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Тейлор об итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Тейлор об итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия

Администрация США так же, как и украинская, допускает ошибки, но "старается их исправить и стать лучше – это и есть демократия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший посол США в Украине (2006—2009) Уильям Тейлор в комментарии "Суспільне".

"И американцы, и украинцы знают, что ни одно правительство не совершенно. Мы делаем ошибки, мы сделали много их в прошлом. В американской истории было много плохих вещей. У нас есть проблемы с расизмом, которые были изначально США и мы не очень хорошо с ними справились. Это большая проблема для нас, но мы стараемся ее исправить", - сообщил он.

Также Тейлор отметил, что США продвинулись в работе избирательной системы страны: "Эти выборы, которые мы сейчас наблюдаем - не самые плохие в нашей истории. Здесь есть немного беспорядка, а Украина хорошо знает, что такое беспорядок, но в США не было заявлений о подкупе избирателей. Так, были безосновательные заявления о фальсификациях, но никаких доказательств. Все заявления об ошибках или любые нарушения проверяют наши учреждения. Работают наши суды. И пока они не нашли никаких доказательств".

"Поэтому ключевой мой посыл таков: мы не безупречны, мы делали и будем делать ошибки, но мы стараемся их исправить, мы стараемся быть лучшими, это и есть демократия. Другие страны, в которых нет демократических ценностей, институтов и норм, не делают этого, не исправляются. Это трудно, это процесс, который не имеет конца. Но мы все равно делаем это", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб Байдена требует его "безотлагательного признания" избранным президентом США

Также Тейлор добавил, что Байден знает, насколько Украина важна для США: "Он очень сведущ в зарубежной политике. Байден был главой комитета по вопросам внешней политики Сената, вице-президентом, он много раз бывал в Украине, знает, почему Украина важна для США. Он знает, что Украина находится на передовой войны с Россией и поддержка является важной, учитывая оборону не только самой Украины против российской агрессии, а и Европы, США".
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Топ комментарии
+9
" Россия решительно поддержала Трампа в 2016 году, выторговав себе четыре года на продолжение своей войны против Украины и частичную оккупацию. Русские горячо поддержали кандидатуру телевизионного клоуна Зеленского на пост президента Украины. Взамен "Зе" вернул коррупцию и капитулировал на Донбассе. Теперь всему этому пришёл конец." (с)
Тейлор о итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 4022
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09.11.2020 12:06
+8
Тейлор об итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 1839
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09.11.2020 12:13
+6
Украинцы кричащие,что трампуша"дал нам джевелины и заморозил сев поток" и поэтому должен остаться-подумайте почему вам в унисон то же самое кричат кацапы,если им так нагомнил трамп
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09.11.2020 12:09
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Правила форума Совет форумчан
Может это стать стартом исправления ошибок для Украины. ДА! ********* дают совет - абсолютно нетайное голосование , например на пеньках, ломка системы выборов во всем мире по образцу уХйла ... КАК ИХ КАРЕЖИТ!!!
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09.11.2020 12:03 Ответить
Тейлор о итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 3913
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09.11.2020 12:04 Ответить
" Россия решительно поддержала Трампа в 2016 году, выторговав себе четыре года на продолжение своей войны против Украины и частичную оккупацию. Русские горячо поддержали кандидатуру телевизионного клоуна Зеленского на пост президента Украины. Взамен "Зе" вернул коррупцию и капитулировал на Донбассе. Теперь всему этому пришёл конец." (с)
Тейлор о итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 4022
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09.11.2020 12:06 Ответить
Покакал от чужого имени... Молодец!
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09.11.2020 12:11 Ответить
Украинцы кричащие,что трампуша"дал нам джевелины и заморозил сев поток" и поэтому должен остаться-подумайте почему вам в унисон то же самое кричат кацапы,если им так нагомнил трамп
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09.11.2020 12:09 Ответить
Как вы думаете: кто дал приказ на недавние полёты Б-52 над территорией Украины ? Байден ?
Вы обратили внимание на их маршрут ?
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09.11.2020 12:22 Ответить
на втором сроке Трамп эту преграду убрал бы, получив карт-бланш переизбранием.

Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія - Цензор.НЕТ 7706
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09.11.2020 14:56 Ответить
Перечитайте мой комментарий ещё раз.
А также вспомните что Обама лишь обещал дать Украине летальное оружие, а Трамп это сделал.
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09.11.2020 21:59 Ответить
Kakije mogut bit pretenziji po vyboram statax.Tam snimajetsia kogda cytajet golosa,mozno proverit video zapisi.Golosa toze cyatjet ludi kotoryje vypolniajet svojiu rabotu,mozes perecytat rezultati budet teze.Tam melocnyje narusenyje oni byli i budet ot kandidatov s obojix storon.Trump zria nacial iskat problemi nicego etogo nedast
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09.11.2020 12:10 Ответить
Тейлор об итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 1839
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09.11.2020 12:13 Ответить
Всё решится в суде. Америка - правовое государство. Если были преступления связанные с подделкой бюллетеней, суд их расследует.
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09.11.2020 12:23 Ответить
"...У нас є проблеми з расизмом..."
===
Ще один посипає голову попелом Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія - Цензор.НЕТ 5395
Скоро цілуватимете дупи і все одно вас називатимуть расистами Власне, не називатимуть, а змусять самих себе так називати Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія - Цензор.НЕТ 9894
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09.11.2020 12:50 Ответить
если чиновники делают одни и те же ошибки , то это уже коррупция и преступление .
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09.11.2020 15:42 Ответить
Трампу удалось избежать импичмент от Конгресса, но он получил его от Народа.
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09.11.2020 15:54 Ответить
Вообще-то импичмент - это две трети голосов. А в данном случае расклад примерно равный.
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09.11.2020 22:00 Ответить
Две трети голосов Законодательной ветви власти, а источником власти является Народ, вот он и вынес вердикт большинством голосов.
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09.11.2020 23:54 Ответить
Вот когда расследования мухлежа будут закончены, тогда и ясно будет: что на самом деле решил народ.
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10.11.2020 00:08 Ответить
 
 