РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15009 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 835 57
арбитраж (185) долг (1144) инвестиции (1140) энергетика (2034) инвесторы (331) альтернативная энергетика (121) Тынный Игорь (32)

Жалобы "зеленых" инвесторов из-за долгов Украины поступили в международные арбитражи, - Тынный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Жалобы

Из-за задолженности за "зеленую" электроэнергию, и нежелание государства решать проблемы в секторе возобновляемой энергетики, инвесторы начали подавать иски против Украины уже и в международніе арбитражи.

 Об этом в эфире канала Украина 24 заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, инвесторы, развивающие возобновляемую энергетику в Украине, начали обращаться для защиты своих прав не только в украинские суды, но и в международный арбитраж. Он отметил: сегодня, производителям "зеленого" тока задолжали десятки миллиардов гривен и ситуация с погашением долга не улучшается даже несмотря на то, что инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа.

"С приходом нового президента, нового парламента, нового Кабинета Министров, нашу отрасль начали душить. На данный момент все наперекосяк. После 18 лет стабильности тотальные неоплаты, все в долгах на грани банкротства и действительно мы начали массово подавать иски в украинские суды, а некоторые компании и международные", - сообщил Тынный.

Эксперт также напомнил, что отрасль ВИЭ за прошлый год заплатила больше налогов, чем другие виды генерации, однако именно ее власти решили уничтожить.

