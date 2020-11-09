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Малый бизнес выступил против неподъемных комиссий по карточным платежам: Никаких переговоров с предпринимателями банки не ведут

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Малый бизнес выступил против неподъемных комиссий по карточным платежам: Никаких переговоров с предпринимателями банки не ведут

Украинский малый бизнес жалуется не только на внедрение регистраторов расчетных операций и на сложности, связанные с коронакризом, но также на серьезное давление со стороны банков и платежных систем.

Об этом заявили опрошенные представители малого бизнеса, пишут Украинские новости.

По их словам, чрезмерные банковские комиссии - прежде всего, по карточным платежам, убивают упрощенную систему налогообложения и малый бизнес в целом.

Чтобы решить эту проблему, в октябре 2020 г. в парламенте Украины был внесен законопроект №4178, который предусматривает постепенное снижение общей комиссии банков и платежных систем за карточные платежи - до 1,5% с начала 2020 г., до 1% с июля 2021 г., и до 0,5% с начала 2022 г.

"Увеличение спроса со стороны клиентов стимулирует предпринимателей устанавливать терминалы. Но на пути две преграды: во-первых, это большие комиссии банков (выше европейских во много раз). 2-3% и более - это много. Никаких переговоров с мелким бизнесом банки не ведут. Для микробизнеса обычно условия хуже, чем для крупных корпораций", - отметила экс-глава Государственной регуляторной службы (2015-2019 гг.) Ксения Ляпина.

Вторая, не менее важная преграда - это недоверие малого бизнеса к банкам.

"Сегодня микробизнес не доверяет банкам, ведь его вклады ничем не гарантированы. В 2015 году многие потеряли деньги и сегодня предпочитают наличный расчет", - подчеркнула Ксения Ляпина.

"С одной стороны нужно поддерживать банки. А с другой - немного умерить их аппетиты законодательно. Я всегда была противником вмешательства государства в рынок, но сегодня рынок банковских услуг имеет серьезные перекосы. И это тот случай, когда законодательное (прим. - законопроект №4178) регулирование оправдано и уместно", - подытожила Ксения Ляпина.

С ней согласна и глава Всеукраинского объединения "Фортеця", народный депутат Украины VII и VIII созывов Оксана Продан, которая многие годы активно занималась вопросами малого бизнеса.

"Процент комиссии при безналичном расчете значительно уменьшает возможность применения упрощенной системы налогообложения, единого налога предпринимателями, делает цены товаров и услуг неконкурентными. А значит, малый бизнес теряет свои позиции на рынке", - заявила Оксана Продан.

По ее словам, "банки не готовы идти на уступки и отказываться от процентов даже для системных проектов в коммунальной сфере, где они получили бы дополнительные большие объемы средств".

"Я однозначно поддерживаю снижение размера комиссии. Это стимулирует более широкое применение платежных терминалов, что будет удобно и покупателям, и продавцам", - уверена Оксана Продан.

Наличие проблем в этой сфере подтвердили и многие руководители малых предприятий.

"Мы работаем с продуктами питания и сигаретами, чистая наценка на которых минимальна - около 4%. На рынке продуктов очень высокая конкуренция, поэтому комиссия банков и платежных систем оказывает серьезную нагрузку на нас. У нас 26 POS-терминалов. Мы вели длительные переговоры с банком, даже закрыли счета в других банках, получили скидку на эквайринг до 1,9%. Но действовала она лишь два месяца! После этого представители банка уведомили о повышении комиссии до 2,2%. Это очень сложно для нас", - рассказала о проблеме директор по развитию сети магазинов "Щедрий кошик" Анна Дудка.

По ее подсчетам из 2 млн. грн. оборота сеть вынуждена платить банкам около 50 тыс. грн.

"Я поддерживаю постепенное снижение размера комиссии до 0,5%. Это даст нам возможность выжить в кризис - платить аренду, зарплаты - и развиваться", - уверена Анна Дудка.

Об аналогичной ситуации рассказывает и директор ресторана "Публицист" Наталья Петрук.

"Комиссия по эквайрингу, которую мы платим с каждой оплаты банковской картой, составляет 2%. Мы не пробовали вести переговоры с банком по поводу уменьшения комиссии, у нас нет такого опыта. Но возможность ее снижения имеет для нас большое значение, поскольку чаще всего клиенты рассчитываются с нами при помощи платежных карточек и специальных онлайн-приложений", - объясняет Наталья Петрук.

Она также поддерживает законопроект №4178.

"Уменьшение процентной ставки по эквайрингу - важный шаг для поддержки украинского малого бизнеса, особенно в период карантина", - уверена директор ресторана Петрук.

