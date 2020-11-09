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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12

Повторное голосование на местных выборах уже назначили в ряде областей. В каких городах будет второй тур выборов

Второй тур местных выборов 15 ноября состоится в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, Украинке, Херсоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Второй тур местных выборов 22 ноября состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.

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В Одесі потрібно вводити пряме Президентське правління у зв'язку з епідемією коронавірусу та неможливістю міської влади та громади організувати протиепідемічні заходи! Всі без масок, всі в громадському транспорті так що двері не зачиняються, місць в лікарнях немає, всі ПЛР тести за гроші, люди вмирають навіть без первинної медичної допомоги! Так продовжуватись не може. Якщо в Україні є влада, має бути введено військова-цивільна адміністрація в Одесі і призначений її керівник, який наведе порядок в Одесі! Досить бардака!
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09.11.2020 14:07 Ответить
 
 