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Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Представители малого и среднего бизнеса утром 9 ноября вышли на акцию протеста против карантинных ограничений в Сумах. Они перекрыли улицу Героев Сумщины в районе перекрестка с Харьковской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Люди ходят по пешеходному переходу. Движение по улице остановлено. Полиция разворачивает автомобили, которые не успели проехать.

Предприниматели собрались у фонтана Садко в центре Сум. Они держат плакаты и флажки с надписями "Save ФОП", "Требуем сохранить бизнес", "Экономика там, где бизнес", "Хотим работать, а не попрошайничать".

На акцию пришли, по информации полиции, более 700 человек, среди них предприниматели, которые протестуют против карантинных ограничений, и те представители бизнеса, которые выступают против введения кассовых аппаратов.

Экс-глава Сумского облсовета, участник войны с российскими оккупантами Семен Салатенко на странице в сети Facebook заявил, что это самая массовая акция протеста за последние месяцы, а также опубликовал требования протестующих.

"Требования таковы:

- отмена ввода РРО (кассовых аппаратов для малого бизнеса;
- отмена "карантина выходного дня";
- прекратить "кошмарить бизнес" в условиях карантина", - говорится в сообщении.

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Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений 01
Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений 02
Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений 03
Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений 04
Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений - Цензор.НЕТ 7050
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09.11.2020 11:45
+16
супер-как мне нравятся завывания фопов.....*** а как вспомню эти бешенные глаза в 19-ом. хуженебудетлипецкаяфабрикатарифныйхеноцит.....я счас просто балдею , глядя на этих представителей мудрого нарида.....
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09.11.2020 11:54
+16
Ну уж точно не лечили бы ковид сцаниной в очи или прикладыванием асфальта
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09.11.2020 11:55
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Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений - Цензор.НЕТ 7050
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09.11.2020 11:45 Ответить
а у тому що в світі відбувається теж зеля винний? чого ж ваш чудо-барига ще нікому не допоміг? навіть собі...
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09.11.2020 12:27 Ответить
У вас раніше не було травми голови ?
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09.11.2020 12:29 Ответить
дякую за елітарну відповідь Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 1164
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09.11.2020 12:32 Ответить
Ви не відповіли.
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09.11.2020 12:34 Ответить
у мене ні, а вас? Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 3830
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09.11.2020 12:46 Ответить
Авакова у відставку - він не контролює ситуацію в країні! Де Нацгвардія та поліція? Чому під час карантину відбуваються масові заходи? Не міністр МВС, а пусте місце!
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09.11.2020 12:52 Ответить
Ні, а ви виходить, при здоровому глузді голосували і вибрали зє сцикуна малороського? Ну круто, що тут скажеш...
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09.11.2020 13:13 Ответить
ну якщо ви вибираєте і оцінюєте політиків за зовнішністю і віком, то вам мабуть ще мало років Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 3234 читайте хоча б біографії у гугл, а у ********* світі можна отримати будь яку інформацію, менше дивіться телевізор - всі канали комусь належать і висвітлюють все, як хоче власник Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 3234,слухайте першоджерела, а не чиїсь інтерпретації...
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09.11.2020 13:32 Ответить
На голову не налазить ваша відповідь. Щось таки у вас біло.....
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09.11.2020 14:18 Ответить
Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 7493
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09.11.2020 14:53 Ответить
Затрахал своими г*вновбросами
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09.11.2020 13:33 Ответить
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ НАСТАЛО!!!!
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09.11.2020 11:49 Ответить
Дійсно, залишся петрик гетьманом то і пандемії би не було..
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09.11.2020 11:53 Ответить
Ну уж точно не лечили бы ковид сцаниной в очи или прикладыванием асфальта
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09.11.2020 11:55 Ответить
Хз..Але не для кого не є таємницею, що медицина (у цивілізованому розумінні цього слова) зникла не сьогодні і не вчора і за помахом чарівної палички вона миттєво не відрохдиться скільки туди грошей не вливай..а у наших умовах вона не оклигає за будь яких обставин..
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09.11.2020 12:14 Ответить
було-не було то не відомо, а то що є зараз ми бачимо ...
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09.11.2020 11:56 Ответить
Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 1044
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09.11.2020 12:00 Ответить
Лімітована партія від рошену..?😏
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09.11.2020 12:15 Ответить
100% !!!!! Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 1023
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09.11.2020 12:17 Ответить
Дешевка.
Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 1824
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09.11.2020 12:40 Ответить
"Я завидую Зеленскому" censory.net

ОТТО ЙОРК
цитата - Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!

Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу

Я, бл#ть, скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
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09.11.2020 11:54 Ответить
... Это же ******* ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте.

Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!