Напомним, в странах Евросоюза комиссия по карточным платежам ограничена законодательно - директивами ЕС - не более 0,2% для дебетных карт, и не более 0,3% - для кредитных.
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Топ комментарии
+7
Тырнетом плати. Такие комиссии оттого, что тебя в отделении с этими бумажками не очень то видеть хотят.
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09.11.2020 10:51
+6
А комісії за комуналку?
Кожна квитанція 15 грн.
Ніяк не понажираються пейсаті
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09.11.2020 10:50
+6
Нет конкуренции,нормальные западные банки сюда не пускают,наши банкиры сдирают с людей три шкуры,платят хорошие взятки таким мразям как гетьманович,что бы тот на законодательном уровне крышевал их сговоры и ограждал от конкуренции,замкнутый круг.
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09.11.2020 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Зате кешбеку навалять людям повно )))
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09.11.2020 10:49 Ответить
Влада має створити українську платіжну систему як аналог Visa Mastercard, бо ми сплачуємо шалені гроші іноземним процесінговим центрам за транзакції по цим карткам. Потрібно державне фінансування для створення єдиного українського процессінгового центру і єдиної української платіжної системи для здешевшення операцій по платіжним карткам для малого бізнесу. Держава має зобов'язати всі банки які діють на території України обслуговувати єдину українську платіжну систему без обмежень! Сьогодні українські банки вводять різні обмеження для клієнтів які знімають готівку з карток інших банків - це недопустимо! Держава в особі НБУ має втрутитись в цю дискримінаційну ситуацію і навести нарешті порядок! Українські картки української платіжної системи мають бути дешевшими в обслуговуванні і обслуговуватись без обмежень будь яким банком на території України, та українськими банками за кордоном!
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09.11.2020 13:29 Ответить
Странно, а как жиж крупный бизнес не убивают ни кассовые аппараты, ни неподъёмные комиссии, ни НДС с бухгалтерией.

Вот как оно так?

А вообще банки зажрались, да. процент с оборота - это очень дохрена.
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09.11.2020 10:50 Ответить
А кто у нас с крупных налоги платит? Давайте посмотрим самые большие плательщики налогов, Это НАК НАФТОГАЗ и табачный фирмы. В ТОП 20 не одного завода, не одной импортно-экспортной организации.
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09.11.2020 11:16 Ответить
А комісії за комуналку?
Кожна квитанція 15 грн.
Ніяк не понажираються пейсаті
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09.11.2020 10:50 Ответить
Тырнетом плати. Такие комиссии оттого, что тебя в отделении с этими бумажками не очень то видеть хотят.
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09.11.2020 10:51 Ответить
а перекос: кредит под 60% годовых при одновременном 7%-м депозите - можно как-то тырнетом поправить?
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09.11.2020 11:03 Ответить
Звичайно. Набираєш у гуглі "переїзд пмж у ЄС".

А якщо серйозно- з нашим рівнем інфляції і відсотком мертвих кредитів ми ніколи не матимемо нормальну відсоткову ставку...
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09.11.2020 11:05 Ответить
Плати через портмоне, там комісія невелика. А у ПУМБ взагалі комуналка без комісії.
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09.11.2020 11:03 Ответить
Вы наверно не понимаете, что для пенсионеров фраза "Плати через интернет" означает катастрофа. и загнанных работников Укрпошты заодно добьют обозленными толпами пенсов.
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09.11.2020 11:09 Ответить
Тут я їм не допоможу.
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09.11.2020 11:28 Ответить
Я плачу через інтернет.
Але для багатьох пенсів це нереально.
Тобто банки хижо наживаються на найбідніших
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09.11.2020 12:02 Ответить
пумб - банк рахметова.
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09.11.2020 12:45 Ответить
Будь-який банк належить комусь з олігархів.
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09.11.2020 13:07 Ответить
незаперечую, але коли почалась війна я перестав купляти у "брусниці" товари та заправлятися пальним на АЗС Рахметова.
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09.11.2020 13:19 Ответить
Создается впечатление, что деньги пенсионеров, которые не понимают как платить через интернет кто-то очень зебильный решил направить в Укрпошту, чтобы нарисовать им рост прибыльности.
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09.11.2020 11:06 Ответить
Малый бизнес выступил против неподъемных комиссий по карточным платежам: Никаких переговоров с предпринимателями банки не ведут - Цензор.НЕТ 26
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09.11.2020 10:55 Ответить
Нет конкуренции,нормальные западные банки сюда не пускают,наши банкиры сдирают с людей три шкуры,платят хорошие взятки таким мразям как гетьманович,что бы тот на законодательном уровне крышевал их сговоры и ограждал от конкуренции,замкнутый круг.
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09.11.2020 11:00 Ответить
Не стоит идеализировать "западные банки". Там нормальные капиталисты и они тоже не прочь подзаработать. Никто не запрещает этим банкам работать в Украине. Другой вопрос, что не очень-то им это и интересно. Отделения в одном Франкфурте, того же Райфайзена, дает оборот больше чем все их отделения в Украине. И единственное чем их может привлекать такая страна как Украина - это высокая маржа (и по карточкам, и по кредитам, и пр.)
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09.11.2020 13:35 Ответить
так в чем проблема - массовые неплатежи банковским крахоборам, всех не достанут, а там и физ.лица подтянутся, этих зажравшихся тварей давно пора разорять
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09.11.2020 11:08 Ответить
Грабят, грабят, грабят... С каждым днем все новые направления....Кроме инфляционной ренты
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09.11.2020 11:12 Ответить
В Україні потрібні комунальні та кооперативні банки, які б створили конкуренцію, і були б дуже ефективними. Але ж цього не буде, бо в нас диктат кланово-олігархічних інтересів, так що п№здуй в банк ахмєткі, падло і плати не вякай.
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09.11.2020 11:19 Ответить
Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 4165
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09.11.2020 11:22 Ответить
Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 7739
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09.11.2020 11:24 Ответить
есть же госбанки, приняли какой-то закон, на них бы и проверили, как раз бы и увидели нужен ли он вообще и сходится ли дебет\кредит - может легче еще один налог ввести, чем кучу людей заставлять херней заниматься - все равно больше бабла в обороте не появится (ну разве что бумага используется - но деревья и так уже повырубали)
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09.11.2020 11:25 Ответить
Ща зебилоид робингуда включит.
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09.11.2020 11:28 Ответить
Варто ввести заборону на позиковий відсоток і барижні гниди вимруть, а їх місце займуть інноваційні інвестори!
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09.11.2020 11:32 Ответить
Создай свой "инвест" банк и выиграй в конкурентной борьбе...
Никто никого не заставляет брать под проценты...
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09.11.2020 12:02 Ответить
Из своего опыта
1. Налоговые правила в Украине СЛОЖНЕЕ , НЕПРОЗРАЧНЕЕ , и коррумпированы По сравнению с ЕС. За годы независимости СОЗДАНА КОРМУШКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ.

