После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха. ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После вчерашнего заявления Азербайджана о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе в социальных сетях распространились свидетельства массовой эвакуации армян из близлежащих городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, представленных Telegram-каналом 1news.az, можно увидеть большую колонну автомобилей, выезжающих с оккупированных территорий Азербайджана.
Читайте также: Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"
"Десятки тысяч гражданских христиан бегут из столицы Карабаха Степанакерта после того, как азербайджанская армия захватила Шушу и продвинулась на север от нее", - написал в Twitter военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке.
По его информации, на момент публикации азербайджанские военные находились уже в 4 км к югу от Степанакерта, который "сейчас подвергается обстрелу".
Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. Армянская сторона опровергла это.
Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.
Пожалуйста, подождите...
От і слава Богу.
Нагорний Карабах тепер буде адзербаджанським і війнам у цьому регірні прийшов кінець на горе Московії