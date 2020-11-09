Случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет, - Ассоциация звероводов

Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением в шести странах случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных с фермами по разведению норок, заявила об отсутствии случаев заболевания норок вирусом SARS-CoV-2 на украинских фермах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Ассоциация звероводов Украины уверяет, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, выполняются жесткие карантинные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

Также читайте: 13 конфискованных питонов отдали Львовскому зоопарку, - Минюст