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В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, если в Кремле будут видеть, что проигрывают.
Об этом Данилов сообщил изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
По словам секретаря СНБО, это оружие понадобится России в оккупированном Крыму, если Кремль начнет проигрывать.
"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", - отметил Данилов.
Топ комментарии
+9 Nataliya Mischenko
показать весь комментарий09.11.2020 10:40
+8 Алла Новосад 5b57f84f
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+7 Алексей Хмара
показать весь комментарий09.11.2020 10:36
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Оце так пощастило кримській ваті.
Россия больше и не умеет нехрена!!! Насрать и унизить!!!!!
такого в истории не было наверное(ну разве когда главный - помер, зама убили а остался только писарь один)
оно там с самого начала на базе, собственно, из-за него сыр бор