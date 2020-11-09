Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Представители малого и среднего бизнеса утром 9 ноября вышли на акцию протеста против карантинных ограничений в Сумах. Они перекрыли улицу Героев Сумщины в районе перекрестка с Харьковской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Люди ходят по пешеходному переходу. Движение по улице остановлено. Полиция разворачивает автомобили, которые не успели проехать.
Предприниматели собрались у фонтана Садко в центре Сум. Они держат плакаты и флажки с надписями "Save ФОП", "Требуем сохранить бизнес", "Экономика там, где бизнес", "Хотим работать, а не попрошайничать".
На акцию пришли, по информации полиции, более 700 человек, среди них предприниматели, которые протестуют против карантинных ограничений, и те представители бизнеса, которые выступают против введения кассовых аппаратов.
Экс-глава Сумского облсовета, участник войны с российскими оккупантами Семен Салатенко на странице в сети Facebook заявил, что это самая массовая акция протеста за последние месяцы, а также опубликовал требования протестующих.
"Требования таковы:
- отмена ввода РРО (кассовых аппаратов для малого бизнеса;
- отмена "карантина выходного дня";
- прекратить "кошмарить бизнес" в условиях карантина", - говорится в сообщении.
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ОТТО ЙОРК
цитата - Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, бл#ть, скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, бл#ть, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
Евросолидарность - 16%;ОПЗЖ - 13%;Батькивщина - 10%;За будущее - 7%.
Также в Слуге народа назвали предварительные результаты выборов в райсоветы, где представители партии получают 5366 мандатов:Слуга народа - 17%;
Оппозиционная платформа - За жизнь - 15%;Евросолидарность - 13%;Батькивщина - 9%;За будущее - 8%.
Слуги выиграли и что хотят от них эти люди если сами их выбрали...... смешные людишки.
Особо упоротих залишити доглядати за хворими
Та, все ж, до рівня свого тезки казочки тобі ще плести й плести..
.возле разливух-пивнух толпы синих никого это не **-т какие там маски и дистанция