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Новости За рубежом
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Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом:

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что победитель президентских выборов в США Джо Байден - опытный политик, который хорошо знает ФРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила в понедельник журналистам в Берлине.

"Джо Байден привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику. Он хорошо знает Германию и Европу (...) Рада сотрудничеству с ним и Камалой Харрис", - сказала Меркель

По ее словам, ФРГ и США многое связывает.

"Мы - союзники в НАТО, мы разделяем общие ценности в сфере прав индивидуума, демократии и правового государства, общие интересы", - сказала она. По ее словам, в новых условиях Германии и ЕС нужно будет быть более активными в рамках трансатлантического партнерства.

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"В этом партнерстве в 21 веке мы должны брать на себя больше ответственности. Америка остается нашим важнейшим союзником, но она ждет от нас по праву более сильных усилий в защите собственной безопасности и отстаивании наших интересов", - добавила она.
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Топ комментарии
+9
Це все класно, але відкритим залишанться лдне питання: "Коли вже той клятий переворот?"
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 7050
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09.11.2020 12:41
+7
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 8144
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09.11.2020 12:41
+6
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 3847
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09.11.2020 12:43
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Знову платити міліарди за вашу безпеку, поки ви ведете бізнес із кацапами, чи може вони пустять американські вата на свій ринок?
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09.11.2020 12:37 Ответить
Байден це старий корупціонер, який готовий домовлятись з мафією, тому всі радіють його обранню! Принциповій політиці США прийшов кінець, Америку очікує безробіття та війна.
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09.11.2020 12:41 Ответить
В Америці зараз знову економічний підйом, котрий сповільнився чере пандемію. Ніякої війни не буде і не надійся. Деми почнуть політику business as usual.
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09.11.2020 12:48 Ответить
В США економічний підйом через санкції проти Китаю та ЄС, через повернення виробництва в США, через обмеження незаконної еміграції і будівництво стіни на кордоні з Мексикою! Але Байден всі ці здобутки втратить і знову буде криза!
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09.11.2020 12:53 Ответить
прогноз московського "кисіль ТВ".Прийдеться поставити заглушку на СП-2 ,інструкторів бундесверу направити в Україну для вишколу українських військових , так само як це зробила Німеччина з рашистами, підготувавши до окупації Криму російські окупаціній війська,а також готовитись до можливих фінансових розслідувань німецької лоббістки , окупанта України
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09.11.2020 14:41 Ответить
Я не дивлюсь російське телебачення, бо не люблю інформаційні смітники. Але якщо Вам хочеться їсти з помийки - Ваше право. Саме нікчемний Обама-демократ допустив війну росії проти України, саме Обама не давав військової допомоги і саме Байден шантажував українське керівництво скасуванням економічної допомоги під час війни і результатом цього шантажу стало призначення сина Байдена в керівну структуру української нафто-газової компанії Бурісма. Байден це махінатор та корупціонер, який буде шантажувати Україну і не дасть реальної допомоги, а путінській газопровід добудують і дадуть посаду заступника Шредера - сину Байдена.
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09.11.2020 14:49 Ответить
все ,вище Вами написане, вказує на пропогандистську їжу з рашистської помийки.Смачного,
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09.11.2020 15:24 Ответить
Це факти! Є аудіозаписи відвертого шантажу Байденом українського керівництва! Є факти призначення сина Байдена в керівництво української мафіозної нафто-газової компанії, в якості одного з директорів на шалену зарплату. Поєднати ці два факти дуже просто, навіть не маючи аналітичних здібностей.
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09.11.2020 15:27 Ответить
Не тратьте время, некому тут это рассказывать, скоро все поймут как они ошиблись, но никто не признает, потому что вместо изучения фактов, наелись fake news, Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 4383
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09.11.2020 17:00 Ответить
Не тратьте время, некому тут это рассказывать, скоро все поймут как они ошиблись, но никто не признает, потому что вместо изучения фактов, наелись fake news, Трамп пытался с этим бороться, но, похоже что проиграл, хотя официального решения о выигрыше Байдена на данный момент еще нет.
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09.11.2020 16:40 Ответить
Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 9442
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09.11.2020 16:50 Ответить
Галаперидол наше всё
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09.11.2020 14:42 Ответить
Тада. Но про СП-2 все равно можете забыть.

