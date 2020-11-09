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Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка.

Поздравление Зеленский обнародовал в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения.

И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра.

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Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским языком во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Как впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди.

Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках.

Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей.

Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла ...". А когда слышим "Ти признайся мені…", непременно подхватываем: "Звідки в тебе ці чари…". Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова.

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Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком.

Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать ее изучению.

Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским языком. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта.

Влюбите их в украинский язык!

Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!

С Днем украинской письменности и языка!" - поздравил граждан Зеленский.

Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: В окопах на передовой языкового разделения нет 01
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: В окопах на передовой языкового разделения нет 02
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: В окопах на передовой языкового разделения нет 03
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Топ комментарии
+40
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет" - Цензор.НЕТ 5968
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09.11.2020 13:35
+32
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет" - Цензор.НЕТ 5130
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09.11.2020 13:32
+27
Голова зеленського в розрізі. )))
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет" - Цензор.НЕТ 7842
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09.11.2020 13:39
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Страница 2 из 2
Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 6862 дякую !
не на часі поздоровлення з "восємнадцатілєтіем", але все одно приємно.
Наташа
"Дякую, дякую, ще раз дякую..." Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 280
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09.11.2020 13:54 Ответить
Геть кремлівські пазурі від української літератури": под стенами Кабмина проходит пикет ... в годы ГОЛОДОМОРА в окружённых украинских сёлах пулемётными расчётами краснопузых, тоже языкового разделения не было ,можете спросить у детей и внуков красных комиссаров Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 6892
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09.11.2020 13:51 Ответить
Ну шо, ВПЕРЕДИ КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО . в Западной Украине в городах и сёлах поставят ШОПКИ . Будут и колядки петь.
самое время выучить РОЖДЕСТВЕНСКИЕ колядки всем гражданам Украины , чтобы потом не говорили «вот не слышали с детства»
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09.11.2020 13:51 Ответить
Как Тине Кароль аплодировали в Нью Йорке за украинские колядки

https://youtu.be/PC7Sa4uex_I
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09.11.2020 13:54 Ответить
https://youtu.be/TzHPTnHLd8U
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09.11.2020 13:59 Ответить
И тут умудрилось вставить своё "какаяразница"
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09.11.2020 13:52 Ответить
Вова Какаяразниценский.
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09.11.2020 13:52 Ответить
Зеля Безродная, твои слова ничего не стОят, ані українською, ані кацапською чи будь-якою мовою.. ти - порожня закомплексована балаболка та дурілка картонная
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09.11.2020 13:54 Ответить
мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык.


Ну щодо "родного украинского", то бубочка, ти загнув. Це як у старому совєцькомку анекдоті. Єврей купив москвича, сів за кермо і газує що є сили, зупиняє гаїшник: "Ваші права". "Ну аткуда у бєдного єврея права". "Не маєш прав та ще й швидкість перевищуєш!", - кричить гаїшник. "О, какой же русскій не любіт промчаться с ветерком", - з гордістю відповів єврей.
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09.11.2020 13:54 Ответить
У него родной должен был быть идиш или иврит.
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09.11.2020 13:57 Ответить
Ні... Бо він не "ашкеназі", і не громадянин Ізраїлю... Він - звичайний потомок "маланців"... Довідка: МАЛАНЦІ - презирливе найменування євреїв, що відреклися від національної, мовної, релігійної та соціальної ідентичності єврейського народу, і стали вести себе, як росіяни... Назва виникла у єврейському середовищі м. Одеси, на початку ХХ століття...
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09.11.2020 16:27 Ответить
вiслюк без роду-племенi.

яке воно має вiдношення до iдiш чи iврiту?


маме лошен у шмарклi - поганий рассєянський ЕзЫк, воно зкацаплений совок, народжений совками.
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09.11.2020 17:51 Ответить
Це таки "талантіще". "Привітати", назвавши незначущою.
Він ніколи нічому не навчиться. Бо він з пелюшок навчений ненависті та зневазі до всього українського.
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09.11.2020 13:54 Ответить
Интересный вопрос - а дети у ЗЕ учат и говорят на мове , или только английский ?
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09.11.2020 14:04 Ответить
Вова какаяразніца.
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09.11.2020 13:57 Ответить
Зеленський, коли грає гімн, ще й язика висолоплює.
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09.11.2020 13:58 Ответить
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:17 Ответить
Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 9966

"Помню, стояли мы под Курском..."
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09.11.2020 13:59 Ответить
четыре раза Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 7656
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09.11.2020 14:42 Ответить
"мовного поділу на передовій не виникаї…" - і тут всунув своє "какая разніца".
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09.11.2020 14:03 Ответить
В моем представлении "родным" считается твоей первый язык, на котором ты говоришь в кругу семьи или без принуждения. У Зе почему-то родной украинский, которым не пользуется его семья и который он не изучал должным образом, как он сам и говорит. Странно как-то.
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09.11.2020 14:03 Ответить
"Хто не знає мови народу, на землі якого-живе, той або гість, або наймит, або окупант"
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09.11.2020 14:09 Ответить
Народ у нас двуязычный, так что нет смысла в этой цитате.
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09.11.2020 14:28 Ответить
дійсно, чому б далі не вчити "язик" окупантів.
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09.11.2020 15:03 Ответить
расскажи американцам, которые не знают языка индейцев.
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09.11.2020 15:47 Ответить
Нічого дивного.

