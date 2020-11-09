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Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, -

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики , нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что карантин выходного дня приведет к закрытию учреждений культуры в целом.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"То, что учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти, мы знаем уже не первый месяц. Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия - не вечна. Запрет работать на выходных - это автоматически минус 50% выручки. А значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги", - написала Кравчук.

По ее словам, именно учреждения культуры является наиболее дисциплинированными в соблюдении всех необходимых санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики.

"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", - подчеркнула Кравчук.

По словам народного депутата, профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия.

Кравчук обратилась с просьбой к Кабинету Министров "еще раз взвесить все "за" и "против" и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным". По ее мнению, Кабмину также стоит подумать над применением компенсаторных механизмов, которые смогли бы смягчить удар по предпринимателям в сегодняшних условиях.

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Топ комментарии
+6
Я взагалі не розумію цього карантину вихідного дня.....це,по -моєму,така дурість...чи,може,я чогось не розумію?
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09.11.2020 15:49
+5
Значит на работу в транспорте можно, а гулять в выходной нельзя. Сделайте тогда карантин день через день.
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09.11.2020 15:48
+5
" профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия " (с)
Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5349
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09.11.2020 15:53
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Правила форума Совет форумчан
и как же мы *** теперь без культуры
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09.11.2020 15:45 Ответить
учреждений культуры "креативной индустрии" (тфу !!!!)

фсе! "Сватов" не будет ! Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9029
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09.11.2020 16:07 Ответить
главными учреждениями культуры станут отдельные отделы гастрономов...
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09.11.2020 15:46 Ответить
Карантин выходного дня приведет к перевороту и развешиванию рабовладельцев на столбах?
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09.11.2020 15:47 Ответить
Що за півроку зробили зеблазні при владі щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні??? Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4060
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09.11.2020 15:48 Ответить
Ну як же,літаками заробітчан повертали
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09.11.2020 15:56 Ответить
Значит на работу в транспорте можно, а гулять в выходной нельзя. Сделайте тогда карантин день через день.
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09.11.2020 15:48 Ответить
А прочитать шо сам написал и одновременно думать не получается?
разницу работать и гулять - видишь, не?
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09.11.2020 16:05 Ответить
Что читать то? Очередное блабла, или что надо компенсировать учереждениям культуры? Людей как скот хотят загнать в стойло, а эта с ушами кудахчет о компенсациях кабакам и кинотеатрам. Ок или может я что-то не прочел еще?
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09.11.2020 16:19 Ответить
Свой пост читай😁
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09.11.2020 16:56 Ответить
Ничо, главно штоб квартал95 в ящике был. Да, зебобы?
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09.11.2020 15:48 Ответить
Я взагалі не розумію цього карантину вихідного дня.....це,по -моєму,така дурість...чи,може,я чогось не розумію?
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09.11.2020 15:49 Ответить
Надо чтобы пипл чувствовал заботу. И хавал!

Ясно?
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09.11.2020 15:52 Ответить
Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8077
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09.11.2020 15:56 Ответить
Це типу, щоб в п"ятницю тільки до 12 ночі могли в барах сидіти. А потім по домам відпочивати
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09.11.2020 15:57 Ответить
Повторюсь!
Опасно выходить ночью и до 3-х часов утра (карантино-комендантский час) Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 615 по причине росы. Не должно есть никакой рыбы, излишнее упражнение может повредить; одеваться тепло, остерегаться холода, сырости, дождя, ничего не варить на дождевой воде, принимать за столом немного териака; оливковое масле в пище смертельно; тучные люди пусть выходят на солнце; очень большое воздержание, беспокойство духа, гнев и пьянство опасны; дизентерии должно бояться; ванны вредны; пусть поддерживают желудок свободным при помощи клистиров; сношение с женщинами смертельно . Эти предписания применимы особенно для тех, которые живут на берегах моря или на островах, на которые подул гибельный ветер.



