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Антитела к COVID-19 обнаруживаются у переболевших в начале пандемии спустя 6-8 месяцев после заражения, - ученые

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Антитела к COVID-19 обнаруживаются у переболевших в начале пандемии спустя 6-8 месяцев после заражения, - ученые

Авторы расширят группу добровольцев, чтобы отслеживать ее показатели и дальше. Так можно будет оценить сохранение иммунологической памяти.

После постепенного исчезновения антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в организме сохраняются "заточенные" под этот конкретный патоген B- и T-клетки иммунитета. То есть, будущие вакцины, если будет доказана их эффективность, и естественное распространение вируса среди людей все-таки смогут приблизить коллективный иммунитет. Препринт исследования международной группы биологов выложен на bioRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Продолжительность защиты против повторного инфицирования SARS-CoV-2 все еще обсуждается. Существуют обоснованные опасения, что определенные накопившие мутации штаммы коронавируса потенциально могут быть устойчивыми к антителам, которые успешно нейтрализуют основной тип патогена.

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Авторы исследования показали, что долгоживущие Т- и В-клетки иммунной памяти потенциально могут присутствовать в тканях организма и реактивироваться после новой встречи с вирусом.

Биологи проверили 88 выздоровевших пациентов с COVID-19 из Италии и, в меньшей степени, из Швеции. Подавляющее большинство переболело в первые месяцы вспышки в Европе. Средний возраст – 63 года (от 32 до 89 лет), 45 мужчин и 33 женщины. Легкое течение болезни было у пятерых, среднее у 16, тяжелое у 52 и критическое – у пятерых.

Антитела против SARS-CoV-2 были в 85% проб, собранных в течение первого месяца после появления симптомов. Уровни антител IgM или IgA снизились через месяц, тогда как уровни IgG оставались стабильными до полугода после постановки диагноза. В 80% проб, собранных через 6-8 месяцев после появления симптомов, IgG все еще были, хоть и на значительно более низком уровне.

Специфические к SARS-CoV-2 иммунные ответы B- и T-клеток памяти развивались у подавляющего большинства пациентов независимо от тяжести заболевания. Они увеличивались со временем и оставались обнаруживаемыми спустя 6-8 месяцев после заражения.

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Подробные графики с титрами антител и иммунных клеток доступны на последних четырех страницах PDF.
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Как будет "перемога" по-международному?)

\\\\\\ Препринт исследования\\\\

И даже без мердандайзинга? Коучситтеры рофлят.
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09.11.2020 10:32 Ответить
Очередное "сообщение" которое только подтверждает мнение что про ковид ни кто ни чего не знает и вопрос узнает ли вообще. Вспомните что нам только не рассказывали за это время и то что дети не болею, а молодые и здоровые не замечают течение болезни, а серьезно болеют и умирают только тем кому за 60 и у которых по десятку сопутствующих болезней. Потом говорили что умирают только с избыточным весом., про сезонность - не сезонность. Потом что повторного заражения нет. или есть., про антитела чего только не говорили, что маски нужны- не нужны ( как и антисептики и перчатки) и то что передается через поверхности и что нет, что вирус остается в организме пожизненно ( как герпес) и просыпается когда ему нужно, что даже при легком варианте наступают в организме необратимые процессы, на сколько длинен иммунитет на 3-4 месяца или на 1,5 - 2 года.. и есть ли он вообще и т.д. В общем слова, слова.. Ни кто ни чего не знает вообще. Склько людей, ученых, специалистов столько и мнений. Скорее всего окажется правильной версия что переболеет 80% и вирус пришел к нам на долго или навсегда, а для людей это как игра в кости.., повезет , не повезет. Считай мы попали в войну " с инопланетянами" с подавляющим преимуществом противника.
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09.11.2020 10:34 Ответить
Только статистика года за три что-то начнет показывать. Пока только накопление информации идет. На создание более-менее годной вакцины от малярии понадобилось порядка 40 лет. И еще неизвестно так ли она годна.
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09.11.2020 11:47 Ответить
Знаю из общения со спецами в этой области они сразу сказали что при удаче и счастье вакцину удастся создать не ранее чем через 3 года, а вакцинировать массово через 4 года, и то не факт. Пример СПИДа как ни как научились лечить, но вакцину за все эти года так и не создали. Так что ваш пример в 40 лет вполне вероятен. Тем более вероятны мутации , к примеру от норок.. а почему бы еще и не от кур или свиней в последствии.
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09.11.2020 12:05 Ответить
Свинной и птичий гриппы уже были, люди не шуганулись. Сейчас подействовало ибо тупеют люди Антитіла до COVID-19 виявляються у перехворілих на початку пандемії через 6-8 місяців після зараження, - вчені - Цензор.НЕТ 3320
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09.11.2020 15:58 Ответить
Люди отупели и, как следствие, прессовать их стали жёстче
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09.11.2020 22:22 Ответить
 
 