Число заболевших COVID-19 в ВСУ превысило 2,2 тыс. человек, за сутки выявлено 68 новых случаев, - Командование Медсил

За минувшие сутки в ВСУ лабораторно подтверждены 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под присмотром медицинской службы находятся 48 человек, в том числе 13 военнослужащих в Днепропетровской области, 10 военнослужащих и один работник ВСУ в Киевской области, 9 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области.

Всего по состоянию на 10:00 9 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2224 человека. Всего за время пандемии выздоровел 4 701 человек, летальных случаев - 19.

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На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 380 человек.