"Мы гордились всегда, что в течение 11 лет существования отрасли возобновляемой энергетики в Украине мы не брали ни копейки из государственного бюджета, вместо этого платили миллиарды налогов. В прошлом году, пиковом по производству, мы заплатили налогов около 19 млрд грн, не взяв из государственного бюджета ни копейки", - сказал Тынный.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должны оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачены около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Цена на зеленый килловат должна быть как за килловат на АЭС. А то какой-то лохотрон для потребителя получается Жалобы "зеленых" инвесторов из-за долгов Украины поступили в международные арбитражи, - Тынный - Цензор.НЕТ 117
показать весь комментарий
09.11.2020 12:51
+3
Держава має викупити всі сонячні електростанції по мінімальним цінам і припинити всі спекуляції на зеленій енергетиці і відмінити зелений тариф як ідіотський та дискрімінаційний.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:48
+2
Електрика взагалі має бути безкоштовна.АЕС належать державі,тобто наріду.Надра теж.Тож вхзагалі все має бути безкоштовно.Хтоб ще просто так сміття б вивозив?
показать весь комментарий
09.11.2020 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Держава має викупити всі сонячні електростанції по мінімальним цінам і припинити всі спекуляції на зеленій енергетиці і відмінити зелений тариф як ідіотський та дискрімінаційний.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:48 Ответить
Електрика взагалі має бути безкоштовна.АЕС належать державі,тобто наріду.Надра теж.Тож вхзагалі все має бути безкоштовно.Хтоб ще просто так сміття б вивозив?
показать весь комментарий
09.11.2020 12:52 Ответить
ага, и работать там должны бесплатно, и ремонты бесплатно проводится, и хранение и переработка отходов тоже задаром. И ты бесплатно работать иди.
показать весь комментарий
09.11.2020 14:08 Ответить
Ігор Л, держава бажає викупити твою квартиру по мізерній ціні, наприклад за 100 гривень і не думай десь там плакатись. Так нормально?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:12 Ответить
Якщо будуть викупляти всі квартири по 100 грн то нормально.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:15 Ответить
Игорь Л тебе нужно заминить ник на шариков . Все это уже проходили 1917 отбрать и разделить, ну там и бесплатная медицина ( на западе она платная , ну это так. )
показать весь комментарий
09.11.2020 14:04 Ответить
Да вообще нафига эта зеленая енергетика. Нужно в рашке покупать, братушков выручать, а то на все войны не хватает денёг.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:19 Ответить
Зелена енергетика це глобальна махінація європолітиків, які піаряться на абсолютно безглуздих темах. Запровадження зеленої енергетики в Україні, де немає куди дівати електрику вироблену на АЕС, це приклад державного ідіотизма та корупції. Влада януковича вигадала собі монопольку як обкрадати державу під вивіскою зеленої енергетики і тепер наступна влада поставлена в жахливе становище коли потрібно сплачувати за непотрібну електрику шалені гроші! Єдине правове рішення - викупити сонячні та вітрові електростанції та відключити їх від електромережі і відмінити зелений тариф як такий.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:22 Ответить
Для балансування енергомереж потужність АЕС має становити десь 60 відсотків.40 відсотків це ГЕС,ТЕС та зелені.З ГЕС маємо практично нуль вже давно у балансі.Залишається ТЕЦ та зелень.І там і там дорого приблизно однаково. тільки від зелених шкоди екології менше
показать весь комментарий
09.11.2020 13:30 Ответить
ГЕС це теж зелена електрика, але її зупинили щоб дати олігархам заробляти на сонячних електростанціях! Навіть АЕС зупиняють щоб дати можливість сонячним та вітровим електростанціям працювати! А сонячні працюють тільки вдень, а вітрові тільки під час вітру, а балансується все це неекологічними теплоелектростанціями на вугіллі, на радість Ахметову! Ну це ж маразм та ідіотизм! Ну як можна бути такими дебілами? АЕС мають працювати на 106% своєї потужності, а все що лишається від АЕС, має ділитись між ГЕС та ТЕС і там немає місця ніяким сонячним та вітровим електростанціям бо споживання електрики в Україні знизилось в рази з 1991 року і надалі падає! Нам просто непотрібна це екологічно чиста генерація, бо в нас купа гідроелектростанцій які ми не використовуємо, а могли б використовувати!
показать весь комментарий
09.11.2020 13:45 Ответить
Скажи ты дебил ? ГЭС это зеленая энергетика ?!! Посмотри во что Днепр превратили.
показать весь комментарий
09.11.2020 14:07 Ответить
я так розумію, дехто взагалі не к курсі про стан наших ГЕС, маловоддя і так далі.Більшість ГЄС на сьогодні мають від'ємний баланс, тобто потребують більше енергії ніж виробляють
показать весь комментарий
09.11.2020 14:29 Ответить
Ну якщо в нас вдосталь енергетики з наших АЕС, то навіщо купувати в рашки? Де логіка?
А з зеленою енергетикою потрібно вирішувати проблеми з цифрами і аргументами, а не зі срачем на весь світ. Взагалі вже "красота игры" зеленої влади пре зі всіх шпарин, а що буде до кінця каденції?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:48 Ответить
у зедебилов логики нет. Они просто тут повторяют сказки Геруса и Коломойского, пока они миллиарды делают на этих дебилах
показать весь комментарий
09.11.2020 14:23 Ответить
держава должна выполнять свои обязательства которые законом гарантировала, а не выполнять твои фантазии
показать весь комментарий
09.11.2020 14:19 Ответить
Цена на зеленый килловат должна быть как за килловат на АЭС. А то какой-то лохотрон для потребителя получается Жалобы "зеленых" инвесторов из-за долгов Украины поступили в международные арбитражи, - Тынный - Цензор.НЕТ 117
показать весь комментарий
09.11.2020 12:51 Ответить
А какова цена кВт на АЭС?С учетом амортизации,затрат на вывод из эксплуатации?
показать весь комментарий
09.11.2020 12:53 Ответить
Накладные расходы на АЭС, в сотни раз выше затрат, на оплату сторожа панелей. Это самая дешевая энергия. Почему то нет "инвесторов" на строительство АЭС...
показать весь комментарий
09.11.2020 12:57 Ответить
Потому что Герус и Коломойский своим зедебилам не рассказывают о том, что АЭС окупается от 30 лет, без учета затрат на переработку /хранение, и обслуживание отработавших свой срок реакторов. Так же как зедебилам не рассказывают о том, что на субсидирование, включая главного субсидианта, нищего господина Коломойского, денег государство теряет в разы больше чем вкладывает в зеленый тариф.
показать весь комментарий
09.11.2020 14:12 Ответить
В заголовке ошибка. Наоборот, слово ИНВЕСТОРЫ следует взять в кавычки.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:53 Ответить
"Инвесторам" - бульдозер.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:53 Ответить
" С приходом нового президента, нового парламента, нового Кабинета Министров, нашу отрасль начали душить. На данный момент все наперекосяк. После 18 лет стабильности тотальные неоплаты, все в долгах на грани банкротства " (с)

