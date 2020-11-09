Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет"
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка.
Поздравление Зеленский обнародовал в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения.
И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра.
Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским языком во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Как впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди.
Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках.
Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей.
Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла ...". А когда слышим "Ти признайся мені…", непременно подхватываем: "Звідки в тебе ці чари…". Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова.
Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком.
Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать ее изучению.
Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским языком. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта.
Влюбите их в украинский язык!
Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!
С Днем украинской письменности и языка!" - поздравил граждан Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
не на часі поздоровлення з "восємнадцатілєтіем", але все одно приємно.
Наташа
"Дякую, дякую, ще раз дякую..."
самое время выучить РОЖДЕСТВЕНСКИЕ колядки всем гражданам Украины , чтобы потом не говорили «вот не слышали с детства»
https://youtu.be/PC7Sa4uex_I
Ну щодо "родного украинского", то бубочка, ти загнув. Це як у старому совєцькомку анекдоті. Єврей купив москвича, сів за кермо і газує що є сили, зупиняє гаїшник: "Ваші права". "Ну аткуда у бєдного єврея права". "Не маєш прав та ще й швидкість перевищуєш!", - кричить гаїшник. "О, какой же русскій не любіт промчаться с ветерком", - з гордістю відповів єврей.
яке воно має вiдношення до iдiш чи iврiту?
маме лошен у шмарклi - поганий рассєянський ЕзЫк, воно зкацаплений совок, народжений совками.
Він ніколи нічому не навчиться. Бо він з пелюшок навчений ненависті та зневазі до всього українського.
"Помню, стояли мы под Курском..."
Наприклад, мати та батька мою перевчили в технікумі, а коли мене до школи снаряджали, то в Краматорську закрили останню україномовну школу.
От і вийшло рідна українська а так російськомовний в російськомовному середовищі. Оце на письмі й відпочиваю від московитської.
09.11.2020 г.
В Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Международный арбитражный суд Стокгольма Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ) поступило два арбитражных иска против Украины. Совокупная сумма иска около 3 млр. $ Суть и обстоятельства выясняются. Скорее всего это "зеленая энергетика".
Кандидат в президенты США Joseph Robinette Biden начал организационную процедуру признания его избранным президентом США. Данная процедура, кроме всего прочего позволяет получить бюджетное финансирование на формирования президентской администрации.
Новый состав Центральной избирательной комиссии, избранный 04.10.2020 г. Верховной Радой по представлению Зеленского, фактически провалил процедуру оглашения результатов местных выборов результаты которых должны быть объявлены до 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования).
Попытка Зеленского получит кредит МВФ в момент политической неопределенности в США - это стиль мышления мелкого жулика. Жулика - потому что он пытается обмануть систему в момент турбулентности. Мелкого - потому что он не понимает, что это не та система которую можно обмануть.
Волшебное слово "дефолт" уже прозвучало из уст официального лица государства. Пока что, главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Пока что, в контексте "ни за что и никогда", но уже с оговоркой "будет трудно".
Алгоритм действия Зеленского
Подписать меморандум включающий гарантии независимости НБУ..Получить транш кредита от МВФ.. Уволить руководство НБУ. Не выполнить 7 из 10 сигнальных договоренностей.
Ждать следующего транша. Не сделать абсолютно ничего после отмены действия антикоррупционного законодательства.Ждать следующего транша.
Не дождавшить отправить "своего" руководителя НБУ просить денег у МВФ.
Наградили избиратели четыреждыуклонистом..
Это не президент Украины
А Зюзя ніколи не стане українцем. Малорос.
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
Для мене головною є суть. Чудовий вірш.
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».
, - добавляла активистка
«Да, МЕРЗКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ ПЕРЕХОДИТ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ХОЧЕТ КОГО-ТО ПЕРЕКРИВЛЯТЬ ИЛИ ПОКАЗАТЬ В УНИЧИЖИТЕЛЬНОМ СВЕТЕ»,
24 ноября 2017
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них
На законном основании дайте им говорить по-русски
У меня еврейская кровь, но я говорю по-русски
Владимир Даль - великий украинец!
Как ученый-филолог КАЗАК ЛУГАНСКИЙ (так величал себя знаменитый Владимир ДАЛЬ) высоко ценил практические возможности украинского языка в сравнении с русским:
«Трудно написать на русском языке книгу о чем-нибудь, чтобы ее понял каждый... Но возьмите какое-нибудь малороссийское произведение, читайте его чумакам, девчатам, парням, кому угодно: язык и содержание его будут всем понятны целиком».
Из Полтавщины Казак Луганский с восхищением писал жене в письме от 21 июня 1844 года: «...я с удовольствием стал вновь разговаривать на этом чудесном языке...»
Учитывая количество времени, прожитого Далем в Украине, его отношение к нашей земле, её народу и языку, мы можем с полным на то основанием во всеуслышание заявить - Владимир Иванович Даль - Великий Украинец!
https://proza.ru/2008/10/28/136
Два Владимира, а какая между ними пропасть...
Журналист: теперь уже официально - новая система питания ВСУ, основанная при Порошенко, накрылась медным тазом
От 1 января 2021 года питания военных снова передают коммерческим фирмам
Взвращается назад система, основана при «настоящем полковнике» Гриценко.
Военных, чьи воинские части успели перейти на новую систему, можно лишь искренне поздравить. Вскоре их снова ждут заброшенные столовки, рацион «вода и капуста» и мясо неизвестного происхождения и качества.
Зато - без Порошенко, как Главнокомандующего ВСУ.
Военные могут искренне поблагодарить тех своих товарищей, которым чесалось из-за желания привести во власть «новые лица» и которые выбрали в президенты комика.
https://replyua.net/news/army-ukraine/231743-zhurnalist-teper-uzhe-oficialno-novaya-sistema-pitaniya-vsu-osnovannaya-pri-poroshenko-nakrylas-mednym-tazom.html
Чингиз Т. Айтматов
Пусть еще споет "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"