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После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

После вчерашнего заявления Азербайджана о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе в социальных сетях распространились свидетельства массовой эвакуации армян из близлежащих городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, представленных Telegram-каналом 1news.az, можно увидеть большую колонну автомобилей, выезжающих с оккупированных территорий Азербайджана.

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"Десятки тысяч гражданских христиан бегут из столицы Карабаха Степанакерта после того, как азербайджанская армия захватила Шушу и продвинулась на север от нее", - написал в Twitter военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке. 

После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха 01

По его информации, на момент публикации азербайджанские военные находились уже в 4 км к югу от Степанакерта, который "сейчас подвергается обстрелу". 

После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха 02

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. Армянская сторона опровергла это.

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Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.
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Топ комментарии
+186
Представляю какая будет давка на "Крымском мосту". Если мост устоИт, разумеется.
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09.11.2020 10:58
+69
Правильно, что бегут. Пооккупировали чутка, пора и честь знать После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха - Цензор.НЕТ 367
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09.11.2020 10:58
+47
Почему бегут?
Возвращаются домой в Армению.
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09.11.2020 11:01
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Страница 3 из 3
А россияне для этой цели построили крымский мост! Умные!
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09.11.2020 16:51 Ответить
азербайджанские драконы , то есть турецкие Байрактары уделали армянскик витязей
Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 5763
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09.11.2020 18:09 Ответить
Попользовались чужой территорией и домой. Репетиция Крымского исхода.
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09.11.2020 18:58 Ответить
У Украины такой вариант изгнания понаехов будет только после военного разгрома рашистов как в Крыму так и на Донбассе. Только в Крым их приперлось в период оккупации 500 000 голов. Надо так готовить ВСУ, чтобы в час Ч военных козломордых просто б испепелили на всех точках.
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09.11.2020 21:56 Ответить
После вчерашнего заявления Азербайджана о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе в социальных сетях распространились свидетельства массовой эвакуации армян из близлежащих городов. Источник: https://censor.net/ru/n3229844

От і слава Богу.
Нагорний Карабах тепер буде адзербаджанським і війнам у цьому регірні прийшов кінець на горе Московії Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 5489
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09.11.2020 23:23 Ответить
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