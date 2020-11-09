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Глава Ривненской ОГА Коваль заболел COVID-19: "Коронавирус - не шутки, соблюдайте карантинные ограничения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Глава Ривненской ОГА Коваль заболел COVID-19:

Глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава ОГА рассказал на странице в сети Facebook.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать буду в онлайн режиме", - говорится в сообщении.

"В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.

Также читайте: Степанов объяснил, при каких условиях можно прекратить самоизоляцию после COVID-19: Есть три критерия

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ще одна тварина рішила хайпонуть на страхах приматів.
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09.11.2020 11:27
+4
В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.Источник: https://censor.net/ru/n3229850

Так ты значит ранее не соблюдал?? Или соблюдал..но это оказалось как до изды дверь???
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09.11.2020 11:26
+3
осложнений нет чуствую себя в норме. Но вы бойтесь . Это не шутка это 100% высказывание из устава ковидных- Оурела. Запугать штрафами и заклинаниями а потом добить слабые умы шизофренией превратиь все общежитие в скотный двор.
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09.11.2020 11:40
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В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.Источник: https://censor.net/ru/n3229850

Так ты значит ранее не соблюдал?? Или соблюдал..но это оказалось как до изды дверь???
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09.11.2020 11:26 Ответить
Ще одна тварина рішила хайпонуть на страхах приматів.
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09.11.2020 11:27 Ответить
Хорошо, что ты не примат, а членистоногое
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09.11.2020 12:13 Ответить
Эдик, как заболеешь на Ковид-в больницу не иди, к врачам не обращайся. Ведь Ковида нет..........
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09.11.2020 12:49 Ответить
вже переболів і в ліарню не ходив.
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09.11.2020 14:35 Ответить
Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19: "Коронавірус - не жарти, дотримуйтесь карантинних обмежень" - Цензор.НЕТ 4681
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09.11.2020 20:44 Ответить
Соблюдайте -- легко сказать . Соблюдали один хрен заразились-- теперь лечимся !!! И где хрен знает (((
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09.11.2020 11:33 Ответить
Тож самое. Хреново шо капец! Болят даже волосы на голове
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09.11.2020 12:08 Ответить
Чувствую себя нормально...Коронавирус - не шутки...
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09.11.2020 11:52 Ответить
У них давно когнитивный диссонанс.
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09.11.2020 11:55 Ответить
Мабуть цілувався з Зеленським в губи.
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09.11.2020 11:36 Ответить
осложнений нет чуствую себя в норме. Но вы бойтесь . Это не шутка это 100% высказывание из устава ковидных- Оурела. Запугать штрафами и заклинаниями а потом добить слабые умы шизофренией превратиь все общежитие в скотный двор.
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09.11.2020 11:40 Ответить
Ачо, сам то как? Не соблюдал шоле? Или ага, таки никакой пользы от всех энтих масок, да?
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09.11.2020 11:40 Ответить
Были в масках конечно и пофик все заболели...
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09.11.2020 11:48 Ответить
Партия сказала "надо !" - комсомолец ответил "есть !"
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09.11.2020 11:54 Ответить
 
 