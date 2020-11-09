РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13081 посетитель онлайн
Новости Происшествия
5 584 20
Кривой Рог (1127) нападение (2123) Нацполиция (15728)

Криворожанка утверждает, что напавшего с ножом на прохожих мужчину накануне упустили патрульные. В Нацполиции обвинения отвергают (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Криворожанка утверждает, что напавшего с ножом на прохожих мужчину накануне упустили патрульные. В Нацполиции обвинения отвергают (исправлено)

За несколько дней до нападения мужчины с ножом на людей в Кривом Роге, который убил двух человек, подозреваемого в неадекватном состоянии уже видели жители города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила жительница Кривого Рога Татьяна Карнаух.

"27 октября 2020 года, в мою дверь позвонили полицейские, сообщив, что на крыше моего гаража находится неизвестное лицо с ножом. ... В районе 18.30 люди, прогуливаясь по Свитанку (20 квартал) услышали крики женщины, поспешили на помощь и, вспугнув неизвестного мужчину, побежали за ним. Он спрятался на нашей улице, залез на ель около моего двора. Мужчина проезжавший по нашей улице четко указал, где именно он сидел. Патрульные приехали, постояли и ....уехали искать потерпевшую от нападения женщину. Вскоре вернулись и "просили", да, именно, просили этого мужчину слезть с елки. Воспользовавшись бездействием стражей порядка, он залез на мой гараж, а вскоре спрыгнул во двор", - рассказала женщина.

Со слов очевидцев, полиция была вне автомобиля без снаряжения.

Также читайте: В Кривом Роге объявлен траур по погибшим от рук маньяка

"Они метались не зная ,что делать. Звонили мне в дверь и интересовались, когда же приедет муж. И , о боги, когда приехал, по моей просьбе, друг семьи, а вскоре и муж... они засобирались уезжать. Этот отморозок, сидя на елке успел покопаться в своем рюкзаке, выронить личные вещи: три новеньких флажка, футболку, нижнее белье... Полиция не осмотрела крышу гаража, не осмотрела личные вещи преступника, не осмотрела близлежащие дворы, не допросила очевидцев ( а люди больше часа находились на месте). Сказали, что заявления нет от пострадавшей, а значит ничего делать не будут, и это не вещдоки, а просто мусор, с которым мы можем делать что хотим. Видимо, наличия ножа у лица и угрозы жизни людей было не достаточно. Когда муж хотел взять ружье ( он охотник), полицейский настоял, чтобы этого не делали. И он с нашим другом с фонарями и палками сами все осматривали и искали его. Увидели, что мужчины организовались полиция просто уехала", - отметила Карнаух.

По словам женщины, утром нашли следы преступника, он ушел огородами соседей и скрылся, по всей видимости, в институте.

"Естественно, утром я оставила жалобу на действия патрульных звонком и вызвала еще один наряд для оформления заявления. Свидетели, которые его вспугнул в тот вечер, из новостей узнали нож... и утверждают, что этот "одержимый Адам" очень похож на того мужчину... А ведь можно было избежать трагедии еще тогда, проявив активность и смелость, действуя по протоколу, а не ждать, когда он убежит", - подытожила женщина.

Карнаух также прикрепила фото заявления.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Нацполиции, злоумышленника, напавшего в тот вечер на женщину, разыскивали два экипажа патрульной полиции. Кроме того, он не подходит под описание подозреваемого в убийстве людей на улице т.к. коротко стрижен и высокий. Также в полиции отметили, что если бы женщина открыла ворота, когда ее просили патрульные, то они бы успели задержать мужчину, пока он находился на территории ее домовладения.

Криворожанка утверждает, что напавшего с ножом на прохожих мужчину накануне упустили патрульные. В Нацполиции обвинения отвергают 01

Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Саме тому потрібен законодавчо закріплений дозвіл всім українцям на носіння вогнепальної зброї та застосування зброї у разі будь якої загрози життю чи майну! Якби цього дебіла підстрелили мисливці хоча б у ногу, не було б трагедії.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:05
+8
"старый добрый" мусорской подход "нету тела - нету дела"...
показать весь комментарий
09.11.2020 15:01
+6
Наша "полиция" - это лица в красивый форме, которые любят ездить в красивых машинах.
И на этом всё.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наша "полиция" - это лица в красивый форме, которые любят ездить в красивых машинах.
И на этом всё.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:00 Ответить
Саме тому потрібен законодавчо закріплений дозвіл всім українцям на носіння вогнепальної зброї та застосування зброї у разі будь якої загрози життю чи майну! Якби цього дебіла підстрелили мисливці хоча б у ногу, не було б трагедії.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:05 Ответить
Для початку потрібно змінити закон про самозахист.Бо якщо його підстрелять до того як він насесе поранення,то винен буде стрілець.Спочатку необхідно захистити себе та своє майно законом,а потім вже можна і любими засобами.
показать весь комментарий
09.11.2020 18:32 Ответить
и пить кофе. около нашего дома постоянно полицейские кофе пьют. может, им бесплатно наливают.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:14 Ответить
Цена безответственности, погибшие Люди.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:00 Ответить
Бей своих, чтобы чужие боялись? «Бабы новых нарожают»
показать весь комментарий
09.11.2020 15:00 Ответить
спасибо Кривому Рогу за ЗЕлю !

ну огромное такое спасибо..... Напавший с ножом на прохожих в Кривом Роге за несколько дней до убийства уже нападал на женщину, но полиция его упустила, - местная жительница - Цензор.НЕТ 2228
показать весь комментарий
09.11.2020 15:01 Ответить
"старый добрый" мусорской подход "нету тела - нету дела"...
показать весь комментарий
09.11.2020 15:01 Ответить
Не треба проблеми з селфіками валити на старих ментів. Менти б зловили цього придурка.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:50 Ответить
менти - так, мусора - ні...
показать весь комментарий
09.11.2020 16:53 Ответить
Шо ти можешь знати про ментів і мусорів? Насолоджуйся селфіками і мрій, що колись дозволять купувати зброю.
показать весь комментарий
09.11.2020 17:13 Ответить
хотів би не знати нічого, але, на щастя, зустрічав одних, та, нажаль, інших.
Тому мрій сам, у мене вже є.
показать весь комментарий
09.11.2020 17:18 Ответить
Зустрічати, цього замало, потрібно бути одним з них.
показать весь комментарий
09.11.2020 17:28 Ответить
Авакова у відставку, це бардак а не робота! За що МВС отримує рекордні бюджети та доплати? За таку роботу не платять гроші, це не робота! За таку роботу виганяють накуй на вулицю! Аваков не може організувати роботу поліції, ДСНС, ДПСУ, НГУ, скрізь бардак та ідіотизм! Звільніть цього провального міністра, від нього самі неприємності!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:02 Ответить
Они могут только по десять машин с автоматчиками в открытый музей за картинами отправить.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:11 Ответить
Как в кино The Devils Candy (English) XviD.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:22 Ответить
пусть скажут спасибо реформаторам, которые позакрывали психушки
показать весь комментарий
09.11.2020 16:12 Ответить
а уявляєте, яка б поліція була ніякуща, як би не рехворма товарісча Авак... ах, якого міністра?!
показать весь комментарий
09.11.2020 16:12 Ответить
Аваков? Что скажешь? Чоловік, який напав із ножем на перехожих у Кривому Розі, за кілька днів до вбивства вже нападав на жінку, але поліція його упустила, - місцева мешканка - Цензор.НЕТ 6281
показать весь комментарий
09.11.2020 16:15 Ответить
ЭТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТСТАВКИ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ МВД !!!
показать весь комментарий
09.11.2020 19:57 Ответить
 
 