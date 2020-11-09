ЕБА не поддерживает проект приказа Мининфраструктуры о порядке списания грузовых вагонов

В случае принятия приказа, парк грузовых вагонов может сократиться на 39%, а на его замещение бизнесу потребуется более 93 млрд грн.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) не поддерживает проект приказа Министерства инфраструктуры, которым предлагается утвердить порядок установления запрета эксплуатации грузовых вагонов. Компании-члены Ассоциации предлагают доработать документ с учетом предложений от бизнеса, а эксперты ЕБА готовы оказать необходимую экспертную поддержку в процессе доработки проекта приказа.

Как пишет ЦТС, об этом сказано в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Отмечается, что по расчетам экспертов Комитета по логистике ЕБА, в случае принятия приказа МИУ, парк грузовых вагонов может сократиться на 39% до 2028 года и, соответственно, составит примерно 106 тыс. вагонов. Таким образом, будет списано более чем 67 тыс. грузовых вагонов. Эксперты Ассоциации прогнозируют, что для замещения такого количества вагонов бизнесу придется потратить более 93 млрд грн.

Основное сокращение до 2028 года состоится в части полувагонов и достигнет 47%, что оценивается в 53 млрд грн. К тому же, специализированный подвижной состав (окатышевозы, коксовозы, щеповозы) уже в дефиците, а при ограничении сроков эксплуатации будет списана большая часть такого парка. Обновление такого типа подвижного состава будет крайне проблематичным из-за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где могут использоваться такие вагоны.

Таким образом, представители бизнеса опасаются существенных проблем с обеспечением перевозок, поскольку парк грузовых вагонов окажется в дефиците, в результате чего часть грузов будет переведена на альтернативные виды транспорта, что негативно повлияет на деятельность "Укрзализныци". К тому же, УЗ придется списать 62% полувагонов и 100% зерновозов (более 11 тыс. единиц) из своего парка в течение следующих 8 лет. Следовательно средства, которые было бы целесообразно использовать на обновление инфраструктуры и локомотивного парка, придется перенаправить на обновление парка грузовых вагонов.

В связи со всем вышеперечисленным бизнес имеет существенные предостережения относительно введения ограничений на срок эксплуатации грузовых вагонов, ведь это может привести к острому дефициту вагонов и росту цен на вагоны с последующим негативным влиянием на экономику Украины. Промышленные и аграрные предприятия будут вынуждены инвестировать в обновление вагонного парка, а не сосредоточиваться на более важных направлениях.

Напомним, в октябре МИУ опубликовало проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте". Проектом акта определяется механизм запрета эксплуатации грузовых вагонов и вводится ограничение срока службы определенных типов вагонов, в том числе полувагонов и зерновозов, а именно не более чем на полуторный назначенный срок службы.

Так, эксплуатацию универсальных полувагонов предлагается ограничить следующим сроком службы - 33 года до 31.12.2021 года; 28 лет до 31.12.2022 года; 27 лет до 31.12.2024 года; 25 лет до 31.12.2025 года; 23 года до 31.12.2027 года и 22 года от 01.01.2028 года.

Комментируя проект приказа МИУ, глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта транспортного комитета ВРУ Александр Скичко заявил, что возникнет большой дефицит вагонов. "Сразу следует ожидать срыва сроков отгрузки продукции и уменьшения производства и экспорта. Промышленные и аграрные предприятия будут думать, где взять 21 млрд гривен на новые вагоны. Об инвестициях в модернизацию на долгое время придется забыть", - отметил Скичко.

А в "Укрметаллургпроме" высказали мнение, что прямолинейный запрет на продление сверхнормативного срока использования вагонов приведет к списанию 89 тыс. единиц вагонов всех типов, а это создаст резкий дефицит на рынке подвижного состава. Последствиями станут сокращение промпроизводства, потери рабочих мест и снижение отчислений в госбюджет.