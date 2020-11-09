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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Пулатов (23)

Обвиняемый по делу МН17 Пулатов впервые дал показания в Гааге: "Я известен под позывным Гюрза". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обвиняемый по делу о катастрофе боинга MH17 подполковник запаса ВДВ России Олег Пулатов, который участвует судебном процессе в Гааге, впервые сам ответил на вопросы прокуроров.

Об этом говорится в материале "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Пулатов в частности подтвердил, что одним из его позывных во время пребывания на Донбассе был позывной Гюрза. Именно так его неоднократно называют в разговоре террористов о "Буке" и сбитом "Боинге".

Пулатова в зале суда в Нидерландах представляет группа адвокатов.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

Также читайте: Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.
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Топ комментарии
+46
ох як в коментах кацапсіни вазбуділісь
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09.11.2020 13:46
+38
А как же украинский истребитель пилотируемый мальчиком в трусиках?
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09.11.2020 13:49
+33
да, мальчик был распят на одних крыльях так, что даже пролетающие мимо снегири - афуели это потприсягой подтвердили все кацапские дисПУтчеры...
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09.11.2020 13:56
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ох як в коментах кацапсіни вазбуділісь
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09.11.2020 13:46 Ответить
А чего под нескрепным прокси?
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09.11.2020 13:49 Ответить
Лаптеног, зачем вы убили невинных людей?
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09.11.2020 13:57 Ответить
А как же украинский истребитель пилотируемый мальчиком в трусиках?
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09.11.2020 13:49 Ответить
да, мальчик был распят на одних крыльях так, что даже пролетающие мимо снегири - афуели это потприсягой подтвердили все кацапские дисПУтчеры...
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09.11.2020 13:56 Ответить
Его сбили снегири монтажной пеной.
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09.11.2020 14:03 Ответить
мальчиком в трусиках по імені Карлос 🤣
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09.11.2020 23:02 Ответить
А что теперь говорит испанский радарщик, который оказывается может отслеживать даже рождение марсиан и взятие проб грунта на астероидах за млн. световых лет от Земли?
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09.11.2020 23:18 Ответить
Скоро позывной "груз200" у него будет.
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09.11.2020 13:55 Ответить
Нє, в Європі толерантність до вбивць.
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09.11.2020 14:00 Ответить
Казломордые не мучайте себя. Все фейки в спаме за пару секунд.
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09.11.2020 13:59 Ответить
Лжет. Руссосвины не могут не лгать.
Ложь - это их сущность.
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09.11.2020 14:04 Ответить
Кремль нахезал огромную гору дерьма. Оползень уже сорвался с места и начал движение...
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09.11.2020 14:15 Ответить
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 976
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09.11.2020 14:16 Ответить
Шо-то він якось )(..ово виглядає!
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09.11.2020 16:49 Ответить
Так я не понял, он задержан что-ли? И когда?
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09.11.2020 14:34 Ответить
Гаага - это местный карго-культ.
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09.11.2020 15:30 Ответить
Гаага- це місце,де нарешті,хоч і не скоро,але все ж таки буде відновлена справедливість. А карго-культ- це зовсім про друге... Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 284
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09.11.2020 15:48 Ответить
Какая справедливость? 4пенсионера, из которых 1 украинец, будут заочно признаны виновными, а Рашка останется в стороне?
Да уж...
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09.11.2020 15:57 Ответить
не тужся, пшек! Нідерланди в липні подали в ЄСПЛ позов проти КАЦАПІЇ за збиття боїнга... ТАМ СРАНИХ КАЦАПІВ І ВЗДРЮЧАТЬ!!!
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09.11.2020 16:53 Ответить
поиметь миллиард с Раши - это не "вздрючить". Помнится, кто-то обещал хйла на скамье подсудимых.
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09.11.2020 17:14 Ответить
Та х@йло вже паркінсоном прикинувся, в надії що пронесе....🤣
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09.11.2020 23:05 Ответить
Яка скам'я подсудімих, його свої ж московити прикандичать в надії що Захід їм пробачить і Крим і Донбас с Грузієй Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 6768
Спомтам Навальний на троні кращий від Пукіна Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 2729
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09.11.2020 23:29 Ответить
Ашо? 140мільйонів москалів за 1хвилину просто не встигнуть фізично торкнутися важіля "Пуськ" або дати команду "агонь" оператору під час відтворення подій. Але перебіг Ваших думок мені подобається!
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09.11.2020 16:55 Ответить
«Неумелый адвокат может затянуть процесс на месяцы и годы. Умелый - еще дольше». © Эвелл Янгер

