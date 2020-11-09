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Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений

Оптимальный вариант для разрешения конституционного кризиса является уход в отставку судей Конституционного Суда (КС), проголосовавших за отмену антикоррупционного законодательства, считает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Идеальна была бы модель решения этой кризисной ситуации, к которой привело именно решение Конституционного Суда Украины… чтобы они набрались гражданского мужества и ради сохранения институционности КС подали бы в отставку", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его мнению, если судьи КС, проголосовавшие за отмену электронного декларирования и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях, уйдут в отставку, то тогда произойдет "эволюционное обновление состава КС".

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Парламентарий подчеркнул, что решение Конституционного Суда необоснованно, поскольку резулятивная часть не вытекает из его мотивировочной части.

По словам Велиславского, Верховная Рада должна принять закон, который поставит работу КС в четкое законодательное русло. "На сегодня такая деятельность регламентируется внутренним документом КС, регламентом, утвержденным постановлением КС, что противоречит ст.19 Конституции Украины. Это первое, что надо сделать, и думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал депутат.

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Представитель президента в КС также считает, что необходимо увеличить количество голосов в КС для принятия решений. "На сегодня КС принимает решение минимум 10 голосами. Мы предлагаем, чтобы это было двумя третями, по аналогии с парламентом, то есть если проголосуют 12 судей за решение", - сказал Вениславский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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ога) єтот плохой( без сраказма) суд в отставку. А кого ж на его место? - смотрим голосование ВР наибольшее количество голосов:
Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
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09.11.2020 13:16 Ответить
Зеленський втратив час і погіршив своє становище. Суддів КСУ потрібно було арештувати за державну зраду миттєво, оформивши це як надання цілодобової охорони суддям! Влада яка не може і не вміє застосовувати силу проти ворогів - це мертва влада, а мертву владу народ замінить на владу дієву та ефективну!
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09.11.2020 13:19 Ответить
дурік) твоя "влада" від тих "ворогів" далеко не пішла.
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09.11.2020 13:22 Ответить
Будь яка влада має миттєво карати ворогів за злочини! КСУ вчинив злочин і мав бути миттєво покараний, навіть якщо це буде порушення Конституції та законодавство! Влада має право застосування сили і має застосовувати силу миттєво там де потрібно, інакше це не влада, а випадкові люди на посадах! Головний обов'язок Гаранта це посадити в тюрму суддів КСУ які здійснили акт державної зради, зупинити роботу КСУ в якому працюють зрадники та вороги, відмінити рішення КСУ які наносять страшний удар по українському правовому полю! Поки що Зеленський не зміг нічого зробити щоб зупинити КСУ та унеможливити наступні катастрофічні удари по правовому полю України. Або Зеленський нікчема і його потрібно знімати, або Зеленський ворог і діє спільно з КСУ і тоді його потрібно судити!
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09.11.2020 13:34 Ответить
що ти мелеш, це ти від Гриценка муйні набрався?Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений - Цензор.НЕТ 9049
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09.11.2020 13:25 Ответить
Щось ти занадто вже, ігорок, за ""ЗЕлену проукраїнську владу"" почав піклуватись.
*) Навів вираз аж в двох "лапках", бо в одних, можливо, для якихось ідіотів, буде не зрозумілим
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09.11.2020 13:36 Ответить
Ставлю сто против одного, что реального возвращения декларирования в том виде, каковым оно было раньше не будет. В этом консенсус нашей новой номенклатуры, независимо от партийной принадлежности и всяких их стенаний по этому поводу в СМИ. Примут закон об амнистии капиталов и все декларирование начнется с чистого листа. Кто успел хапнуть никому уже ничего не вернет. А может так и правильно? Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений - Цензор.НЕТ 8818
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09.11.2020 13:24 Ответить
Коломойскому без КС 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки не продать.
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09.11.2020 13:25 Ответить
А навіщо нам КС чи ВР ? У нас є бубочка- Гарант Констітуції, а якщо не бубочка, то Коломійський.
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09.11.2020 14:23 Ответить
По больше Попкорна! Интересно когда эту шоблу, которая планомерно наехала на КС и конститцуонность, протягиваемых законов через ВР? Прецидент БОЛЬШОЙ ПОСАДКИ депутатов в студию! И не кому, не дать покинуть Украину.
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09.11.2020 14:34 Ответить
Господа юристы! А почему тогда, чтобы, например, построить детскую площадку возле многоэтажного дома нужно сначала собрать за это не менее 75% голосов совладельцев дома ( это же даже не 50%+ один голос)? Но это же не вопрос, который влияет на государственность!? И почему в КС установлен такой прослабленный кворум ( всего 2/3 - 33,3%) для принятия решений по судьбоносным для государства и народа вопросам ? И почему КС сам себе устанавливает правила "игры", вплоть до увольнения с должности (ё...прст!) - это что-то из области открытой публичной коррупции? Во всяком случае законодательным органом в Украине пока в соответствии с Конституцией является ВРУ!
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09.11.2020 20:44 Ответить
Извиняюсь - уточняю - не 33, а 66,6%.
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09.11.2020 21:49 Ответить
 
 