Наприклад, мати та батька мою перевчили в технікумі, а коли мене до школи снаряджали, то в Краматорську закрили останню україномовну школу.
От і вийшло рідна українська а так російськомовний в російськомовному середовищі. Оце на письмі й відпочиваю від московитської.
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09.11.2020 14:13 Ответить
Хроника одного президента

09.11.2020 г.

В Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Международный арбитражный суд Стокгольма Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ) поступило два арбитражных иска против Украины. Совокупная сумма иска около 3 млр. $ Суть и обстоятельства выясняются. Скорее всего это "зеленая энергетика".

Кандидат в президенты США Joseph Robinette Biden начал организационную процедуру признания его избранным президентом США. Данная процедура, кроме всего прочего позволяет получить бюджетное финансирование на формирования президентской администрации.

Новый состав Центральной избирательной комиссии, избранный 04.10.2020 г. Верховной Радой по представлению Зеленского, фактически провалил процедуру оглашения результатов местных выборов результаты которых должны быть объявлены до 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования).

Попытка Зеленского получит кредит МВФ в момент политической неопределенности в США - это стиль мышления мелкого жулика. Жулика - потому что он пытается обмануть систему в момент турбулентности. Мелкого - потому что он не понимает, что это не та система которую можно обмануть.

Волшебное слово "дефолт" уже прозвучало из уст официального лица государства. Пока что, главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Пока что, в контексте "ни за что и никогда", но уже с оговоркой "будет трудно".

Алгоритм действия Зеленского

Подписать меморандум включающий гарантии независимости НБУ..Получить транш кредита от МВФ.. Уволить руководство НБУ. Не выполнить 7 из 10 сигнальных договоренностей.

Ждать следующего транша. Не сделать абсолютно ничего после отмены действия антикоррупционного законодательства.Ждать следующего транша.
Не дождавшить отправить "своего" руководителя НБУ просить денег у МВФ.
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09.11.2020 14:08 Ответить
Гарно написано. Питання в тому, що він думає насправді.
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09.11.2020 14:10 Ответить
дауны там
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09.11.2020 14:56 Ответить
В Кривому Розі і в "кварталі" точно поділу немає, там одні малороси.
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09.11.2020 14:16 Ответить
Еще немного, и ты будешь напоминать не только одного бывшего премьера, но и одного бывшего президента. Если повезет...
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09.11.2020 14:20 Ответить
Вова, я знаю. А ты был в окопе?!)))
Наградили избиратели четыреждыуклонистом..
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09.11.2020 14:31 Ответить
Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 3369
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09.11.2020 14:32 Ответить
Баба, даа!! Хороша.
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09.11.2020 14:58 Ответить
Тьфу, гімно.
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09.11.2020 14:49 Ответить
Так и не смог выдавить из себя ничего хорошего про государственнвй язык.
Это не президент Украины
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09.11.2020 14:51 Ответить
А ти з себе українську мову вже давно видавив?
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09.11.2020 20:03 Ответить
Ніколи не видавлював і не збираюсь. Видавлюю потихеньку російську.
А Зюзя ніколи не стане українцем. Малорос.
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09.11.2020 23:40 Ответить
З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.
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09.11.2020 14:55 Ответить
"Вітчизна" до речі це слово запозичене з російської. А "батько" як стверджують науковці з іранської
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09.11.2020 17:16 Ответить
Вірш Дмитра Павличка. Напишіть йому. Може він щось змінить.
Для мене головною є суть. Чудовий вірш.
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09.11.2020 23:37 Ответить
Шось ти вова, ніхvя не послідовний - а де твоє "какая разніца", асхвальт, олівьє ?
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09.11.2020 15:02 Ответить
За что Гандзюк презирала Зеленского, когда была жива
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».
, - добавляла активистка

«Да, МЕРЗКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ ПЕРЕХОДИТ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ХОЧЕТ КОГО-ТО ПЕРЕКРИВЛЯТЬ ИЛИ ПОКАЗАТЬ В УНИЧИЖИТЕЛЬНОМ СВЕТЕ»,

