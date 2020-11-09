РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6202 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Языковой вопрос
826 20
украинский язык (1165) язык (3766) диктант (22) Минобразования (1684) Шкарлет (296)

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что государство уверенно обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Шедевры литературы от Тараса Шевченко до Ивана Котляревского, от Пантелеймона Кулиша до Григория Сковороды, от Леси Украинский до Лины Костенко - это неисчерпаемый источник энергии украинского языка и непостижимая глубина слова в исторической памяти народа, которая уходит корнями в глубокую древность", - говорится в поздравлении Шкарлета ко Дню украинской письменности и языка.

Глава Минобразования также отметил применение государственного языка в образовательном процессе.

"Государство сегодня уверенно обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, в том числе в части применения государственного языка в образовательном процессе. Изучение государственного языка и овладение им на высоком уровне всеми соискателями образования независимо от национального происхождения является одним из важнейших условий реализации прав человека в соответствии с Конституцией Украины", - уверен и.о. министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы сегодня напишут юбилейный радиодиктант национального единства

Шкарлет отметил, что язык - это важнейшее средство коммуникации для получения образования и ключевая составляющая в интеллектуальном развитии человека.

"С детства ребенок пытается формировать и выражать мысли, а впоследствии - постичь духовные пласты украинской нации через феномен языка своих отцов и дедов. Несомненно, государственный язык - это вклад в укрепление интеллекта и генетической памяти нации, следование традициям предков в развитии духовно сильной и независимой Украины", - добавил он.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Брехло що Шкарлет що інші блазні... Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3973
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2415
показать весь комментарий
09.11.2020 10:16
+6
оно и видно- в словянске за украинский язык с маршрутки женщину высадили- а в одессе учительница довела ребенка до слез за то что ребенок на украинском языке говорил-пора принимать законы по языку как в Латвии и Эстонии-что бы украинофобы не имели право ни голосовать ни работать в госорганах-
показать весь комментарий
09.11.2020 10:21
+4
Шкарпет бреше як і шмаркля.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага, і Дніпро веде перед

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 900
показать весь комментарий
09.11.2020 10:15 Ответить
Брехло що Шкарлет що інші блазні... Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3973
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2415
показать весь комментарий
09.11.2020 10:16 Ответить
Шкарпет бреше як і шмаркля.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:20 Ответить
оно и видно- в словянске за украинский язык с маршрутки женщину высадили- а в одессе учительница довела ребенка до слез за то что ребенок на украинском языке говорил-пора принимать законы по языку как в Латвии и Эстонии-что бы украинофобы не имели право ни голосовать ни работать в госорганах-
показать весь комментарий
09.11.2020 10:21 Ответить
А якою мовою ти будешь спілкуватися громадянами Літви чи Грузії наприклад? Не плутай вільний сайт з держ. установою
показать весь комментарий
09.11.2020 10:35 Ответить
Значно більше ніж йолопів з відбитим мізком
показать весь комментарий
09.11.2020 11:00 Ответить
Та ні, про ворогів України, з ОПЗЖ та СН що подають усяке сміття до ВКС.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:29 Ответить
Дивна манера спілкування - питання на питання.. Коли так, то чий Крим?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:18 Ответить
Ось ще КС визнає закон про українську мову не конституційним і буде вам забезпечення. А там і ватники підтягнуться.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:31 Ответить
Между функционированием и доминированием огромная разница. Для государственного языка определения "функционирование и развитие" это дешевые отговорки
показать весь комментарий
09.11.2020 10:31 Ответить
Відкрию Шкарлету страшну таємницю: «Держава ПОВИННА забезпечувати» і «Держава забезпечує» - це не одне й те са́ме.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:44 Ответить
Допоки українці будуть толерувати російську мову нічого не зміниться у мовному питанні в Україні.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:53 Ответить
Эта гнида смеет что-то вякать из своего подлого приспосбленческовороватого бытия? ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОР ЭТО СТРАШНЕЕ ОБЫЧНОГО, если он еще служит владе с минусовым айкью.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:09 Ответить
За преЗеденстава Зелі криворізького і малороського українська мова зникла з телеекранів і радіостанцій. В крамницях також всі розмовляють мовою окупанта, хоча вже з 2018 року все частіше було чути українську. Поліція і не думає вивчати українську, та навіть дупутати дають інтерв'ю і спілкуються мовою агресора. Що ти пане брешеш? Кому ти чешеш?
показать весь комментарий
09.11.2020 12:24 Ответить
 
 