Мнение членов Парижского медицинского факультета ХIV века о происхождении эпидемии чумы «черной смерти» и о предохранительных мерах против нее!
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09.11.2020 16:11 Ответить
Доволі схоже на дії нашого керівництва
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09.11.2020 17:24 Ответить
Очень просто на работу можно, отдыхать нельзя. Рабы должны постепенно привыкать, скоро землю раскупят и будут разрешать рабов покупать.
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09.11.2020 16:21 Ответить
а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты
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09.11.2020 20:14 Ответить
ну конечно это самое главное в стране... давайте все закроем а культуру оставим работать , мы же без нее не проживем, ее и жрать будем! Тупая!
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09.11.2020 15:49 Ответить
Какая культура? Лишь бы маникюрные салоны с гадюшниками не закрыли. А то где же #********************?
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09.11.2020 15:50 Ответить
коронобессие в народ и в большом количестве.
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09.11.2020 15:50 Ответить
Капитан Очевидность. Спасибо что напомнил, а то мы сами бы не догадались.
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09.11.2020 15:53 Ответить
" профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия " (с)
Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5349
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09.11.2020 15:53 Ответить
инопланетяне захватили сотовую Землю.оккупация
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09.11.2020 15:54 Ответить
Нехай сфера культури не продовжує працювати за радянськими стандартами укритими мохом, а виходить в онлайн з прийнятною вартістю квитків. Не знаю, за якійсь цікавий ******** спектакль з ціною онлайн-квитка від 30 до 50 грн. прийшли б тісячі користувачів, а театр не побирався б різним мінкультам. От навпроти мене готель Україна, 360 номерів загалом, ввечері світиться від 2х до 5ти вікон, він вмирає. Бо власника нема фактично. А якійсь міні хостел за цей же день рубає тисяч п'ять по 100 грн., і живе, і не скаржиться. Коронавірус він як нацизм, вб'є все непристосоване до існування, неефективне, деградоване, слабке. Чи це є зло? Напевно, так, яке тим не менш в підсумку започаткує добрі зрушення.
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09.11.2020 15:55 Ответить
верили в комунизм,верили в белое братство,настала эпоха коронавируса.народ очнитесь.
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09.11.2020 15:59 Ответить
Пропаганду срускую размещай на камсамольской правде. Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9480
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09.11.2020 16:07 Ответить
а ты с этой идеей очнуться к водилам скорых сгоняй, которые не знают куда несуществующих больных из своих машин пристроить - им попробуй мысль свою донести. Они народ простой, свою точку зрения доходчиво растолкуют.
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09.11.2020 16:12 Ответить
да, а безбожниками как были, так и остались...
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09.11.2020 20:16 Ответить
все это было в Киеве,а Мария родилась в донецке если забыли то могу многое напомнить.как из вас баранов делают Рабинович и медведчук с короновирусом с марта 2020
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09.11.2020 16:12 Ответить
10 марта рабинович и медведчук были в кремле с дружеским визитом.через сутки Рабинович вам на ящику страшилку запустил самоизоляция и карантин.коронавирус путина пришел.
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09.11.2020 16:16 Ответить
не помните? память ОТШИБЛО?
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09.11.2020 16:17 Ответить
следующий ход путина поголовная вакцинация
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09.11.2020 16:26 Ответить
Карантин выходного дня.. это на пока во второй половине ноября, начале декабря все закроют когда по 15-20 тысяч в день заболевших будет. Это просто постепенная адаптация бизнеса к неизбежному. А они уже сейчас гвалт подняли, да работайте остальные пять дней недели пока есть такая возможность, которой скоро не будет. Говорят что весенний карантин забрал все скопленные на черный день деньги.. Но как только все открыли ломанулись на курорты да по бутикам аж гай зашумел.. ( голодающее блин поволжье)
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09.11.2020 16:26 Ответить
Коли буде по 20 тисяч на добу, то вже і колективний імунітет не за горами буде, бо реальні цифри більші в три-чотири рази за офіційні. Так з місяць - і вже нічого закривати не треба буде, бо більшість перехворіє
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09.11.2020 17:22 Ответить
Коллективный иммунитет туфта.. Переболевшие имеют иммунитет как выясняется не так уж и много, есть случаи 4 месяца .. Возможно кто то года полтора максимум. Те кто переболел в "легкой форме" у них тоже есть поражение организма. У всех по разному. Так что "коронавирус" скорее простудится на похоронах 35 миллионного жителя планеты чем у человеческой популяции выработается иммунитет или изобретут действенную и доступную вакцину. Ну а в добавок если он так оперативно мутирует ( пример норки) то тогда вообще кранты. Пойдут болеть куры, свиньи и т.д. Не будут ученые успевать реагировать. Оптимизм вещь хорошая но не всегда оправданная. Ну как говорится дай Бог вашими молитвами... Так говорите как только 20 тысяч в сутки наберется наступит "всеобщее счастье" избавление от напасти.. Ну если доживем то увидим.. хотя маловероятно и то и другое.
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09.11.2020 20:14 Ответить
в моем городе больных нет и маски никто не носит.ни малыши ни взрослые.значит мы иноплпанетяне
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09.11.2020 16:32 Ответить
Реально тупое, зеленое существо !!!!
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09.11.2020 16:59 Ответить
Станет меньше культурных людей! Карантин вихідного дня призведе до закриття багатьох закладів культури, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4878
Будут бросать мусор мимо урны, не уступать место старшим, не убирать какшки за своей собачкой ...
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09.11.2020 17:23 Ответить
гумор 10000%
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09.11.2020 20:18 Ответить
 
 