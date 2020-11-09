Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений
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Оптимальный вариант для разрешения конституционного кризиса является уход в отставку судей Конституционного Суда (КС), проголосовавших за отмену антикоррупционного законодательства, считает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.
"Идеальна была бы модель решения этой кризисной ситуации, к которой привело именно решение Конституционного Суда Украины… чтобы они набрались гражданского мужества и ради сохранения институционности КС подали бы в отставку", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его мнению, если судьи КС, проголосовавшие за отмену электронного декларирования и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях, уйдут в отставку, то тогда произойдет "эволюционное обновление состава КС".
Парламентарий подчеркнул, что решение Конституционного Суда необоснованно, поскольку резулятивная часть не вытекает из его мотивировочной части.
По словам Велиславского, Верховная Рада должна принять закон, который поставит работу КС в четкое законодательное русло. "На сегодня такая деятельность регламентируется внутренним документом КС, регламентом, утвержденным постановлением КС, что противоречит ст.19 Конституции Украины. Это первое, что надо сделать, и думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал депутат.
Представитель президента в КС также считает, что необходимо увеличить количество голосов в КС для принятия решений. "На сегодня КС принимает решение минимум 10 голосами. Мы предлагаем, чтобы это было двумя третями, по аналогии с парламентом, то есть если проголосуют 12 судей за решение", - сказал Вениславский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
*) Навів вираз аж в двох "лапках", бо в одних, можливо, для якихось ідіотів, буде не зрозумілим