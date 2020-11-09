Нападение на прохожих в Кривом Роге: четверо пострадавших остаются в больницах с травмами средней тяжести

В Кривом Роге четверо пострадавших в субботней резне остаются в больницах с травмами средней тяжести.

"Четверо госпитализированы в больницу. Двое в отделение стоматологии, двое в отделение травматологии. У них травмы средней тяжести", - отметила хирург-стоматолог Криворожской городской больницы №2 Марина Вероптвелян, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Также сообщается, что сегодня суд избирать нападающему меру пресечения.

В Кривом Роге в понедельник, 9 ноября, объявили днем траура по погибшим во время нападения злоумышленника.

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Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Нападающий задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.