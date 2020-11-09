Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что победитель президентских выборов в США Джо Байден - опытный политик, который хорошо знает ФРГ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила в понедельник журналистам в Берлине.
"Джо Байден привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику. Он хорошо знает Германию и Европу (...) Рада сотрудничеству с ним и Камалой Харрис", - сказала Меркель
По ее словам, ФРГ и США многое связывает.
"Мы - союзники в НАТО, мы разделяем общие ценности в сфере прав индивидуума, демократии и правового государства, общие интересы", - сказала она. По ее словам, в новых условиях Германии и ЕС нужно будет быть более активными в рамках трансатлантического партнерства.
"В этом партнерстве в 21 веке мы должны брать на себя больше ответственности. Америка остается нашим важнейшим союзником, но она ждет от нас по праву более сильных усилий в защите собственной безопасности и отстаивании наших интересов", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Может чут вежливее и с плюшками, но строить его вам Байден не даст.
...привнесет опыт десятилетий
А не гнуснавое Какаду - "хоть поржем".
Бо санкції були розроблені ДВОХПАРТІЙНОЮ комісією конгресу. Тому, доречі, Трамп їх й підписав.
Можливо, Байден бажає покращити стосункі з Меркель, але він, звичайно, не бажає псувати стосунки з республіканцями в сенаті.
Тому все буде стабільно для путінського металобрухту на дні балтийському...
"бундесКомсомолка" (с) зітхнула з полегшенням...
Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років.
Що їм перешкодить так само цинічно поміняти політику щодо України? Хто тягне мазу за безпринципних - першим коштуватиме від їх діянь.
А з безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива.