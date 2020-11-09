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Случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет, - Ассоциация звероводов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет, - Ассоциация звероводов

Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением в шести странах случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных с фермами по разведению норок, заявила об отсутствии случаев заболевания норок вирусом SARS-CoV-2 на украинских фермах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Ассоциация звероводов Украины уверяет, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, выполняются жесткие карантинные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
ага, їм норкам всім аналізи зробили і коронавіруса не знайшли. Ви бачите коронавирус? і вони не бачать
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09.11.2020 13:54
+1
На секонд хенде, уж очень много такой продукции Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 724 Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 2717
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09.11.2020 15:04
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ага, їм норкам всім аналізи зробили і коронавіруса не знайшли. Ви бачите коронавирус? і вони не бачать
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09.11.2020 13:54 Ответить
Вы его, коронавируса, не видите, а он есть Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 4695
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09.11.2020 15:02 Ответить
им об этом норки сказали? ))) или на основе чего сей радостный вывод?
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09.11.2020 13:56 Ответить
Дохлые норки уже ничего не скажут. Закопаны в садку... Тут уже эксгумация нужна
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09.11.2020 13:58 Ответить
кааакие еще дохлые норки?..
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09.11.2020 14:02 Ответить
з яких шкурки познімали на пальта жіночі
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09.11.2020 18:36 Ответить
а вот все же интересно - как долго шкурки, снятые с больных коронавирусом норок могут сберегать эту заразу? (почему Дания решила утилизировать 17 млн зверьков?)
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09.11.2020 18:59 Ответить
а на ферме дырок в Украине, идёт такое их размножение по всем статьям, шо никакой вирус, в отличие от норок, дыркам не страшен )
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09.11.2020 14:07 Ответить
Китайцы сначала птичий грипп свернули на кур . Потому конкуренты уничтожали птицефермы
Потом свиной грипп - БЕДНЫЕ СВИНЬИ !!!! Та же война среди производителей
А вот Ковид свернуть на летучих мышей не удалось. И потом НЕТ ФЕРМ,
К горю норок- попались под руку . Теперь все свалят на норок и начнут банкротить фермы
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09.11.2020 14:08 Ответить
Ненавязчивая реклама норковых шуб.
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09.11.2020 14:24 Ответить
На секонд хенде, уж очень много такой продукции Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 724 Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 2717
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09.11.2020 15:04 Ответить
і геть уся вона хвора на коронавірус
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09.11.2020 18:38 Ответить
Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 6025
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09.11.2020 14:45 Ответить
 
 