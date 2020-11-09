Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин

В Кабмине сообщили, что в мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.

В правительстве напомнили, что День украинской письменности и языка был основан в 1997 году Указом Президента.

"Традиционно 9 ноября проходит написание радиодиктанта национального единства. В этом году юбилейный радиодиктант - 20. Это событие объединило, как и всегда, вокруг нашего языка миллионы украинцев во всем мире.

К слову, в мире украинским владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн", - сказано в сообщении

"Язык - культурное сокровище народа! Мы должны ценить его и оберегать", - добавили в ведомстве.

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Кроме того, в сообщении приведено несколько фактов, которые связаны с украинским языком и письменностью.

В частности, первое официальное украинское правописание было утверждено 17 мая 1919 года на Общем собрании Украинской академии наук; в украинском языке множество синонимов, больше всего синонимов имеет слово "бить" – 45; по лексическому запасу наиболее близкими к украинскому языку является белорусский (84%), польский (70%) и сербский языки (68%); одно из главных нововведений в украинском правописании - официальное закрепление феминитивов; украинский язык насчитывает около 256 тыс. слов; наибольшее количество слов в украинском языке начинается на букву "П", а наименее употребляемая - "Ф"; чаще всего переводимое литературное произведение - "Заповит" Тараса Шевченко (переведен на 147 языков мира); в 1933 году из правописания была изъята буква "ґ", а в 1990 - возвращена снова.



Инфографика: Кабмин/Facebook