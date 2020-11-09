Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук
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Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики , нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что карантин выходного дня приведет к закрытию учреждений культуры в целом.
Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"То, что учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти, мы знаем уже не первый месяц. Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия - не вечна. Запрет работать на выходных - это автоматически минус 50% выручки. А значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги", - написала Кравчук.
По ее словам, именно учреждения культуры является наиболее дисциплинированными в соблюдении всех необходимых санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики.
"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", - подчеркнула Кравчук.
По словам народного депутата, профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия.
Кравчук обратилась с просьбой к Кабинету Министров "еще раз взвесить все "за" и "против" и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным". По ее мнению, Кабмину также стоит подумать над применением компенсаторных механизмов, которые смогли бы смягчить удар по предпринимателям в сегодняшних условиях.
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фсе! "Сватов" не будет !
разницу работать и гулять - видишь, не?
Ясно?
Опасно выходить ночью и до 3-х часов утра (карантино-комендантский час) по причине росы. Не должно есть никакой рыбы, излишнее упражнение может повредить; одеваться тепло, остерегаться холода, сырости, дождя, ничего не варить на дождевой воде, принимать за столом немного териака; оливковое масле в пище смертельно; тучные люди пусть выходят на солнце; очень большое воздержание, беспокойство духа, гнев и пьянство опасны; дизентерии должно бояться; ванны вредны; пусть поддерживают желудок свободным при помощи клистиров; сношение с женщинами смертельно . Эти предписания применимы особенно для тех, которые живут на берегах моря или на островах, на которые подул гибельный ветер.
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