Обвиняемый по делу МН17 Пулатов впервые дал показания в Гааге: "Я известен под позывным Гюрза". ВИДЕО
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Обвиняемый по делу о катастрофе боинга MH17 подполковник запаса ВДВ России Олег Пулатов, который участвует судебном процессе в Гааге, впервые сам ответил на вопросы прокуроров.
Об этом говорится в материале "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Пулатов в частности подтвердил, что одним из его позывных во время пребывания на Донбассе был позывной Гюрза. Именно так его неоднократно называют в разговоре террористов о "Буке" и сбитом "Боинге".
Пулатова в зале суда в Нидерландах представляет группа адвокатов.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.
В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.
Пожалуйста, подождите...
Ложь - это их сущность.
Да уж...
Спомтам Навальний на троні кращий від Пукіна
В любом случае москвиты уудут в несознанку и опять начнется, то о чем когда-то сказал М. Гельман: «Стрелял, но не «Бук», «Бук», но не наш», «Наш, но не мы», «Мы, но не в «Боинг», «В «Боинг», но случайно», «Другим можно, а нам нельзя». И уже традиционное: «А вы докажите!» В этом и есть вся суть «русскага мира».
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе".
Меня смешат мантры "бохнакажэт!"
а здесь - до рубля все, и кара Божия неизбежна
Р@шиськи мерзотники ніколи не визнають провину бо визнати провини це визнати постачання зброї й розв'язання війни... але то їх не врятує.
Судят 4-х отставников.
ось ти і всрався... АХАХАХАХАХАХА
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Горбатого могила виправить.
По друше, з чого ти вирішив що навіть Пулатов признає свою провину? Скаже - "я там не був,нічого не знаю, ніякого Бука не бачив" і все.
Это хорошо.
в ящик