Может чут вежливее и с плюшками, но строить его вам Байден не даст.
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09.11.2020 12:37 Ответить
У цю хвилину дідусь Квавчучка на прямому у **********
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09.11.2020 12:37 Ответить
Що він там меле?
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09.11.2020 12:40 Ответить
коли почали по Байдену допит робить - воно раптом прапала связь
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09.11.2020 12:55 Ответить
Байдену нужно лишь привнести кол и надеть на него путлера.
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09.11.2020 12:38 Ответить
вот потому Германия єто Германия. Потому что там важно -
...привнесет опыт десятилетий
А не гнуснавое Какаду - "хоть поржем".
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09.11.2020 12:40 Ответить
По" сообщениям" мировых СМИ победу Байдена пока не признали только Лукашенко, Путин , Трамп и вождь племени чунга- чанга.
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09.11.2020 12:40 Ответить
тебя на пеньсию отправит!)))
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09.11.2020 12:41 Ответить
Це все класно, але відкритим залишанться лдне питання: "Коли вже той клятий переворот?"
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 7050
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09.11.2020 12:41 Ответить
Это брат Саакашвили или Меладзе? Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 991
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09.11.2020 12:43 Ответить
Все почнеться до чи після інавґурації Байдена? Бо терпіти нема сили
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09.11.2020 14:15 Ответить
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 8144
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09.11.2020 12:41 Ответить
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 4321
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09.11.2020 12:44 Ответить
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 3847
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09.11.2020 12:43 Ответить
На деменцию Байдена намекает. Мрачный немецкий юмор.
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09.11.2020 12:45 Ответить
На паркинсона у *****
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09.11.2020 14:44 Ответить
Тим часом Деркач доїдає «плівки Байдена», в черзі на зміну зовнішності і статі Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 3831
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09.11.2020 12:47 Ответить
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 1875
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09.11.2020 12:50 Ответить
Интервью с президентом США

Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 7761
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09.11.2020 12:51 Ответить
Скептикам не треба впасти в роспач - СП2 має залишатися під санкциями.
Бо санкції були розроблені ДВОХПАРТІЙНОЮ комісією конгресу. Тому, доречі, Трамп їх й підписав.
Можливо, Байден бажає покращити стосункі з Меркель, але він, звичайно, не бажає псувати стосунки з республіканцями в сенаті.
Тому все буде стабільно для путінського металобрухту на дні балтийському...
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09.11.2020 13:01 Ответить
Думаю, что последовательность и прогнозируемость политики и действий 46-го Президента США послужат установлению стабильности в мире. А кацапов порошу не делать резких движений,- опасно для жизнеспособности вашей гнилой помойки!
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09.11.2020 13:09 Ответить
Кацапня кирпичами срет.
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09.11.2020 13:10 Ответить
Да,вляпался наш Вован 1 в не шуточную историю,Байден чел злопамятный,он 95 квартал не смотрит и глупых шуток не понимает.Писая на ботинок Шварцнегеру нужно предвидеть последствия.Кастрировать будут тупыми ножницами и без наркоза,шутка у них такая,очень смешная.
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09.11.2020 13:58 Ответить
Хотів Трамп змусити німців платити за свою безпеку, але справа повертається до того, що все буде оплачуватися платниками податків США, переважно виборцями Трампа, та, коли треба буде, кров'ю техаських рейнджерів. А німці продовжуватимуть годувати дармоїдів зі всього світу. Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 9688
"бундесКомсомолка" (с) зітхнула з полегшенням...
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09.11.2020 14:13 Ответить
А ***** моложавое из бункера не вылезает
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09.11.2020 14:45 Ответить
Так Харіс всюду по ЗМІ вже величають.
Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років.
Що їм перешкодить так само цинічно поміняти політику щодо України? Хто тягне мазу за безпринципних - першим коштуватиме від їх діянь.
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09.11.2020 18:18 Ответить
Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 1625 Ще б пак! "Севпотоку2" - бути!
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09.11.2020 14:34 Ответить
"Он привнесет опыт десятилетий" если конечно что то вспомнит, в его возрасте некоторые вещи уже проблематичны. США будут расплачиваться за ошибочный выбор.
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09.11.2020 16:33 Ответить
Байден снимет санкции с СП2 и устроит сына в газпром заместителем шредера
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09.11.2020 16:35 Ответить
Байден там взагалі не причому. Так собі - милий забудькуватий одуванчик.
А з безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива.
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09.11.2020 18:23 Ответить
 
 