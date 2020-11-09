Закон о языке - блестящая победа на культурном фронте, составляющая проблему лишь для РФ, - Порошенко

Государство должно быть всегда готово приложить усилия для надлежащего функционирования украинского языка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент и лидер политсилы Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что гордится тем, что подписал Закон о языке.

"Сам факт принятия и подписания Закона о языке является блестящей победой на культурном фронте. Именно на фронте, так как язык, культура, искусство, информационное пространство для нас - поле борьбы за единство, за ценности и наше общее будущее в свободной Украине. К сожалению, в нашей стране есть люди, которые систематически воюют с нашим языком. Уверен, это то же самое, что воевать, собственно, с Украиной. Ведь в украинском обществе развитие и защита нашего языка не создают проблем. Проблему этот вопрос составляет лишь для страны-агрессора", - отметил Порошенко.

Пятый президент считает, что государство должно быть всегда готово приложить усилия для надлежащего функционирования языка. И добавил, что с командой "Европейской Солидарности" будет защищать украинский язык от любых атак.

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