24 ноября 2017
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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09.11.2020 15:05 Ответить
О русском языке на Украине - Зеленский
Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них
На законном основании дайте им говорить по-русски
У меня еврейская кровь, но я говорю по-русски
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09.11.2020 15:19 Ответить
Если на востоке...
Владимир Даль - великий украинец!
Как ученый-филолог КАЗАК ЛУГАНСКИЙ (так величал себя знаменитый Владимир ДАЛЬ) высоко ценил практические возможности украинского языка в сравнении с русским:
«Трудно написать на русском языке книгу о чем-нибудь, чтобы ее понял каждый... Но возьмите какое-нибудь малороссийское произведение, читайте его чумакам, девчатам, парням, кому угодно: язык и содержание его будут всем понятны целиком».
Из Полтавщины Казак Луганский с восхищением писал жене в письме от 21 июня 1844 года: «...я с удовольствием стал вновь разговаривать на этом чудесном языке...»
Учитывая количество времени, прожитого Далем в Украине, его отношение к нашей земле, её народу и языку, мы можем с полным на то основанием во всеуслышание заявить - Владимир Иванович Даль - Великий Украинец!
https://proza.ru/2008/10/28/136


Два Владимира, а какая между ними пропасть...
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09.11.2020 16:14 Ответить
Є мова - є нація.Все інше від лукавого.
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09.11.2020 15:40 Ответить
И кстати про "ОКОПЫ"

Журналист: теперь уже официально - новая система питания ВСУ, основанная при Порошенко, накрылась медным тазом
От 1 января 2021 года питания военных снова передают коммерческим фирмам
Взвращается назад система, основана при «настоящем полковнике» Гриценко.
Военных, чьи воинские части успели перейти на новую систему, можно лишь искренне поздравить. Вскоре их снова ждут заброшенные столовки, рацион «вода и капуста» и мясо неизвестного происхождения и качества.
Зато - без Порошенко, как Главнокомандующего ВСУ.
Военные могут искренне поблагодарить тех своих товарищей, которым чесалось из-за желания привести во власть «новые лица» и которые выбрали в президенты комика.
https://replyua.net/news/army-ukraine/231743-zhurnalist-teper-uzhe-oficialno-novaya-sistema-pitaniya-vsu-osnovannaya-pri-poroshenko-nakrylas-mednym-tazom.html
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09.11.2020 15:50 Ответить
Воно дурне і так нічому і не навчилося!!! Дійсно, "хто дурнем родився - той дурнем і згине" ( Л.Українка)
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09.11.2020 16:05 Ответить
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:11 Ответить
БЕССМЕРТИЕ НАРОДА - В ЕГО ЯЗЫКЕ.
Чингиз Т. Айтматов
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09.11.2020 16:21 Ответить
Як казав Стецько з п'єси "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ'яненка:"Ти мені хоч що кажи, а я буду казати тобі дарма, дарма, дарма, дарма". Щоб так обісрати, коли вітаєш, треба просто бути несповна розуму. ПРИШЕЛЕПКУВАТИЙ!!!
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09.11.2020 16:23 Ответить
Щоб так насрати в душу, коли вітаєш, треба ненавидіти народ серед якого ти живеш
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09.11.2020 23:42 Ответить
Тобто, знову - ''какая разница, лишь бы человек был хороший''. В Ізраїлі ПРИМУСИЛИ вивчити івріт і зробили так, що без знання івріта роботи не знайдеш. А там цю мову напочатку взагалі мало хто знав. Молодці, євреї. Вчіться, недолугі українці, як бути націоналістами в євреїв.
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09.11.2020 16:49 Ответить
Раздєлєнія нєт, але зелений телепень не має жодного права виправдовувати вживання інших мов поза межами приватної сфери спілкування і тим самим знижувати статус державної мови.
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09.11.2020 16:50 Ответить
Я думаю, нормально зєлєнскій сказав. Звичайно "все про себе", а не про народ - це кидається в очі. Але ліпше вже так ніж ніяк.
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09.11.2020 17:18 Ответить
Як на мене краще ніяк, ніж так.
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09.11.2020 23:43 Ответить
всё верно.
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09.11.2020 17:25 Ответить
Все отвратительно. Плюнул в душу украинскому народу. Нехороший осадок. А про окопы вообще бы помолчал, четырежды уклонист.
Пусть еще споет "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"
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09.11.2020 23:46 Ответить
И что этот четырежды уклонист знает о передовой? Мама Лена рассказывала?
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09.11.2020 17:56 Ответить
У день української миови та писемності гідрант спромігся тільки на те, щоб виправдати тих, хто віддає перевагу російській.
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09.11.2020 18:15 Ответить
Не лізь в окопи, зараза, там і без тебе не солодко.
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09.11.2020 18:33 Ответить
ЗЕ-гнида завжди мусить ложку дьогтю в мед закинути.
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09.11.2020 21:52 Ответить
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