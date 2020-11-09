Криворожанка утверждает, что напавшего с ножом на прохожих мужчину накануне упустили патрульные. В Нацполиции обвинения отвергают (исправлено)

За несколько дней до нападения мужчины с ножом на людей в Кривом Роге, который убил двух человек, подозреваемого в неадекватном состоянии уже видели жители города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила жительница Кривого Рога Татьяна Карнаух.

"27 октября 2020 года, в мою дверь позвонили полицейские, сообщив, что на крыше моего гаража находится неизвестное лицо с ножом. ... В районе 18.30 люди, прогуливаясь по Свитанку (20 квартал) услышали крики женщины, поспешили на помощь и, вспугнув неизвестного мужчину, побежали за ним. Он спрятался на нашей улице, залез на ель около моего двора. Мужчина проезжавший по нашей улице четко указал, где именно он сидел. Патрульные приехали, постояли и ....уехали искать потерпевшую от нападения женщину. Вскоре вернулись и "просили", да, именно, просили этого мужчину слезть с елки. Воспользовавшись бездействием стражей порядка, он залез на мой гараж, а вскоре спрыгнул во двор", - рассказала женщина.

Со слов очевидцев, полиция была вне автомобиля без снаряжения.

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"Они метались не зная ,что делать. Звонили мне в дверь и интересовались, когда же приедет муж. И , о боги, когда приехал, по моей просьбе, друг семьи, а вскоре и муж... они засобирались уезжать. Этот отморозок, сидя на елке успел покопаться в своем рюкзаке, выронить личные вещи: три новеньких флажка, футболку, нижнее белье... Полиция не осмотрела крышу гаража, не осмотрела личные вещи преступника, не осмотрела близлежащие дворы, не допросила очевидцев ( а люди больше часа находились на месте). Сказали, что заявления нет от пострадавшей, а значит ничего делать не будут, и это не вещдоки, а просто мусор, с которым мы можем делать что хотим. Видимо, наличия ножа у лица и угрозы жизни людей было не достаточно. Когда муж хотел взять ружье ( он охотник), полицейский настоял, чтобы этого не делали. И он с нашим другом с фонарями и палками сами все осматривали и искали его. Увидели, что мужчины организовались полиция просто уехала", - отметила Карнаух.

По словам женщины, утром нашли следы преступника, он ушел огородами соседей и скрылся, по всей видимости, в институте.

"Естественно, утром я оставила жалобу на действия патрульных звонком и вызвала еще один наряд для оформления заявления. Свидетели, которые его вспугнул в тот вечер, из новостей узнали нож... и утверждают, что этот "одержимый Адам" очень похож на того мужчину... А ведь можно было избежать трагедии еще тогда, проявив активность и смелость, действуя по протоколу, а не ждать, когда он убежит", - подытожила женщина.

Карнаух также прикрепила фото заявления.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Нацполиции, злоумышленника, напавшего в тот вечер на женщину, разыскивали два экипажа патрульной полиции. Кроме того, он не подходит под описание подозреваемого в убийстве людей на улице т.к. коротко стрижен и высокий. Также в полиции отметили, что если бы женщина открыла ворота, когда ее просили патрульные, то они бы успели задержать мужчину, пока он находился на территории ее домовладения.

Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

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