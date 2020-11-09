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Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Судья Конституционного Суда Александр Касминин имеет в собственности целых 17 участков земли общей площадью 22 гектара.
Об этом сообщает Вihus.info, передает Цензор.НЕТ.
"Судья КСУ Александр Касминин взял от работы все - даже служебную квартиру. Государственное жилье быстро превратилась в судейское, приватизировано. Касминин говорит: судья - гражданин Украины, имеет право и на такое", - отмечают журналисты.
По их информации, еще в собственности судьи и его семьи: 17 земельных участков (общей площадью 22 га) и автопарк на 3 млн грн.
Кроме того, Касминин устроил в Конституционный Суд дочь помощницей.
Топ комментарии
+7 Sav UA
показать весь комментарий09.11.2020 12:44
+7 Салаутдин
показать весь комментарий09.11.2020 12:51
+7 Dron
показать весь комментарий09.11.2020 12:51
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Кандидат на должность судьи КС Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
Судья КС может. 17 участков...
Хай Пецин реформований суд працює? Де голова суду власник землі в Криму і агент ФСБ?
Скажу по секрету, там есть инфа о всех судьях КСУ. В Украине судебная власть не подчиняется презу - у нас сцарей нет. Такой ответ тебя устроит?