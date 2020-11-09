Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info. ИНФОГРАФИКА

Судья Конституционного Суда Александр Касминин имеет в собственности целых 17 участков земли общей площадью 22 гектара.

Об этом сообщает Вihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Судья КСУ Александр Касминин взял от работы все - даже служебную квартиру. Государственное жилье быстро превратилась в судейское, приватизировано. Касминин говорит: судья - гражданин Украины, имеет право и на такое", - отмечают журналисты.

По их информации, еще в собственности судьи и его семьи: 17 земельных участков (общей площадью 22 га) и автопарк на 3 млн грн.

Кроме того, Касминин устроил в Конституционный Суд дочь помощницей.

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