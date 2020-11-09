РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14232 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
11 144 54
Россия (91225) стрельба (3161) убийство (6290)

Российский солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Российский солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан

Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший стрельбу в воинской части в Воронеже, задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Злоумышленника задержали после того, как правоохранительные органы получили оперативные данные об угоне машины вблизи поселка Землянский, рассказал информированный источник "Интерфакса". На прилегающих дорогах были выставлены посты, и затем полиция успешно заблокировала машину на дороге. Угонщиком оказался Макаров.

Как пишет российский Telegram-канал LifeShot, Макарова взяли в 50 км от военного аэродрома, где все произошло, - в Землянске. Чуть ранее он угнал автомобиль у рыбака в Рамонском районе и поехал в сторону Орловской области. Там у него живут дедушка и бабушка.

"Мужчина, у которого Макаров угнал авто, рассказал полицейским, что сидел, никого не трогал — спокойно рыбачил. Машина стояла чуть выше - на холме. Подошёл военный, достал пистолет, передернул затвор… В общем, рыбак отдал Макарову и ключи от машины, и телефон. Срочник сел в машину и уехал", - говорится в сообщении.

Утром 9 ноября Макаров напал с топором, а затем открыл стрельбу по сослуживцам на военном аэродроме "Балтимор". В результате погибли трое военнослужащих — майор, ефрейтор и рядовой, еще один срочник получил ранения. После этого нападавший скрылся с оружием с места преступления. В городе был объявлен план-перехват.

