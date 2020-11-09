Обвиняемый по делу МН17 Пулатов впервые дал показания в Гааге: "Я известен под позывным Гюрза". ВИДЕО

Обвиняемый по делу о катастрофе боинга MH17 подполковник запаса ВДВ России Олег Пулатов, который участвует судебном процессе в Гааге, впервые сам ответил на вопросы прокуроров.

Об этом говорится в материале "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Пулатов в частности подтвердил, что одним из его позывных во время пребывания на Донбассе был позывной Гюрза. Именно так его неоднократно называют в разговоре террористов о "Буке" и сбитом "Боинге".

Пулатова в зале суда в Нидерландах представляет группа адвокатов.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

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В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.