Когда я стала знакомиться со Словакией и ее правилами , я поняла что Украину специально олигархи и чиновники держат в изоляции , чтобы грусти деньги лопатой с 30 млн рабов
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09.11.2020 11:40 Ответить
2. Евросоюз не зря требует от Украины сблизить законы и постановления , БО В УКРАИНЕ ИНВЕСТОРЫ В ШОКЕ ОТ БЕСПРЕДЕЛА
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09.11.2020 11:41 Ответить
3. Прямо сейчас в Словакии идёт ОПЕРАЦИЯ ОЧИЩЕНИЕ - идут аресты в полиции за коррупцию . Когда это сделают в Украине?

Вопрос по судьям КС остался открытым - ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ИХ ДЕКЛАРАЦИИ ? Значит депутаты заплатили ?
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09.11.2020 11:43 Ответить
О платежах
Оформление покупки дома стоило у нотариуса - 28 евро !!!!

Справки из реестра 3 штуки по 8 евро =24 евро
Итого 52 евро
Вопрос - почему такая операция в Украине стоит От 1000 уе ????????
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09.11.2020 11:47 Ответить
Украинцам пора доказать миру, шо они не рабы и выгнать олигархов и хитроделанных чиновников
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09.11.2020 11:49 Ответить
Эта Ляпина - лживая поппулистка...
Требует зарегулировать еще больше итак зарегулированный банковский сектор...
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09.11.2020 12:01 Ответить
sany , а может быть пенсионерам ,пора б уже начать учиться как платить через интернет , уже весь мир на карточках ,в Китае вообще нет наличных ,а украинские пенсионеры ,что самые ттупые ?
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09.11.2020 12:05 Ответить
Sophia-Maria Duglass Вы правы на 100%😊😊😊 Чиновникам не вугодны реформы в Украине ,как и олигархам 😠
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09.11.2020 12:10 Ответить
Но на пути две преграды: во-первых, это большие комиссии банков (выше европейских во много раз). 2-3% и более - это многоИсточник: https://censor.net/ru/n3229840

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Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 9274 А защо б тоді Лерка "Аблигация" нехіло прилаштувалася у ЛондОні...
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09.11.2020 12:30 Ответить



Отец Солдата

@uspenovka19632

·43 мин

Раз є вовна,яку можна стригти,знач,є і її ринок.Л-логіка!((Дов...***** мало не буває.

Ще один дурнуватий "слуга народу" (інших не тримають), що через збіг обставин помилково обіймає посаду міністра фінансів, такий собі Сергій Марченко. Цитата: Слід змінити принципи оподаткування нерухомості, бо ЦЕЙ РИНОК майже не сплачує податки. Що воно верзе? Який к х.....м ринок?

Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 6832

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09.11.2020 13:39 Ответить
Клятый Порошенко нинавидит прастый нарид.
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09.11.2020 13:41 Ответить
А де ж "смєтуни"?
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09.11.2020 15:07 Ответить
западные банки берут 0,1 - 0,2% - в десять раз меньше.
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09.11.2020 17:04 Ответить
 
 