РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6863 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 000 25
Данилов (1053) Крым (26016) Россия (91225) ядерное оружие (1132)

В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, если в Кремле будут видеть, что проигрывают.

Об этом Данилов сообщил изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, это оружие понадобится России в оккупированном Крыму, если Кремль начнет проигрывать.

"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", - отметил Данилов.

Также читайте: Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Ну, не для курорта же он был нужен.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:40
+8
Без води, зате з бімбой.
Оце так пощастило кримській ваті.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:36
+7
А где гарантия что ЯО там сейчас нет, например на подлодках.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піздно всрався, зелений поц. Ядрьоні бімби вже там.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:33 Ответить
Интересно почему ты его в чём то обвиняешь а не рассию?
показать весь комментарий
09.11.2020 11:29 Ответить
Данілов зробив чергову ідіотську заяву! Ядерна зброя вже давно присутня в Криму, про це неодноразово заявляла терористична влада росії! Який сенс зараз в цій заяві Данілова? Для кого ця заява? РНБОУ з 2014 року перетворився на ідіотський фан-клуб, який робить ідіотські заяви, розповсюджує фейки! А між тим це головний орган який має забезпечувати безпеку та оборону України від всіх ризиків! Призначте Гриценка секретарем РНБОУ, щоб хтось давав по голові владі ще до того як влада почне нести чергову куйню.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:50 Ответить
В воронеже напряглись В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов - Цензор.НЕТ 9604
показать весь комментарий
09.11.2020 10:34 Ответить
А где гарантия что ЯО там сейчас нет, например на подлодках.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:36 Ответить
никакой гарантии нет
показать весь комментарий
09.11.2020 10:43 Ответить
Без води, зате з бімбой.
Оце так пощастило кримській ваті.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:36 Ответить
Крысчане мечтали умереть на Расии,.а умрут на обычной военной базе В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов - Цензор.НЕТ 116
показать весь комментарий
09.11.2020 10:42 Ответить
Отправьте к кацапам Кравчука с Кучмой, пусть уболтают тех подписать, что то по типу Будапештского меморандума, может они еще дурнее наших?
показать весь комментарий
09.11.2020 10:39 Ответить
"да хоть ядрёные бомбы с неба" ))
показать весь комментарий
09.11.2020 10:39 Ответить
Ну, не для курорта же он был нужен.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:40 Ответить
Вот вам, крысчане, и Лас-Вегас В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов - Цензор.НЕТ 5268. И камней с неба не надо, сдохнете от радиации
показать весь комментарий
09.11.2020 10:40 Ответить
Размещать ЯО в Крыму нет никакого смысла. Хватит уже нести чушь.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:52 Ответить
А как еще отвлечь народ от насущных проблем???
показать весь комментарий
09.11.2020 11:20 Ответить
давно там... а смысл в легализации и в нарушении договора о неразмещении
показать весь комментарий
09.11.2020 12:34 Ответить
Россия может и в Киеве разместить - если ОПЗЖ и Кива и дальше будут тут себя вальготно чувствовать!!!
Россия больше и не умеет нехрена!!! Насрать и унизить!!!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 10:59 Ответить
Как то показательно заменили Данилюка на Даунилова. Мол - ну и что вы сделаете? Еще и этот Ермак - писарь ездит встречаться с послами ЕС(!)
такого в истории не было наверное(ну разве когда главный - помер, зама убили а остался только писарь один)
показать весь комментарий
09.11.2020 11:03 Ответить
Очень похоже на х**ла. Забрать у Украины ЯО, отжать Крым, установить туда ЯО.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:15 Ответить
ото ж майн хенераль...
оно там с самого начала на базе, собственно, из-за него сыр бор
показать весь комментарий
09.11.2020 12:32 Ответить
От вам і спрощена ядерна програма для України: дочекатися завозу ЯЗ і віджати Крим разом з нею.)
показать весь комментарий
09.11.2020 13:06 Ответить
Якщо кацапи розмістять в Криму ядерну зброю, то це означатиме, що Україна в межах своєї території визнаної міжнародною спільнотою отримала ядерну зброю. Хоч і не по своїй волі, але де-факто. Відповідно, Будапештський меморандум втрачає свою юридичну силу і Україна не зобов'язана нічого і нікому відповідно до цього меморандуму. Де-факто, Україна стала ядерною державою і має право на власну ядерну зброю.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:17 Ответить
так уже заявляли что разместили
показать весь комментарий
09.11.2020 14:36 Ответить
Ой, да ладно. Сейчас найвеличнейший президент всех времён топнет ножкой и сыграет на рояле и путин отступит.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:42 Ответить
Пора реально смотреть на ситуацию по Крыму. Пусть размещают. Говорить о возврате пока нет смысла. 7 лет незаметно пролетело. Это вопрос международный. Здесь нарушены базовые договорённости Потсдамской конференции и потом в 1975 в Хельсинки о неделимости границ в Европе. Это козырь нам поиграть---но не выиграть---но пока. Надо решать с Донбассом сегодня.
показать весь комментарий
09.11.2020 18:53 Ответить
Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов - Цензор.НЕТ 5033
показать весь комментарий
09.11.2020 18:57 Ответить
 
 