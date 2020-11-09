Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12
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Повторное голосование на местных выборах уже назначили в ряде областей. В каких городах будет второй тур выборов
Второй тур местных выборов 15 ноября состоится в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, Украинке, Херсоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Второй тур местных выборов 22 ноября состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.
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Igor L
показать весь комментарий09.11.2020 14:07 Ответить Мне нравится 1
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