В любом случае москвиты уудут в несознанку и опять начнется, то о чем когда-то сказал М. Гельман: «Стрелял, но не «Бук», «Бук», но не наш», «Наш, но не мы», «Мы, но не в «Боинг», «В «Боинг», но случайно», «Другим можно, а нам нельзя». И уже традиционное: «А вы докажите!» В этом и есть вся суть «русскага мира».
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09.11.2020 14:59 Ответить
Мурчелло Каддафьєв також тягнув кота за хвоста, та напала і на кошлатого срачка! )))
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09.11.2020 16:57 Ответить
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю." (с)
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09.11.2020 15:44 Ответить
"вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе".
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09.11.2020 15:58 Ответить
Человек вечное энергетическое существо, и если ты кому то сделал бяку, то вспомни про закон сохранения энергии. Хотя, знаю, кацапы живут в своем , отдельном мире, там еще странные запахи, мочи и кала...
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09.11.2020 16:21 Ответить
Расскажи про это гитлеру, сталину, и пр.
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09.11.2020 16:34 Ответить
Смысл? Они все сами прекрасно знают, теперь...
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09.11.2020 16:46 Ответить
да, знают что можно спокойно убить кучу миллионов, и умереть от старости. Или вон Бокасса, 40 лет у власти, в прямрм смысле есть "оппозицию", и не жужжит.
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09.11.2020 16:52 Ответить
Если тебя привлекают деяния таких личностей, то не сдерживай себя, мы живем в зоне свободы выбора, каждый волен поступать так как хочет, одни идут центростремительным путем, другие центробежным, и это просто разные энергии...
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09.11.2020 16:56 Ответить
меня не привлекают.
Меня смешат мантры "бохнакажэт!"
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09.11.2020 17:12 Ответить
Никто никого не наказывает, каждый проявляет свою суть, дерьмо не пахнет ландышами...
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09.11.2020 19:14 Ответить
Та не хвилюйся - Московія сухою в води не вийде, а Пукін спокойно не здохне, як і його співучасники
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09.11.2020 23:32 Ответить
есть Божий суд, от него не отвертеться
а здесь - до рубля все, и кара Божия неизбежна
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09.11.2020 20:38 Ответить
Ах як притуснули кацапським бабушкам "прінадлєжності дєдушкі" .
Р@шиськи мерзотники ніколи не визнають провину бо визнати провини це визнати постачання зброї й розв'язання війни... але то їх не врятує.
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09.11.2020 16:06 Ответить
Так а какие отмазки тупые, ... да мы говорили про "Бук", но только для маскировки... Нет тупее существа чем московит.
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09.11.2020 16:22 Ответить
а с чего им признавать вину, если к Раше у суда никаких претензий?
Судят 4-х отставников.
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09.11.2020 16:35 Ответить
Не тупи, "Бук" они ведь не в гастрономе купили, потом наступит ответственность параши как страны...
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09.11.2020 16:39 Ответить
С какого она наступит? У суда и у следствия претензий к Рашке нет. Откуда они возьмутся "потом"?
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09.11.2020 16:41 Ответить
Невозможно взять со склада воинской части ЗРК "Бук" без согласования с высшим руководством любой страны. Сначала приговор получат исполнители, а потом последует ответственность самого государства.
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09.11.2020 16:45 Ответить
ага, только пукин к тому времени умрет от старости.
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09.11.2020 17:11 Ответить
РФ заплатит. Немцы вон до сих пор контрибуции платит за вторую мировую, а прошло почти сто лет.
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09.11.2020 19:16 Ответить
Не умрет, а издохнет. И все его пятиколонцы в Украине издохнут , бо они не люди а крысы.
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09.11.2020 20:25 Ответить
А нічого, що Нідерланди подали позов в Європейський суд з прав людини НА КАЦАПСЬКУ ********* у зв'язку зі збиттям боїнга????