Скарги "зелених" інвесторів через борги України дійшли до міжнародних арбітражів, - Тинний - Цензор.НЕТ 2837
показать весь комментарий
09.11.2020 13:04 Ответить
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
показать весь комментарий
09.11.2020 13:06 Ответить
Для ODNAKO і дійсно, якщо Україна пошле "зелену енергетику" то державі росія буде краще, бо вона має куди збувати своє вугілля і знову притягнути і припнути на ланцюг до себе в залежність. "Зелена енергетика" для держави сама дешева і безтурботна, бо вона на будівництво станцій не виділяє копійки, а якраз на них заробляє, даючи різні дозволи(ліцензії), а також має можливість розвивати свою економіку, бо для будівництва СЕС підприємець має використати не менше 40% матеріалів українського виробництва, а це транформатори, кабель, опори, рейки та інше. Плюс на будівництво залучаються робітники і спеціалісти, які роблять внески в бюджет при відрахуванні налогів, а після ще і спеціалісти по її обслуговуванню. А для виробництва електроенергії на ТЕЦ держава, чи олігархи, закупають великий обсяг вугіля, привозять його в Україну за державні кошти, спалюють, забруднюючи при цьому повітря і платять бюджетні гроші не своїй державі, а ворогу і потихеньку стають від них залежними. І ще, не забувайте, що за останні роки українці побудували на своїх дахах і на городах більше 18 тисяч міністанцій і запезпечують себе і заробляють гроші. То краще хай кацапи на нас заробляють?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:24 Ответить
не неси бред. Зеленый тариф ни коим образом не влияет на тарифы для населения и бизнеса.
показать весь комментарий
09.11.2020 14:14 Ответить
Сірий Вовке, а де ти побачив, що я писав про тарифи? Не видумай і читай уважно. Тут написано, що на "зеленій" енергетицві крім великих підприємців заробляють і обикновенні люди,які у себе на даху, чи городі поставили один стіл із модулів. А ось про тарифи:в Україні сонячна електроенергія - дійсно високодохідний товар. Весь обсяг невикористаної електроенергії у власника гарантовано викупить держава за фіксованою ціною, так званим «зеленим» тарифом. Право на отримання «зеленого» тарифу мають домогосподарства, де потужності СЕС не більше 30 кВт.
Вартість сонячного кіловата в Україні прив'язана до курсу євро, хоч і сплачується власнику в національній валюті. Якщо власник експлуатує СЕС з 2017-2019 рр., вона складала 18,09 євроцента. З поточного року - 16 євроцентів.Одночасно, ціна на електроенергію для населення вже кілька років лишається незмінною - 1680 гривень. Завищений тариф для сонячних електростанцій влада підтримує свідомо, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики та зменшення залежності від нафти і газу. Викуповувати кожен сонячний кіловат держава зобов'язується до 2030 року, що робить приватну СЕС реальним комерційним проектом.Україна має придатну територію для розвитку «сонячної енергетики». Особливо перспективними є центральні, південні та східні регіони. Середньорічна загальна кількість енергії сонячного випромінювання в північних областях знаходиться в межах 1 070 кВт∙год / м2, у південних - 1 400 кВт∙год та вище / м2. Тому економічні показники СЕС будуть залежати від її розташування.
показать весь комментарий
09.11.2020 14:53 Ответить
Я не тебе отвечал, но за инфу спасибо. Правда и так все знаю - к зеленому тарифу подключен.
И можно до 50 кВт уже. Если крыша конечно позволяет)))
показать весь комментарий
09.11.2020 18:35 Ответить
Звідки гроші ?
показать весь комментарий
09.11.2020 17:30 Ответить
с чистой прибыли госэнергокомпаний. Так что ты это переживёшь, а они меньше воровать будут - хоть часть на зеленый тариф уходит.
показать весь комментарий
09.11.2020 18:36 Ответить
А от интересно какая ...дь и когда этот тариф придумала?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:10 Ответить
А нагадайте но мені- хто ж то такий потужний підписав той довбаний закон, згідно якого з нас будуть гроші драти?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:11 Ответить
лучше вспомни, кто нам давал под этот закон транши, чтобы Украина не загнулась в пик свинорашской агрессии
показать весь комментарий
09.11.2020 14:15 Ответить
Тоді якого біса ваша отара повітря псує, якщо закон гарний?
показать весь комментарий
09.11.2020 14:32 Ответить
не знаю как там ваша отара, а наша ставит солнечные панели и не ноет)))
показать весь комментарий
09.11.2020 14:49 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:15 Ответить
Укренерго зобов'язали оплачувати зелений тариф за рахунок тарифу на передачу. Ахметов і Коломойський зобов'язані оплачувати тариф на передачу і з цих грошей отримувати плату за зелений тариф. Таким чином вони як би самі собі мають платити. Тому організували взаємозалік сам з собою мінус податки державі. Всім привіт!
показать весь комментарий
09.11.2020 17:03 Ответить
V ES jest prioritet zelionaja energija i poderzyvajet ejio dengami.Vse ES strani dolzni v etom godu dostignut 20% takoj energiji,za 5 let uze ne mense 30% i tak daleje
показать весь комментарий
09.11.2020 13:28 Ответить
Уже больше полугода поступают, никак не поступят
показать весь комментарий
09.11.2020 13:43 Ответить
Больше полугода поступали, и уже поступили
показать весь комментарий
09.11.2020 14:16 Ответить
Будут отбирать госпредприятия и землю за долги?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:54 Ответить
ну если зедебилам нечем будет платить, то конечно госимущество пойдет в уплату долгов
показать весь комментарий
09.11.2020 14:17 Ответить
25% дефицит госбюджета!
Платить нечем будет еще лет 10.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:28 Ответить
Международный арбитраж найдет чем Украине платить. И на Зеленый тариф на самом деле сравнительно мизер уходит. На субсидии, включая на помощь бедному Коломойскому в разы больше денег уходит. Вот Коломойскому уберут льготные тарифы, Герусу скажут чуть меньше воровать на Золотом ключике - и сразу найдется чем заплатить. Не волнуйся
показать весь комментарий
09.11.2020 18:40 Ответить
630 млн грн или 3млрд долларов? Сообщается о двух исках на сумму почти в 3 млрд $.
показать весь комментарий
09.11.2020 14:28 Ответить
Взагалі то дешевше палити дрова та сидіти зі свічкою,аніж якась там електроегергія
показать весь комментарий
09.11.2020 14:38 Ответить
Олег проснись і не ведись на пропаганду Бені, якщо ти сам не з тієї кагорти. При попередниках все працювало і не було заборгованності за "зелену" енергетику, а чому? А тому, що Беня і Герус побажали заробити гроші при схемах закупівлі вугілля і електроенергіх з росії, де вже давно все було відпрацьовано по зольності і інших парамертах. Тому везуть вугілля з московії і вимикають альтернативну енергетику і також зупиняють по одному блоку АЕС і тільки для того, щоб працювали теплові електростанції Бені і інших олігархів. І подається той факт, що "зелена" енергетика дуже дорога і щоб вашими руками це знищили. Виробництво альтернативної енергетики в Україні близько 2% від загального обсягу виробництва електроенергії, так що це невелика сума. В деяких європейських країнаї альтернативна (сонячна і вітрова) доходять вже до 50% і вони все далі і далі відходять від газу і вугілля.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:12 Ответить
"С приходом нового президента, нового парламента, нового Кабинета Министров, нашу отрасль начали душить.Источник: https://censor.net/ru/n3229870

