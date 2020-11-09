"Геть кремлівські пазурі від української літератури": под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Под стенами Кабмина в Киеве проходит пикет "Геть кремлівські пазурі від української літератури" с требованием отставки и.о. министра образования Шкарлета и возвращения украинской литературы в обязательное ВНО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В мероприятии участвуют поэты, писатели, артисты и музыканты. Перед собравшимися выступила известная украинская актриса Римма Зюбина и писательница Лариса Ницой.
"Гибридная война переместилась внутрь страны. Путин неожиданно получил отпор на украинском фронте, поэтому переместил захват Украины в украинский тыл. Это не похоже на прямые военные действия, поэтому методы и называются гибридными, и не сразу распознаются как враждебные. Чего больше всего боится Путин от украинцев? Мировоззренческого единства. Он боится общего видения украинцами фундаментальных основных государственных вопросов, и общего видения нами нашего прошлого и будущего. Поэтому Путин разрушает и влияет на все в Украине, что может объединить украинцев в общем видении", - говорится на странице мероприятия в Facebook.
Как отмечают организаторы, одним из инструментов сохранения общего украинского мировоззрения у украинцев в изучении украинской литературы.
"Предмет украинской литературы в школе - это не просто чтение книг - это формирование общего взгляда на прошлое, это анализ причинно-следственных связей, это формирование общего взгляда на будущее. Украинская литература - это нациоцентрированный государственный предмет, который формирует украинскую идентичность, отличную от российской идентичности. Именно поэтому руками своих приспешников Путин уничтожает государственные предметы в украинской школе, и в частности украинскую литературу. Изъятие предмета "Украинская литература" из обязательного ВНО - это ослабление формирования общих мировоззренческих позиций у украинцев, это ослабление процессов государственного строительства в Украине", - сказано в сообщении.
"9 ноября 2020 в День украинского языка и письменности призываем украинскую интеллигенцию, писателей, педагогов, молодежь - всех неравнодушных выйти с протестными акциями в Киеве под стены Кабинета министров, а в других городах и поселках к областным и районным государственным администрациям одновременно в 12:00 по всей Украине. Наши требования: отставка министра образования и науки Шкарлета и возвращение украинской литературы в обязательное ВНО.
Призываем создать в столице, в областных центрах и ОТГ организационные комитеты акции. Необходимый опыт имеют Союз писателей Украины и общество "Просвита", патриотические политические партии и общественные организации.
Приглашаем выходить с символикой, флагами, лозунгами и тематическими плакатами", - говорится в сообщении организаторов.
Соорганизаторы акции: Национальный союз писателей Украины, ГС "Музыкальный батальон", "Правый Сектор".
Пожалуйста, подождите...
А если массовая акция разве не надо?
Или ковид на них отпуск возьмет?
Так шо не-не. Приняли законы... будьте добры исполнять
И ковиду пофигу... за что митинг / пикет.
Хотели? Кушайте полной ложкой!
Или Вы правда думали, что будут штрафовать кого-то вроде меня? Хе-хе? Вас будут штрафовать, вас - потому как вас тупо больше и денег с вас суммарно нужно получить больше.
https://news.24tv.ua/ru/ukraine-izmenili-pravila-adaptivnogo-karantina-novosti-zdorovja_n1434971
1) Киев - оранжевая зона. Т.о.:
2) Таки не более чем 20 чел. Там на фотках вроде бы примерно столько.
3) Обязательный масочный режим и соц. дистанция не более 1,5м. - эти требования не соблюдаются. Учитывая, что не соблюдается сразу 2 требования, то нарушается соотв. статья КпАП и это 255 грн. С каждого нарушителя на ком маски нет, либо она не плотно накрывает рот и нос. У кого она одета правильно но не выдерживется 1,5м - по 170грн.
З.Ы.: Вооот если бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО начали массово штрафовать всех и каждого... авось нарид бы и проснулся...
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2) А что издательства? Они разве - не берут?
Живет в г.
