Малый бизнес выступил против неподъемных комиссий по карточным платежам: Никаких переговоров с предпринимателями банки не ведут
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Украинский малый бизнес жалуется не только на внедрение регистраторов расчетных операций и на сложности, связанные с коронакризом, но также на серьезное давление со стороны банков и платежных систем.
Об этом заявили опрошенные представители малого бизнеса, пишут Украинские новости.
По их словам, чрезмерные банковские комиссии - прежде всего, по карточным платежам, убивают упрощенную систему налогообложения и малый бизнес в целом.
Чтобы решить эту проблему, в октябре 2020 г. в парламенте Украины был внесен законопроект №4178, который предусматривает постепенное снижение общей комиссии банков и платежных систем за карточные платежи - до 1,5% с начала 2020 г., до 1% с июля 2021 г., и до 0,5% с начала 2022 г.
"Увеличение спроса со стороны клиентов стимулирует предпринимателей устанавливать терминалы. Но на пути две преграды: во-первых, это большие комиссии банков (выше европейских во много раз). 2-3% и более - это много. Никаких переговоров с мелким бизнесом банки не ведут. Для микробизнеса обычно условия хуже, чем для крупных корпораций", - отметила экс-глава Государственной регуляторной службы (2015-2019 гг.) Ксения Ляпина.
Вторая, не менее важная преграда - это недоверие малого бизнеса к банкам.
"Сегодня микробизнес не доверяет банкам, ведь его вклады ничем не гарантированы. В 2015 году многие потеряли деньги и сегодня предпочитают наличный расчет", - подчеркнула Ксения Ляпина.
"С одной стороны нужно поддерживать банки. А с другой - немного умерить их аппетиты законодательно. Я всегда была противником вмешательства государства в рынок, но сегодня рынок банковских услуг имеет серьезные перекосы. И это тот случай, когда законодательное (прим. - законопроект №4178) регулирование оправдано и уместно", - подытожила Ксения Ляпина.
С ней согласна и глава Всеукраинского объединения "Фортеця", народный депутат Украины VII и VIII созывов Оксана Продан, которая многие годы активно занималась вопросами малого бизнеса.
"Процент комиссии при безналичном расчете значительно уменьшает возможность применения упрощенной системы налогообложения, единого налога предпринимателями, делает цены товаров и услуг неконкурентными. А значит, малый бизнес теряет свои позиции на рынке", - заявила Оксана Продан.
По ее словам, "банки не готовы идти на уступки и отказываться от процентов даже для системных проектов в коммунальной сфере, где они получили бы дополнительные большие объемы средств".
"Я однозначно поддерживаю снижение размера комиссии. Это стимулирует более широкое применение платежных терминалов, что будет удобно и покупателям, и продавцам", - уверена Оксана Продан.
Наличие проблем в этой сфере подтвердили и многие руководители малых предприятий.
"Мы работаем с продуктами питания и сигаретами, чистая наценка на которых минимальна - около 4%. На рынке продуктов очень высокая конкуренция, поэтому комиссия банков и платежных систем оказывает серьезную нагрузку на нас. У нас 26 POS-терминалов. Мы вели длительные переговоры с банком, даже закрыли счета в других банках, получили скидку на эквайринг до 1,9%. Но действовала она лишь два месяца! После этого представители банка уведомили о повышении комиссии до 2,2%. Это очень сложно для нас", - рассказала о проблеме директор по развитию сети магазинов "Щедрий кошик" Анна Дудка.
По ее подсчетам из 2 млн. грн. оборота сеть вынуждена платить банкам около 50 тыс. грн.
"Я поддерживаю постепенное снижение размера комиссии до 0,5%. Это даст нам возможность выжить в кризис - платить аренду, зарплаты - и развиваться", - уверена Анна Дудка.
Об аналогичной ситуации рассказывает и директор ресторана "Публицист" Наталья Петрук.
"Комиссия по эквайрингу, которую мы платим с каждой оплаты банковской картой, составляет 2%. Мы не пробовали вести переговоры с банком по поводу уменьшения комиссии, у нас нет такого опыта. Но возможность ее снижения имеет для нас большое значение, поскольку чаще всего клиенты рассчитываются с нами при помощи платежных карточек и специальных онлайн-приложений", - объясняет Наталья Петрук.
Она также поддерживает законопроект №4178.
"Уменьшение процентной ставки по эквайрингу - важный шаг для поддержки украинского малого бизнеса, особенно в период карантина", - уверена директор ресторана Петрук.
Напомним, в странах Евросоюза комиссия по карточным платежам ограничена законодательно - директивами ЕС - не более 0,2% для дебетных карт, и не более 0,3% - для кредитных.
Пожалуйста, подождите...
Вот как оно так?
А вообще банки зажрались, да. процент с оборота - это очень дохрена.
Кожна квитанція 15 грн.
Ніяк не понажираються пейсаті
А якщо серйозно- з нашим рівнем інфляції і відсотком мертвих кредитів ми ніколи не матимемо нормальну відсоткову ставку...
Але для багатьох пенсів це нереально.
Тобто банки хижо наживаються на найбідніших
Никто никого не заставляет брать под проценты...
1. Налоговые правила в Украине СЛОЖНЕЕ , НЕПРОЗРАЧНЕЕ , и коррумпированы По сравнению с ЕС. За годы независимости СОЗДАНА КОРМУШКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ.
Когда я стала знакомиться со Словакией и ее правилами , я поняла что Украину специально олигархи и чиновники держат в изоляции , чтобы грусти деньги лопатой с 30 млн рабов
Вопрос по судьям КС остался открытым - ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ИХ ДЕКЛАРАЦИИ ? Значит депутаты заплатили ?
Оформление покупки дома стоило у нотариуса - 28 евро !!!!
Справки из реестра 3 штуки по 8 евро =24 евро
Итого 52 евро
Вопрос - почему такая операция в Украине стоит От 1000 уе ????????
Требует зарегулировать еще больше итак зарегулированный банковский сектор...
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А защо б тоді Лерка "Аблигация" нехіло прилаштувалася у ЛондОні...
Отец Солдата
@uspenovka19632
·43 мин
Раз є вовна,яку можна стригти,знач,є і її ринок.Л-логіка!((Дов...***** мало не буває.
Ще один дурнуватий "слуга народу" (інших не тримають), що через збіг обставин помилково обіймає посаду міністра фінансів, такий собі Сергій Марченко. Цитата: Слід змінити принципи оподаткування нерухомості, бо ЦЕЙ РИНОК майже не сплачує податки. Що воно верзе? Який к х.....м ринок?