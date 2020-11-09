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Нападение на прохожих в Кривом Роге: четверо пострадавших остаются в больницах с травмами средней тяжести

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Нападение на прохожих в Кривом Роге: четверо пострадавших остаются в больницах с травмами средней тяжести

В Кривом Роге четверо пострадавших в субботней резне остаются в больницах с травмами средней тяжести.

"Четверо госпитализированы в больницу. Двое в отделение стоматологии, двое в отделение травматологии. У них травмы средней тяжести", - отметила хирург-стоматолог Криворожской городской больницы №2 Марина Вероптвелян, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Также сообщается, что сегодня суд избирать нападающему меру пресечения.

В Кривом Роге в понедельник, 9 ноября, объявили днем траура по погибшим во время нападения злоумышленника.

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Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Нападающий задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.
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Дураков вовремя не изолируют
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09.11.2020 10:41 Ответить
Выпустят под залог, который распилят судьи.
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09.11.2020 10:48 Ответить
Скоро такие события будут массовыми! В психиатрических больницах сокращают койки. Психиатрические бригады скорой помощи расформировывают. Далi буде...
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09.11.2020 10:49 Ответить
я не понимаю... среди прохожих небіло здоровіх мужиков что бі взять кирпич и увалить єтого дебила по голове ? проломить череп нах ? или все просто проходили мимо пока он буянил и резал людей ?
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09.11.2020 11:06 Ответить
если ты "увалишь дебила", то сядешь 100 %.
а если удерешь от дебила, то НЕ СЯДЕШЬ 100 %.

Разница есть?
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09.11.2020 11:13 Ответить
если дебил с ножом нападает а ты ему кирпичем в голову бьеш - то даже в нашей дебильной стране не сядеш. тем более что он прям там на месте зарезал нескольких. тоесть тут даже самый тупой судья и прокурор оправдают.
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10.11.2020 11:13 Ответить
 
 