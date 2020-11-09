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"Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В "Слуге народа" прокомментировали распространившиеся в соцсетях и СМИ фотографии, на которых видны утилизированные тюки анкет, предположительно использовавшихся в опросе президента Владимира Зеленского в день выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "СН" в Telegram.

"Они (анкеты. - Ред.) не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", - заявили в партии.

В "СН" также сообщили, что результаты опроса Зеленского будут представлены в ближайшее время.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.

Слуга народа о выброшенных анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков 01
Слуга народа о выброшенных анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков 02
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Топ комментарии
+33
ага.." ваши доказательства не доказательства"..
где-то мы такое уже слышали..
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09.11.2020 15:05
+33
"Анкети вирвані з контексту!"
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09.11.2020 15:08
+24
Нормально оросили лохов жидкостью желтого цвета. Зелюки прихрюкнули от радости, ведь они с самого начала не сомневались, что это козни порохоботов.
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09.11.2020 15:09
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ага.." ваши доказательства не доказательства"..
где-то мы такое уже слышали..
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09.11.2020 15:05 Ответить
Ссылочку на лентусру, пожалуйста, иначе - неправда.
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09.11.2020 15:06 Ответить
Вы все врети "Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 6638
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09.11.2020 15:07 Ответить
"Анкети вирвані з контексту!"
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09.11.2020 15:08 Ответить
а также аккуратно сложены в тюки и перевязаны бечевкой "Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 32
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09.11.2020 15:15 Ответить
Якщо тюк вважати контекстом, то так, тільки не вирвані, а вивалилися.
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09.11.2020 16:32 Ответить
Нормально оросили лохов жидкостью желтого цвета. Зелюки прихрюкнули от радости, ведь они с самого начала не сомневались, что это козни порохоботов.
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09.11.2020 15:09 Ответить
Зелепузики заврались
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09.11.2020 15:09 Ответить
Да кого интересовало Ваше мнение. Нарисуем те цифры которые захотим. Вообще Центр Разумкова уже осветил данные что вы от нас хотите.
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09.11.2020 15:11 Ответить
проще: куча мусора
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09.11.2020 15:11 Ответить
"В "СН" также сообщили, что результаты опроса Зеленского будут представлены в ближайшее время."

Источник: https://censor.net/ru/n3229912

Ще до сих пір не порахували ту мізерну, в порівнянні із бюлетнями, кількість папірців?
Фірмочка Єрмака малює свої шахлі-махлі.
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09.11.2020 15:14 Ответить
Да да. Это квитанции. и Вооще - это не строгой отчетности.
а теперь. зетипиллы, поржем все вместе по приколу:-А-ха-ха!!
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09.11.2020 15:15 Ответить
А всього то, анкети в місце свого призначення "Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 9666
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09.11.2020 15:15 Ответить
Навіть не знаю, який там результат.
А "бомбить" від способу його проведення.
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09.11.2020 15:20 Ответить
Ахахаха)))))один вопрос:"помогла ли вам,зесрань,не законная реклама в день голосования?".Хотя и так ясно -победа в самом большом райцентре Харьковской обл
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09.11.2020 15:21 Ответить
результат
"Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 5391
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09.11.2020 15:22 Ответить
хоч сци в очі, а зеленим як божа роса
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09.11.2020 15:16 Ответить
"Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере"

"Военную форму можно купить в любом магазине"
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09.11.2020 15:21 Ответить
120 000 анкет "Опрос ишака". 5 000 000 / 120 000 = 40 поддонов = 2 Камаза ЗЕмусора.
"Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 54
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09.11.2020 15:28 Ответить
Зебіли брешуть, і не паряться: "декілька бланків, схожих на анкети. Цк можуть бути пошкоджені бланки або анкети". Хоча на цих бланках-анкетах чітко видно галочки і печатки.
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09.11.2020 15:37 Ответить
Подумає, якихось 100 мільйонів в сміття? Яка дрібничка, коли дирище в 300 мільярдів. Правда, зебуїни?
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09.11.2020 15:41 Ответить
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:08 Ответить
Да понятно что это Поршенко сделал по заказу госдепа.
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09.11.2020 16:19 Ответить
зрада отменяется.
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09.11.2020 17:31 Ответить
В дупу себе засуньте свой опрос, желательно предварительно покрасить бланки зеленой краской.
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09.11.2020 18:21 Ответить
 
 