Глава Ривненской ОГА Коваль заболел COVID-19: "Коронавирус - не шутки, соблюдайте карантинные ограничения"

Глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава ОГА рассказал на странице в сети Facebook.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать буду в онлайн режиме", - говорится в сообщении.

"В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.

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