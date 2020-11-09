Язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украины, - Креминь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечает, что государственный язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украинского государства.
Об этом Креминь написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"День украинской письменности и языка - праздник, который объединяет и консолидирует украинцев по всему миру, призывает ценить и развивать родное слово", - написал Креминь.
"Язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего украинского государства. Поэтому защита языка, а также защита нашей независимости и территориальной целостности является нашим главным делом", - отметил он.
День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.
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- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.
- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…
Не раджу використовувати цитати без посилань.
Облиште, я не маю наміру щось доводити. Якщо Вам хочеться вважати, що це слова Маркса, мені однаково.
А один з президентів Франції сказав, що при вирішенні національного питання першим пунктом стоїть питання мови.
Вот такие у нас патриоты.
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності переглянути Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!