Но оно, бл#ть, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
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09.11.2020 12:25 Ответить
Оно просто играет свою роль,за которую ему платять нормальные деньги.Простая актерская работа,никаких моральных аспектов.Вопрос в другом - почему 73% пришедших на выборы решили,что из ЭТОГО может получиться лидер нации?
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09.11.2020 12:44 Ответить
Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 7138
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09.11.2020 12:27 Ответить
Якби ще сказали, що вони вважають за кошмарення. Може там нічого страшно, а просто село Суми то так сприймає? А може перевіряючі реально перевищують свої повноваження?
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09.11.2020 11:54 Ответить
Царь хороший,а бояре плохие?
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09.11.2020 12:45 Ответить
при чому тут царь? нові правила завжди мішають колгоспному мозку. і надають можливості такому ж самому з іншого боку барикад творить шо хош. це як з вчилками і шкільною формою наприклад: педкурці сказали "форма", вона і доводить дітей до істерики. а шо? їй же сказали і спросять.
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09.11.2020 12:50 Ответить
супер-как мне нравятся завывания фопов.....*** а как вспомню эти бешенные глаза в 19-ом. хуженебудетлипецкаяфабрикатарифныйхеноцит.....я счас просто балдею , глядя на этих представителей мудрого нарида.....
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09.11.2020 11:54 Ответить
Цікаво, який відсоток з них голосував папріколу?
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09.11.2020 11:55 Ответить
Значно вищий ніж 73%.
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09.11.2020 11:59 Ответить
У Сумах під 90%.Сумські фопівці були найскаженішими прихильниками зелі.
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09.11.2020 12:48 Ответить
І всі вони голосували за Зеленського.
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09.11.2020 11:55 Ответить
По информации партии, на выборах в облсоветы Слуга народа получает в общем 1660 мандатов, голоса избирателей распределились так:Слуга народа - 20%;
Евросолидарность - 16%;ОПЗЖ - 13%;Батькивщина - 10%;За будущее - 7%.
Также в Слуге народа назвали предварительные результаты выборов в райсоветы, где представители партии получают 5366 мандатов:Слуга народа - 17%;
Оппозиционная платформа - За жизнь - 15%;Евросолидарность - 13%;Батькивщина - 9%;За будущее - 8%.

Слуги выиграли и что хотят от них эти люди если сами их выбрали...... смешные людишки. Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 9963
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09.11.2020 11:56 Ответить
Ваш роботодавець Порошенко - злочинець. А не сидить він тільки тому, що в зговорі з іншими злочинцями при владі по розкраданню України.
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09.11.2020 12:23 Ответить
Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 3961
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09.11.2020 11:57 Ответить
Всіх спакувати в автозаки і влаштувати екскурсію в лікарню.
Особо упоротих залишити доглядати за хворими
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09.11.2020 12:00 Ответить
Хорошая идея, трудодни в инфекционке в понедельник санитаркой, в выходные бизнесом занимайся
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09.11.2020 12:08 Ответить
За помощью надо идти к дону.... Парашенке!
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09.11.2020 12:06 Ответить
Вам не здається дивним, що якщо великі скупчення людей призводять до "масових" заражень, то потрібно відкрити сотню малих магазинів, щоб цих скупчень було меньше, а не навпаки позакривати їх, щоб власники АТБ чи СІльпо чи Епіцентру мали надприбутки під час таких прибуткових "пандемій", які вони будуть згадувати, як найкращі роки їхнього бізнесу.
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09.11.2020 12:14 Ответить
А ще, шо крупний бізнес не влаштовує ніяких акцій.
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09.11.2020 12:27 Ответить
Крупный бизнес любит халявную рабочую силу
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09.11.2020 15:53 Ответить
По сообщениям МОЗ медиков начинает не хватать по причине заболевания и увольнения. Есть возможность их подменить ( пускай и на низшем уровне, уборщиц, санитаров, в морге) протестующими "бизнесменами", и работа какая ни какая . и зарплата, и докажут что все меры против коронавируса ненужны, да и вообще он чистая выдумка мирового заговора. Вперед "товарищи" сразу после митинга на новые рабочие места.
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09.11.2020 12:27 Ответить
Нік в тебе дуже кумедний та знаковий.
Та, все ж, до рівня свого тезки казочки тобі ще плести й плести..
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09.11.2020 21:08 Ответить
так а как вы хотели ? фоп оплатили налоги аренду охрану это от 3000 гр в месяц примерно в зависимости от деятельности и региона и его лишают права работы . все правильно делают
.возле разливух-пивнух толпы синих никого это не **-т какие там маски и дистанция
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09.11.2020 12:34 Ответить
"Спекулянт стало профессией а не призванием" писал Жванецкий.
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09.11.2020 13:12 Ответить
Кожен має право на працю.Якщо здорових людей ізолювати, та на хрін така влада потрібна?
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09.11.2020 15:47 Ответить
забыли в условия добавить миллион долларов и вертолёт.
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09.11.2020 16:32 Ответить
 
 