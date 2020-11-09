Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок

По мнению ВОЗ, недавние данные, представленные Управлением общественного здравоохранения Дании (Statens Serum Institut) в Дании, в отношении нового варианта SARS-CoV-2, выявленного у людей, нуждаются в подтверждении и дальнейшей оценке.

Действия, предпринятые властями Дании, ограничат дальнейшее распространение связанных с норками вариантов SARS-CoV-2 в Дании. Речь идет о решении правительства Дании уничтожить всех норок, чтоб не допустить мутаций вируса.

"Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются. Штаммы SARS-CoV-2, заражающие норок, которые впоследствии передаются человеку, возможно, приобрели уникальные комбинации мутаций. Чтобы полностью понять влияние конкретных мутаций, необходимы передовые лабораторные исследования. Эти исследования требуют времени и проводятся в тесном сотрудничестве между различными исследовательскими группами", - сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что еще слишком рано делать поспешные выводы о последствиях мутации вируса, обнаруженного в норке. "Нам нужно подождать и посмотреть, каковы последствия, но я не думаю, что мы должны делать какие - либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины", - отметила она. - На данный момент у нас нет никаких доказательств этого".

Большинство ученых склоняется к мнению, что динамика мутаций еще не изучена и сам факт влияния норок на вирус требует исследований. "Я не верю, что штамм, адаптированный к норке, представляет более высокий риск для человека", - подтвердил Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона. Он назвал в Твиттере "совершенно безответственным" и проблематичным сообщение о том, что разработка вакцины находится под угрозой, написав, что "страшилка - просто идиотизм".

Президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина сообщил, что в Украине не было ни одного случая заболевания норок, а тем более передачи вируса от животного к человеку. Все норовые фермы проходят систематический контроль и соблюдают правила безопасности.