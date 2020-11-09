В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов"

В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, в чем разница между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда глава российского государства незамедлительно поздравил Дональда Трампа, Песков заметил, что "разница совершенно очевидна".

"Там (в США. - Ред.) предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что четыре года назад "не было анонсов юридического оспаривания.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным.

В субботу, 7 ноября, ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.

Читайте: Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN