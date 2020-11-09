Законопроект Кабмина, способный реально реформировать ВСП, прячут и пытаются принять раскритикованную "альтернативу" Зеленского, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Разработанный Кабинетом Министров законопроект о реформировании Высшего совета правосудия должен быть внесен в парламент.

Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Этот проект реально прячут, его нет в публичном доступе. Для его получения я подавал специальный запрос в Минюст и ВР", - отмечает он.



Маселко перечисляет "ключевые новеллы" проекта: создание специальной Экспертной комиссии из 9 человек (3 представителя судов, 3 международных экспертов, 3 общественности), которая проводит одноразовую проверку действующих членов ВСП и инициирует увольнение нечестных, предварительно отбирает кандидатов на вакантные должности членов ВСП (минимум по две кандидатуры на одну вакансию) и передает их субъектам назначения; усовершенствование процедуры наказания судей путем создания в ВСП службы независимых дисциплинарных инспекторов.

"Это действительно ключевое, что нужно сделать и вполне соответствует нашим международным обязательствам... Кабмину только нужно внести законопроект в парламент, а депутатам объединить эти нормы с нормами по ВККС и принимать один комплексный закон, который наконец запустит настоящую судебную реформу", - убежден Маселко.

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Он также опубликовал текст правительственного законопроекта.























Напомним, ранее профильный комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве. Однако в Раде не хватило голосов даже для принятия его в первом чтении, и документ направили на доработку.

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