Кривой Рог
Подписчики: 254 человека. Наталка Сорока. Найдите в Фейсбуке и зафрендитесь. Но на своей странице она почему-то самого лучшего не выкладывает или я мало искал? Часто выкладывает свои стихи в группе " Яскравий ї тендїтний свїт мистецтва".
Самый верный способ сделать так чтобы они возненавидели что-то = включить это в школьную программу. Прочитал - сдал - забыл. Вот так оно работает.
И ДА НЕ ПУТИН ВИНОВАТ А МЫ САМИ МОЛЧАЛИВО КОСВЕННО или потворствуя даем карты в руки те кто живя в Украине управляя Украиной и ее народом и ЛЮТО НЕНАВИДИТ саму Украину и все украинское парадокс да и только...а Путин просто использует момент и делает то что должен делать...у меня вот вопрос завтра Украина введет в Конституцию что государственные языки у нас и украинский и русский и польский и словацкий и английский И иврит и арабский да все какие есть в мире...НО в законе-(законах) четко пропишется правило ДВОРНИКОМ И ГРУЗЧИКОМ МОЖНО работать сдав УКРАИНСКИЙ КАТЕГОРИИ С+ получать медицинское обслуживание знать украинский категории В и так далее табель о рангах зарплатах пенсиях услугах соц-помощи в зависимости от степени знаний языка УКРАИНСКОГО.. что тогда начнется в России караул как вы можете или что формально русский признали государственным и все остальные- а вот по жизни... чтобы была работа власть должность зарплата дом квартира автомобиль права и свободы пенсия услуги надо просто выучить украинский язык..
И будет прав. Ибо дискриминация запрещена, а Конституция - закон прямого действия.
Вообще... все эти прения о языках... они порождают только вражду. Нужна иная объединяющая идея. Вот за это мне очень нравится Швейцария. Объединяющая идея - независимость, нейтралитет и ДЕНЬГИ. А языков официальных вообще 4шт., причем на романском (один из этих 4) говорит ничтожный % (то ли 1, то ли 1,5) населения.
А в нас 73% "шалено втомилися" і "смертельно виснажилися" від новин про війну на Донбасі по телевізору. І незалежність їм до дупи.
То це з ними я маю "об'єднатися"?
І що? Хоч когось покарали за недотримання цього закону? Ну там хоч оштрафували? Хоч якесь попередження чи догану винесли?
Окрім того, у разі реалізації Вашої пропозиції одразу ж виникне правова колізія: на якій підставі не приймати на роботу двірника або вантажника, якщо вони володіють однією з державних мов?
Буде безлічь позовів, і усі держава програє.
Тож у мене є більш реалістична пропозиція: треба кожному, хто розуміє, що через російську мову російська імперія розповсюджує тиск і гібридну агресію на сусідні країни, переходити на українську. Для людини, яка довго мешкає в Україні, це насправді не важко. Вона чує українську кожен день, вона її вже розуміє, треба лише спонукати власні тригери перемкнутися на інший алгоритм формулювання думки.
Я сам усе життя спілкувався російською аж до моменту 2 роки тому, коли зрозумів, яку зелену ватну аферу приготували Україні продажні олігархи. Саме тоді, побачивши реальну небезпеку проросійського реваншу, я заборонив собі спілкування російською. Це було найменше, що я міг зробити для збереження української незалежності.
Будь-ласка, сприйміть це як приклад, як запрошення до дії.
Не сци, лаптеногий, навіть в Білорусі почнуть розмовляти мовою меншості, як тільки тарган драпане, бо тільки так вони зможуть вирватися з "братерських" смертельних обіймів.
Cкоро в школах не буде предмету "Українська література"
Дискусія про знищення українських змістів в освіті, а отже плекання неукраїнців, космополітів, манкуртів, рабсили для інших країн "яка різниця, де жити, аби комфортно", виховання памолоді без національної пам'яті та коріння, ведеться давно. І прикладів тому дуже багато. Наведемо кілька.
