Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка.

Поздравление Зеленский обнародовал в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения.



И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра.

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Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским языком во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Как впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди.



Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках.



Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей.



Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла ...". А когда слышим "Ти признайся мені…", непременно подхватываем: "Звідки в тебе ці чари…". Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова.

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Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком.



Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать ее изучению.



Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским языком. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта.



Влюбите их в украинский язык!



Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!



С Днем украинской письменности и языка!" - поздравил граждан Зеленский.





