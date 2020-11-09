Закон о языке - блестящая победа на культурном фронте, составляющая проблему лишь для РФ, - Порошенко
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Государство должно быть всегда готово приложить усилия для надлежащего функционирования украинского языка.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент и лидер политсилы Петр Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что гордится тем, что подписал Закон о языке.
"Сам факт принятия и подписания Закона о языке является блестящей победой на культурном фронте. Именно на фронте, так как язык, культура, искусство, информационное пространство для нас - поле борьбы за единство, за ценности и наше общее будущее в свободной Украине. К сожалению, в нашей стране есть люди, которые систематически воюют с нашим языком. Уверен, это то же самое, что воевать, собственно, с Украиной. Ведь в украинском обществе развитие и защита нашего языка не создают проблем. Проблему этот вопрос составляет лишь для страны-агрессора", - отметил Порошенко.
Пятый президент считает, что государство должно быть всегда готово приложить усилия для надлежащего функционирования языка. И добавил, что с командой "Европейской Солидарности" будет защищать украинский язык от любых атак.
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05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності змінити Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
Огляд, презентований 6 листопада у Києві, базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.
- реальна мовна ситуація в закладах освіти часто не відповідає офіційній статистиці. Значна частина освітнього процесу, особливо в закладах позашкільної освіти всупереч закону здійснюється російською мовою.
Ще гірша ситуація в дитячих гуртках і секціях. Так, лише 16% дитячих гуртків у Києві і 8% у Харкові ведуть усі заняття українською мовою. В 56% гуртків і секцій для дітей у 5 найбільших містах України заняття виключно російськомовні.
Російська мова цілковито домінує в українському інтернет-просторі. Наприклад, у Києві частка використання української мови в соцмережах становить лише 16%, українська мова трохи переважає російську в соціальних мережах лише в 4 областях України.