То у вишах для студентів 1-2 курсів скасували вивчення історії та української мови. Мотивація була просто таки абсурдною: мовляв, викладачі нецікаво викладають ці предмети, повторюючи шкільний матеріял. На відміну від нас, інші країни цим предметам приділяють особливу увагу. Щоб отримати громадянство, потрібно здати екзамен з історії і державної мови. У нас ці предмети (надважливі для постколоніяльної країни та не завжди якісно пройдені в школі) можна було надолужити у виші, принаймні нагадати собі якщо не весь курс, то хоча б важливі етапи становлення української держави й мови, і свідомо до них поставитися - проте ці предмети далекоглядно знищують.
То з підручників історії зникають у чарівний спосіб усі візуальні українські маркери: Золоті ворота, бандура, козак, калина тощо. Усе, що символізує Україну, замінили на картинки мегаполісів і хмародряпів, універсальних для будь-якої країни. Та й сама назва підручника "Історія України" зникає, натомість з'являється "Вступ до історії".
Тобто, зникають не лише українські символи, саме слово "український" стало зникати в багатьох книжках. Його уникають. Як наслідок, назва "українська" мова все частіше замінюється на назви "державна", "офіційна". Водночас, стало вважатися, що назва "мова національних меншин" звучить образливо і її всюди стали замінювати на "рідна", "материнська", навмисно надаючи українській - відстороненого офіціозного ставлення, а мовам меншин - рідності й теплоти. Уникання слова "український" призвело до того, що вже уникається навіть ім'я Тараса Шевченка. Власне, так сталося на врученні найвищої державної премії з президентом Зеленським: висловити промову про премію ім. Т. Г. Шевченка - і жодного разу не назвати ім'я генія! Ходять рекомендації не вживати слово "український", щоб не провокувати. Питання - кого?
То в підручнику "Захист Вітчизни" матеріял супроводжується російськими картинками. Спецназ в російській формі, компас - російський, зброя - російська. Засилля картинок із російської армії тоді, коли наші ЗСУ та наші спецпризначенці (ССО) мають іншу форму, інше озброєння. І взагалі, під час війни між двома країнами - у підручнику "Захист Вітчизни" учням пропонують ворожу форму й оснащення як рідне, своє. Може й ворожі військові теж рідні? Вчитель зі Львова Сергій Хараху й досі судиться проти цього підручника та його диверсії. Точніше, навпаки. Вчитель підняв хвилю обурення, а судитися вже почали проти нього. Судиться видавництво "Генеза", якому МОН дало доручення цей підручник надрукувати.
То Міністерство освіти пише закон про освіту, де мало би бути формулювання "навчання (освітній процес) - українською, а мова меншин може вивчатися, як частина українського освітнього процесу". За таким формулюванням українська мова, як і написано в Конституції, мала би вищий статус за мови меншин, але й ураховані мови меншин. Однак, за наполяганням того ж МОНу, ухвалюють Закон з іншим формулюванням: "навчання українською" і "навчання мовами меншин", за яким державну мову (українську) і мови меншин урівняли між собою. Поставили на один щабель. Звели в один ранг.
А що казати про навчальні програми? Ще наші батьки жалілися на програму з української літератури. А це ж предмет, основоположний для формування української національної свідомості! Програма нецікава й застаріла. Нам так казали. Ми так казали. Наші діти так кажуть. Мабуть і внуки казатимуть.
Ні, онуки не казатимуть, бо української літератури в школах скоро не буде.
Власне, допис про це - про знищення предмету українська література в освітньому процесі, а, отже, знищення українців та України міністерством освіти.
За міністра освіти Лілії Гриневич почалася реформа української освіти. Воно й добре. Школи пофарбували, відремонтували, дали трохи нового оснащення. Однак, за цим плюсом крився й величезний мінус: продовження знищення українських змістів в українській освіті, вилучення українських змістів із підручників і програм та заведення іноземного. Сам факт реформи - це не індульгенція владі на знищення української компоненти. До речі, водночас у Московії теж проводили реформу їхньої освіти з новими ремонтами й партами, паралельно витісняючи залишки мов їхніх корінних народів і тотально насаджуючи московитську. Так і в нас витіснялася з освітнього процесу мова корінного народу - українська. Щоправда нав'язуванням не московитської. Підходи вдосконалили. Тепер корінну українську витісняють мовами нацменшин і суцільними іноземними запозиченнями. Чи не в продовження московитської політики була розпочата українська освітня реформа? І чи не з тією ж метою?
Але повернімося до української літератури.
Зокрема, нашим міністерством освіти була проведена публічна дискусія про злиття/об'єднання двох предметів - зарубіжної літератури й української літератури - в один. Прихильники злиття посилалися на досвід європейських країн, мовляв, там немає двох предметів. Є одна література, де серед творів вітчизняних авторів, вивчаються зразки світової класики. Ці ж прихильники злиття посилалися на те, що розвантажити наших дітей (а час давно назрів) можна скороченням навчальної програми із зарубіжної літератури (колишньої російської), зменшивши обсяги російського спадку та приєднавши зарубіжну до української літератури.
Прекрасно! Здавалося б, благородна мета. Тим паче досвід сусідніх Європейських країн говорив сам за себе. Розглянемо, як приклад, навчальний план з літератури сусідньої Польщі. Справді, окремо польської літератури й окремо зарубіжної літератури в поляків немає. Усі літератури поєднані в один предмет. А тепер глянемо на співвідношення польських авторів і зарубіжних у цьому одному предметові. І тут нас чекає відкриття. У польських дітей передбачений обов'язковий список до прочитання, який розрахований на 5 років. Він читається з 4 до 8 класу. За 5 років навчання польські діти мають прочитати 39 обов'язкових творів. Ділимо 39 творів на 5 років навчання, це приблизно 8 обов'язкових творів на рік. Якщо опустити канікулярний час - це один твір на місяць. Цей твір читається повністю, а не уривками, повільно, всмак. І часу для його обговорення достатньо. А тепер питання, скільки серед 39 обов'язкових творів є творів зарубіжних авторів? Всього лише 5 авторів! Тобто, 1 зарубіжний твір на рік.
Хто ці автори? Льюїс "Хроніки Нарнії", Толкін "Гобіт", Діккенс "Різдвяна історія", Екзюпері "Маленький принц", Мольнар "Хлопці з вулиці Пал". Ще є міти давньої Греції та вірші європейських авторів на власний вибір. Усі інші автори - польські!
Українці перестали читати книги
Для порівняння українські учні мають обов'язкових для прочитання 64 автори із зарубіжної літератури та 61 автор із укрліт, та необов'язковий список із зарубіжної літератури на 130 пунктів, та список із укрліт на 140 пунктів (у деяких пунктах по кілька творів). Якщо в Польщі для прочитання книги (повністю, а не уривку) відведений місяць, то в Україні на книгу такого обсягу, наприклад, В. Рутківського відведено всього 4 години. То, може, у цьому й криється секрет, чому Польща за європейськими читацькими рейтингами - читаюча країна, а Україна - ні? Тому що в Польщі діти не переобтяжені читанням сили-силенної творів, а читають помірковано, всмак, найвідоміше - і їм не відбили охоту читати. До того ж, у програмі суттєво переважають польські автори, з близькою й зрозумілою тематикою, і наголос зроблено на вітчизняній літературі, яка виховує не космополіта чи раба, а насамперед польського громадянина, який любить, виборює і захищає польські цінності. То, може, (завдяки отакому вихованню) перед нами ще один секрет, чому польська нація сконсолідована, і Польща живе краще за нас?..
Здавалося б, ідея зробити й в Україні так, та об'єднати предмети обох літератур і в українському навчанні - давня мрія багатьох українців. Однак, знайшлися противники цієї ідеї. Їх одразу ж піддали нищівній критиці, мовляв, це бунтують вчителі зарубіжної (російської) літератури, котрі не бажають перекваліфіковуватися на українську. Однак, серед критиків об'єднання були й учителі української літератури. Розглянемо їхні аргументи.