Сообщалось, что причиной нападения мог стать конфликт солдата с проверяющим офицером. Представитель Западного военного округа заявил, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается нервный срыв военнослужащего.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убивал по одному: российский солдат Макаров на военном аэродроме "Балтимор" зарубил топором майора и застрелил сослуживцев. ФОТО (обновлено)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту тройного убийства в воинской части.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Уже трое кацапят точно никогда не поедут в Украину
показать весь комментарий
09.11.2020 15:06
+15
Малувато кацапських офіцерів замочив...
показать весь комментарий
09.11.2020 15:06
+11
Знову рашопідари в пагонах хотіли залучити до своїх лав молодого бійця, а він не дався. Молодець. На Героя України не тягне, але орден Ярослава Мудрого 2-о ступеня заслуговує. Зеленський негайно видати указ про відзнаку цього бійця.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 6023 бідний Вороніж, весь час йому достається, бамлять і ******** Солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 6023
показать весь комментарий
09.11.2020 15:03 Ответить
Мы с Антоном ходим парой - у Антона есть МАКАРОВ!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:21 Ответить
Макар-следопыт!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:03 Ответить
та даже Рембо! тов. майора топором коцнул!, наверное"Преступление и наказание" любил в школе! Российский солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 3197
показать весь комментарий
09.11.2020 15:05 Ответить
Малувато кацапських офіцерів замочив...
показать весь комментарий
09.11.2020 15:06 Ответить
Ну Героя от здравых мира сего точно заслужил.Минус 3 и он до кучи...неплохой результат даже.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:14 Ответить
Я даже знаю куда он ехал, к товарищам в лугандон))
показать весь комментарий
09.11.2020 15:06 Ответить
Уже трое кацапят точно никогда не поедут в Украину
показать весь комментарий
09.11.2020 15:06 Ответить
Побольше бы таких бравы Макаровых в кацапии
показать весь комментарий
09.11.2020 16:25 Ответить
да, но вот большая возможность что этого отошлёт и даст оружие.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:38 Ответить
Да, Воронеж точно проклят Российский солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 3982
показать весь комментарий
09.11.2020 15:08 Ответить
согласен, маловато уложил он, до медали не тянет.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:39 Ответить
за что задержан?
показать весь комментарий
09.11.2020 15:08 Ответить
За особое мнение.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:12 Ответить
Знову рашопідари в пагонах хотіли залучити до своїх лав молодого бійця, а він не дався. Молодець. На Героя України не тягне, але орден Ярослава Мудрого 2-о ступеня заслуговує. Зеленський негайно видати указ про відзнаку цього бійця.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:08 Ответить
Он в отличии от Потапа трусы перед макшанями не снимал. Так шо дайте орден!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:19 Ответить
Ерничать, Пєдуард , будешь в клубе*голубая устрица*
показать весь комментарий
09.11.2020 15:29 Ответить
Це там де зараз твій бувший зависає після того як ти показалася йому умитою?
показать весь комментарий
09.11.2020 15:31 Ответить
Дотепно ж Ви їй...
показать весь комментарий
09.11.2020 22:54 Ответить
Скорее всего ты прав!!К тому же личный шофёр убитого майора(проверяльщика),который бросился ему на "помощь", имел весьма "интересную" ФИО-Нинаил Актилиев!!! Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 3779Поэтому возможно намечалась групповое изнасилование... Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 2668
показать весь комментарий
09.11.2020 16:09 Ответить
Побільше б таких в на росєйці.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:13 Ответить
Респект и Уважуха
показать весь комментарий
09.11.2020 15:15 Ответить
в прошлом году в забайкалье рядовой восьмерых расстрелял, теперь троих, и опять - нервный срыв))) в такой "великой" стране и такие нервные)))
показать весь комментарий
09.11.2020 15:17 Ответить
топором )) явно привыкли руки к топорам. вангую - константином зовут )))
показать весь комментарий
09.11.2020 15:18 Ответить
Антоном, но какая разница. Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 1172
показать весь комментарий
09.11.2020 15:23 Ответить
))) это только написано, шо гантоном. там давно данные по потерям в мирное время и ессно по фамилиям и погонялам тем более. апирация прикрытие )))
показать весь комментарий
09.11.2020 15:38 Ответить
На кацапстані кожен другий--Алікь-сандиррь.Решта-НєКіти,Гав-Рілли,ДА-ніли і махмуди з Зурабами.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:56 Ответить
Надеюсь. задержали шоб наградить? Орден первой степени Красной звезды и Полумесяца. за истребление макшаней.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:18 Ответить
как символично макаров с макаровым правильно и сделал мочканул дедов ватных имайора-уважуха..ломай систему бандитскую
показать весь комментарий
09.11.2020 15:22 Ответить
Ментов бы еще шлепнул парочку при задержании,вообще бы красавчиком был.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:25 Ответить
124% "дєдавщіни унас нєт" - армія рфії.
показать весь комментарий
09.11.2020 15:26 Ответить
Майор оказался *симпатишнім*....
показать весь комментарий
09.11.2020 15:32 Ответить
Хорошо..., но мало!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:36 Ответить
фото убитых свиней в студию!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:42 Ответить
Дайте ему еще 100 дней !!!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 16:14 Ответить
И 100 топоров...
показать весь комментарий
09.11.2020 16:17 Ответить
Макар из "макарова" отправил сослуживцев, где Макар телят не пас.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:16 Ответить
Макар, наевшись макарон... и далее по тексту. Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 1488
показать весь комментарий
09.11.2020 16:20 Ответить
Хороший мальчик
показать весь комментарий
09.11.2020 16:18 Ответить
Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по кинжалу!
показать весь комментарий
09.11.2020 16:22 Ответить
Отпустите героя...
показать весь комментарий
09.11.2020 16:23 Ответить
Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 3304
показать весь комментарий
09.11.2020 16:40 Ответить
Эх Макаров, Макаров.. лучше бы тебя Вальтером звали или Шмайсером ...
показать весь комментарий
09.11.2020 16:43 Ответить
Та "кака я разьньєдца"?Головне-результат.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:58 Ответить
" На военном аэродроме "Балтимор". Источник: https://censor.net/ru/n3229911,
Шо? WTF???
показать весь комментарий
09.11.2020 17:40 Ответить
https://i.ibb.co/0MCKRP1/10.jpg
показать весь комментарий
09.11.2020 17:53 Ответить
Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 595
показать весь комментарий
09.11.2020 17:50 Ответить
Душевная устойчивость российской армии в картинках.
показать весь комментарий
09.11.2020 18:24 Ответить
кто бы сказал представителю округа что нервного срыва в природе не существует так же как и депрессия. ченые говорят что ти слова придумали бестолковые врачи, которые не могут поставит правильный диагноз. а их подхватили шарлатаны которые "лечат" эти болезни за большие бабки. а этот представитель окрга не хочет називать проишедшее своими именами. них же нет дедовщины и неуставных
показать весь комментарий
09.11.2020 18:52 Ответить
Премию этому отважному парню - столько лаптеногих утилизировал. Жаль только что сам не застрелился.
показать весь комментарий
10.11.2020 03:22 Ответить
 
 