------------------------------------------------------------------------------------------
Скарги "зелених" інвесторів через борги України дійшли до міжнародних арбітражів, - Тинний - Цензор.НЕТ 2647 "Ынвесторы" душили население - население почало душить "ынвесторов"...Один - один.

С такими "ынвесторами" и врагов не нужно - разуют и разденут.
Есть у "ынвесторов" питання - хай пиз..ють к папэрэдникам...Они им обещали космические заработки в самой бедной стране Европы - хай и расплачиваются
показать весь комментарий
09.11.2020 14:43 Ответить
кого ты там душить начал, болезный?))) Во первых, твоего мнения по этому поводу никто и не спрашивал, а во вторых, платить штрафы и пени будешь как раз ты)))
показать весь комментарий
09.11.2020 14:50 Ответить
йдіть любоватися шпілєм св. П*єтри!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:50 Ответить
иди плати за свет исправно, чтобы не отключили, и не вякай, душитель)))
показать весь комментарий
09.11.2020 18:42 Ответить
та не, ти за мене платиш. А ось не будеш платити за себе та "за того парня" - відріжуть 100%!
показать весь комментарий
09.11.2020 18:55 Ответить
где и каким образом я за тебя плачу, болезный? Иди к психиатру покажишь, шизоид)))
показать весь комментарий
09.11.2020 21:02 Ответить
Повторяю еще раз: плати больной за электроэнергию, а то отключат - в темноте вообще с ума сойдешь)))
показать весь комментарий
09.11.2020 21:03 Ответить
Треба прийняти закон про закупку твердого сиру Літинського заводу по 2000 за кіло і створити під нього гарантованого покупця та зобов'язати інші заводи цей сир оплачувати.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:34 Ответить
 
 