Противники такого злиття обох літератур в одну аргументували свою позицію тим, що в нашій країні не можна об'єднувати в один ці два предмети, бо трапиться те, що завжди трапляється й з українською постколоніальною мовою. Отак, як російська імперська мова поглинає українську постколоніальну мову, так зарубіжна (читай, російська) література поглине українську літературу. Російська література (тобто всі, хто за нею стоїть) не здаватиметься. Вона замаскується: виставить попереду себе зарубіжну літературу та літературу меншин, і разом, як тільки вони опиняться поруч із українською літературою, її витіснять. Цих опонентів звинуватили в нагнітанні ситуації та в небажанні йти в ногу з часом і змінюватися.
Знайшлися й треті, які піддали сумніву чесність намірів МОН в об'єднанні двох предметів. Аргументом було те, що МОН уже завело в український освітній процес поряд із правильними новаціями безліч безглуздих іноземних запозичень, які витіснили не лише застаріле українське, але й українське якісне. Тож чи не приховує МОН за благими намірами замах на українську літературу?
Ці треті запропонували як перевірку чесних намірів МОН спочатку суттєво скоротити зарубіжну літературу до мінімуму авторів, щоб було видно це конкретне скорочення, а вже тоді додати цей скорочений список світової класики до української літератури. Також вони запропонували кількість годин обох літератур, які стануть однією, не скорочувати. Завдяки скороченому списку авторів і не скороченим годинам у дітей з
Звісно, було б добре, щоб міністерство освіти вислухало всі три сторони, врахувало всі ризики, насамперед для загроженої української мови, а отже, ризики для української літератури. Міністерство й урахувало - на користь знищення української літератури.
СТАЛОСЯ ТАК, ЯК І ПОПЕРЕДЖАЛИ...
Міністерство освіти спрацювало блискавично. Це ми роками чекаємо вирішення українських справ, наприклад, ухвалення Закону про українську мову. Роками чекаємо утвердження для фінансування Урядом вже написаної Державної програми з розвитку української мови, якої так і не дочекалися… Антиукраїнські ж справи робляться дуже швидко. Не встигла відбутися дискусія про доцільність об'єднання двох літератур в одну, як міністерство освіти Гриневич швиденько уклало цей "об'єднаний" підручник, а міністерство Новосад надрукований новенький підручничок миттєво роздало по школах і, напевне, продовжить роздавати й за нового міністра.
Почнемо з обкладинки підручника. З назви зникла "українська". Ну звісно! Тепер підручник для 5-6 класу називається "******* художня література". Відома протоптана антиукраїнська політична стежка, тож зникнення назви "українська" - продовження антиукраїнської політики МОН. Але ж не підкопаєшся! Чисто спрацьовано. Тепер це не українська література, тож і назва така.
Дивимося на обсяги української літератури в цьому підручнику. І тут нас чекає відкриття, як у випадку зі співвідношенням вітчизняні/зарубіжні автори в польській освіті - в українському варіанті все з точністю до навпаки. 44 сторінки підручника (з 5 до 49) - це українські автори, а 171 сторінка (з 50 до 221) - автори зарубіжної літератури. Отже, українська література, як і попереджалося - витіснена. Витіснена ким? Як і завбачалося - зарубіжними авторами, авторами національних меншин, російськими авторами.
Підручник був укладений за минулої влади. Роздається по школах за теперішньої влади. Видало цей підручник уже не видавництво "Генеза", помічене не в одному скандалі з підручниками, а видавництво "Грамота". Надрукувало й не скривилося.
Чи будуть українці далі дискутувати про нецікаву українську літературу? Не буде скоро про що дискутувати. Як бачимо, предмету такого не стає в освітньому процесі.
Але саме українська література й українська історія прищеплюють українцям національну свідомість. Приживлюють корінням до свого народу, традицій, культури. Утверджують любов, повагу й бажання розвивати та підносити національне. Бажання служити нації.
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