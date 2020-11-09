Антитела к COVID-19 обнаруживаются у переболевших в начале пандемии спустя 6-8 месяцев после заражения, - ученые

Авторы расширят группу добровольцев, чтобы отслеживать ее показатели и дальше. Так можно будет оценить сохранение иммунологической памяти.

После постепенного исчезновения антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в организме сохраняются "заточенные" под этот конкретный патоген B- и T-клетки иммунитета. То есть, будущие вакцины, если будет доказана их эффективность, и естественное распространение вируса среди людей все-таки смогут приблизить коллективный иммунитет. Препринт исследования международной группы биологов выложен на bioRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Продолжительность защиты против повторного инфицирования SARS-CoV-2 все еще обсуждается. Существуют обоснованные опасения, что определенные накопившие мутации штаммы коронавируса потенциально могут быть устойчивыми к антителам, которые успешно нейтрализуют основной тип патогена.

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Авторы исследования показали, что долгоживущие Т- и В-клетки иммунной памяти потенциально могут присутствовать в тканях организма и реактивироваться после новой встречи с вирусом.

Биологи проверили 88 выздоровевших пациентов с COVID-19 из Италии и, в меньшей степени, из Швеции. Подавляющее большинство переболело в первые месяцы вспышки в Европе. Средний возраст – 63 года (от 32 до 89 лет), 45 мужчин и 33 женщины. Легкое течение болезни было у пятерых, среднее у 16, тяжелое у 52 и критическое – у пятерых.

Антитела против SARS-CoV-2 были в 85% проб, собранных в течение первого месяца после появления симптомов. Уровни антител IgM или IgA снизились через месяц, тогда как уровни IgG оставались стабильными до полугода после постановки диагноза. В 80% проб, собранных через 6-8 месяцев после появления симптомов, IgG все еще были, хоть и на значительно более низком уровне.

Специфические к SARS-CoV-2 иммунные ответы B- и T-клеток памяти развивались у подавляющего большинства пациентов независимо от тяжести заболевания. Они увеличивались со временем и оставались обнаруживаемыми спустя 6-8 месяцев после заражения.

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Подробные графики с титрами антител и иммунных клеток доступны на последних четырех страницах PDF.