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За сутки в МВД выявили 441 случай коронавируса, большинство на Днепропетровщине, Черкасщине и в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД выявили 441 случай коронавируса, большинство на Днепропетровщине, Черкасщине и в Киеве

Сегодня, 9 ноября, за сутки выявили 441 случай заражения коронавирусом среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2719.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской области (+28), в Черкасской области (+26) и в Киеве (+40).

С начала пандемии коронавирусом заболели 15 415 работников МВД, выздоровели - 14 379, умерли - 40.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ви б краще на глисти їх перевірили. Ті які живуть в черепі і живляться головним мозком. Там тотальна пандемія.
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09.11.2020 10:44 Ответить
Вот смущают постоянные сообщения о выявленных заболевшим по категориям " специальностей" МВД, ВСУ, медики. Ну тогда давайте по учителям, продавцам, официантам, пенсионерам, учащимся, студентам, МЧСникам, стюардессам. Может в какой то категории заболевших еще больше. При чем тут специальность , даже медиков, когда блеют все. А то получается будь ты не медик и т.д. то ты бы избежал заболевания. Тогда давайте полную выкладку по всем категориям и специальностям для сравнения. И тогда некоторые категории ( которые почему то транслируют отдельно) не будут особо выделяться от остальных.
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09.11.2020 10:47 Ответить
Шановний недоумок, вказана статистика нагадує тобі, що може настати час коли нікому буде за тебе воювати, нікому буде тебе лікувати і нікому буде тебе охороняти коли ти "СМУЩАЕСЯ". Стюардеси, кажешь?
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09.11.2020 10:57 Ответить
Нешановный горобець.. Я то все понимаю, ведь для вас остальные 450 тысяч это просто статистика.., так бесполезный мусор ( они же не воюют, не лечат, не охраняют , кстати об охране, это не про тот последний случай как один с ножом перерезал десяток людей и теперь вроде как он больной) Так что все относительно в этом мире. Хотя по медикам конечно согласен.. правда их "посокращали" совсем недавно и больницы "позакрывали", и за кордон они массово рванули, и даже как то порассчитывались " неожиданно".. Так что где то так. Но вас это конечно же "не смущает"., пане нешановный хам.
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09.11.2020 11:18 Ответить
 
 