ось ти і всрався... АХАХАХАХАХАХА

https://www.dw.com/uk/%D1%94%D1%81%D0%BF%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-mh17/a-54191854
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09.11.2020 16:51 Ответить
ну подали и подади, там компенсация ущерба. А где же пукин "на скамье подсудимых в Гааге"?
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09.11.2020 17:09 Ответить
ой, а що сталось "прЄтЄнзій к РашкЄ ньЄт"???
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09.11.2020 17:14 Ответить
ой, а шо сталось, представление под названием "пукин на скамье подсудимых в Гааге" откладывается на неопределенный срок?
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09.11.2020 17:16 Ответить
я десь писав про ********** на лавці підсудних???
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09.11.2020 18:52 Ответить
ты нет. А вот остальная братия тут портки стерли доказывая что пукин скоро закончит свои дни в Гааге.
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09.11.2020 19:00 Ответить
П*дар твій Пукін, як і більщість московитів - це вся Україна знає.
Горбатого могила виправить.
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09.11.2020 23:33 Ответить
У справі фігурують військові звання "отставніков". Та й канал поставки Бука вони повинні будуть засвітити, пояснивши зібрані слідством докази.
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09.11.2020 17:07 Ответить
кто кому должен пояснить? Отставники которые на суд не приехали?
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09.11.2020 17:10 Ответить
Це потрібно для спростування або підтвердження зібраних слідством доказів. Суду до сраки яким чином вони це зроблять - чи самі чи через адвокатів.
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09.11.2020 17:19 Ответить
по-перше, з них з судом спілкується тільки Пулатов. Інші ні особисто, ані через адвокатів спілкуватись не збираються.
По друше, з чого ти вирішив що навіть Пулатов признає свою провину? Скаже - "я там не був,нічого не знаю, ніякого Бука не бачив" і все.
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09.11.2020 19:11 Ответить
решта підтягнуться, щоб затягнути процес, а там "неприкасаемьій" на госдачу или на ранчо в амазонии зникне
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09.11.2020 20:42 Ответить
хм.... дивно чому це кончена москальня не відправила свідчити в нідерландський суд іспанського диспетчера!??? Іспанський диспетчер - це ж ГАРАНТОВАНИЙ виграш в суді!!! КАРЛОС, АУУУУУ???!!! ТИ ДЕ??? ТУТ ПУКІНА СУДЯТЬ - ВИРУЧАЙ, БРААААТ....
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09.11.2020 16:47 Ответить
Товриш Карлос за день до керуванням повітряним простором України, з іспанської вежі, був лижним інструктором, що підписав з Азіровим угоду на кілька мільярдів єврів.
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09.11.2020 17:11 Ответить
позивний кізда
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09.11.2020 16:54 Ответить
"Мальчік в трусіках" був раніше, поки над ним працюють. Боїнг буде пізніше.
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09.11.2020 17:27 Ответить
У ***** Новичек закончился?
Это хорошо.
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09.11.2020 17:41 Ответить
НУ ЗА ЭТО СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПУТИНУ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ !!!
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09.11.2020 18:17 Ответить
свидетели от ковида в свое время пострадают...
в ящик
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09.11.2020 20:44 Ответить
ДІСПЄТЧЄР КАРЛОС У ТРУНІ ПЕРЕВЕРТАЄТЬСЯ ВІД СОРОМУ Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 7486
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09.11.2020 23:26 Ответить
шота нет призывов на танках по Гааге и могем повторить.....
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10.11.2020 09:13 Ответить
Кацап, це брехлива худоба, тим паче, якщо він свідчить не будучі під арештом.
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10.11.2020 09:59 Ответить
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 9937
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10.11.2020 10:29 Ответить
 
 