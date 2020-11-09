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Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок

По мнению ВОЗ, недавние данные, представленные Управлением общественного здравоохранения Дании (Statens Serum Institut) в Дании, в отношении нового варианта SARS-CoV-2, выявленного у людей, нуждаются в подтверждении и дальнейшей оценке.

Действия, предпринятые властями Дании, ограничат дальнейшее распространение связанных с норками вариантов SARS-CoV-2 в Дании. Речь идет о решении правительства Дании уничтожить всех норок, чтоб не допустить мутаций вируса.

"Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются. Штаммы SARS-CoV-2, заражающие норок, которые впоследствии передаются человеку, возможно, приобрели уникальные комбинации мутаций. Чтобы полностью понять влияние конкретных мутаций, необходимы передовые лабораторные исследования. Эти исследования требуют времени и проводятся в тесном сотрудничестве между различными исследовательскими группами", - сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что еще слишком рано делать поспешные выводы о последствиях мутации вируса, обнаруженного в норке. "Нам нужно подождать и посмотреть, каковы последствия, но я не думаю, что мы должны делать какие - либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины", - отметила она. - На данный момент у нас нет никаких доказательств этого".

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок 01

Большинство ученых склоняется к мнению, что динамика мутаций еще не изучена и сам факт влияния норок на вирус требует исследований. "Я не верю, что штамм, адаптированный к норке, представляет более высокий риск для человека", - подтвердил Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона. Он назвал в Твиттере "совершенно безответственным" и проблематичным сообщение о том, что разработка вакцины находится под угрозой, написав, что "страшилка - просто идиотизм".

Президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина сообщил, что в Украине не было ни одного случая заболевания норок, а тем более передачи вируса от животного к человеку. Все норовые фермы проходят систематический контроль и соблюдают правила безопасности.
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Топ комментарии
+10
Звертаюся до усіх таких ідіотів як цей, які прикриваючись "благими" намірами сіють справжнє зло під лозунгами, що "твоя шуба кричала перед смертю" ви "хвилюєтеся за тварин яких ми самі створили та вирощуємо для того щоб мати для себе певний комфорт, а чому ви не хвилюєтеся за ті види тварин, які жили міліони років на цій планеті, а зараз масово вимирають через викиди шкідливих речовин та відходи від виробництва ваших пластикових курток та сумок та бутилок, які ви міняєте по декілька разів на сезон, бо вони вже або розлізлися або не "модні"?! Підміна понять та лицемірство.
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09.11.2020 11:07
+4
Завалим всю планету синтетикой? Тогда пушные звери вымрут сами.
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09.11.2020 11:38
+3
может хватит разводить пушных зверей на шубы?
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09.11.2020 10:55
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Сколько миллионов жертв нужно для подтверждения?
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09.11.2020 10:55 Ответить
может хватит разводить пушных зверей на шубы?
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09.11.2020 10:55 Ответить
Саме так. Адже людство вже має достатньо засобів та способів, щоб вдягатися без кривавих жертв серед тварин.
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09.11.2020 11:01 Ответить
Звертаюся до усіх таких ідіотів як цей, які прикриваючись "благими" намірами сіють справжнє зло під лозунгами, що "твоя шуба кричала перед смертю" ви "хвилюєтеся за тварин яких ми самі створили та вирощуємо для того щоб мати для себе певний комфорт, а чому ви не хвилюєтеся за ті види тварин, які жили міліони років на цій планеті, а зараз масово вимирають через викиди шкідливих речовин та відходи від виробництва ваших пластикових курток та сумок та бутилок, які ви міняєте по декілька разів на сезон, бо вони вже або розлізлися або не "модні"?! Підміна понять та лицемірство.
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09.11.2020 11:07 Ответить
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 1172
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09.11.2020 11:37 Ответить
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 7100
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09.11.2020 11:49 Ответить
даю ценную инфу для некоторых дебилов, есть натуральные материалы для пошива одежды... самые распространенные: Хлопок, Лен, Конопля, Шелк, Шерсть, Минеральные ткани и тд.
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09.11.2020 12:26 Ответить
Растения тоже имеют чувства. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 8629 Сам носи штаны из стекловаты. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 8888
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10.11.2020 21:27 Ответить
Завалим всю планету синтетикой? Тогда пушные звери вымрут сами.
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09.11.2020 11:38 Ответить
Датская резня)
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09.11.2020 11:11 Ответить
Китайцы скупят по дешевке и всему миру в виде шуб впарят.
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09.11.2020 11:17 Ответить
Так эти датчане хотят все сжечь. Вместе с мехом. Какой огромный углеродный след будет от 17 миллионов зверьков.
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09.11.2020 12:06 Ответить
Китай все равно в прибыли будет.
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09.11.2020 12:07 Ответить
Есть повод сделать шубки и зеленые не будут ныть)
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09.11.2020 11:26 Ответить
MINK'S
LIVES
MATTER
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09.11.2020 11:48 Ответить
 
 