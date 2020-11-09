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За сутки в Киеве от коронавируса умерли 5 человек, 170 - выздоровели, выявили 748 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки в Киеве от коронавируса умерли 5 человек, 170 - выздоровели, выявили 748 новых случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще у 748 киевлян обнаружили коронавирус за минувшие сутки. 5 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 1 года до 17. Заболели также 34 медика.

В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус побороли 16 667 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 130, в Дарницком - 109 и 107 случаев в Оболонском районе.

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Автор: Богдан Гуньковський
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