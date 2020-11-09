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Новости Политика Украины
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Азербайджан (745) Армения (798) консульство (448) обстрел (20119) Россия (91225) СБУ (18668) Харьков (6515) Нагорный Карабах (470)

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны с целью раскачивания ситуации в регионе, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны с целью раскачивания ситуации в регионе, - СБУ

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области рассматривает версию причастности третьих стран к обстрелу здания Почетного консульства Азербайджана в ночь на 7 ноября с целью раскачивания ситуации в Харьковской области и в Украине в целом.

"Рассматриваются версии о вмешательстве "третьих" сил в раскачивание ситуации в Украине и Харьковском регионе, как элементе "гибридной войны", так и о создании комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе.", - говорится в заявлении начальника облуправления СБУ, опубликованном начальником пресс-центра Владиславом Абдулой на его странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что представители армянской и азербайджанской диаспор, проживающие на территории области, не заинтересованы в создании здесь конфликтной ситуации, однако в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, происходят такие случаи.

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"После анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию", - говорится в заявлении.

Областное управление СБУ просит помочь установить причастных к нападению на Почетное консульство Азербайджанской республики в Харькове. "Особенно просим обращаться людей, осуществлявших въезд на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 5-6 ноября 2020 года и на выезд 7 ноября 2020 года. По характерным особенностям: один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом... Телефон для сообщений: +38-066-697-60-92 ("WhatsApp" и "Telegram"), (057) 700-34-50. Анонимность и безопасность гарантируем", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, в ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция начала уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны с целью раскачивания ситуации в регионе, - СБУ 01
За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны с целью раскачивания ситуации в регионе, - СБУ 02
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Топ комментарии
+16
"Та сторона", "Третьи страны" - называйте уже прямо Раску-*********, и так все понимают о ком речь!!!
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09.11.2020 15:57
+5
Харьков и харьковчане, мягко сказать странный народ. Был "народ Донбасса", теперь появился "народ Харькова". Это какими же ды#ами надо быть чтобы выбрать себе в мэры полумёртвого Гепу, который не вложил в модернизацию больниц Харькова ни копейки и чтобы не сдохнуть сбежал лечиться в Германию, бросив своё стадо. А оно всё равно его выбрало и таких же сепаров как он из банды ОПЗаЖопу.Осталось им его мумию привезти, поставить вместо Ленина на пьедестал и молиться.А так же ходить по улицам Сталина,Жукова, Берии, Ленина и пр.,которые скоро переименуют новые депутаты, выбранные харьковскими ды#ами.
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09.11.2020 16:05
+2
По всій Україні безнаказано діє вірменська мафія, під кришуванням Авакова! В Одесі вірменська мафія напала на активістів які патрулювали зважувальний комплекс і не давали співробітникам поліції та Укртрансбезпеки брати хабарі з перегружених вантажівок! Активістів побили палками та постріляли з рушниць, а на зважувальному коплексі в цей момент Облавтодор відключив світло, щоб ніхто нічого не бачив. Керує Одеський облавтодором представник вірменської мафії, Єгіазарян Адранік Ваганович і всі райавтодори та асфальтові заводи Одеської області під контролем етнічної вірменської мафії.
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09.11.2020 16:02
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"Та сторона", "Третьи страны" - называйте уже прямо Раску-*********, и так все понимают о ком речь!!!
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09.11.2020 15:57 Ответить
По всій Україні безнаказано діє вірменська мафія, під кришуванням Авакова! В Одесі вірменська мафія напала на активістів які патрулювали зважувальний комплекс і не давали співробітникам поліції та Укртрансбезпеки брати хабарі з перегружених вантажівок! Активістів побили палками та постріляли з рушниць, а на зважувальному коплексі в цей момент Облавтодор відключив світло, щоб ніхто нічого не бачив. Керує Одеський облавтодором представник вірменської мафії, Єгіазарян Адранік Ваганович і всі райавтодори та асфальтові заводи Одеської області під контролем етнічної вірменської мафії.
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09.11.2020 16:02 Ответить
Вірмени обстріляли - це однозначно.
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09.11.2020 15:58 Ответить
Мы же ров выкопали и забор ставим на границе, чего нам бояться?
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09.11.2020 15:58 Ответить
- И Порошенко?
- И Порошенко.
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09.11.2020 15:58 Ответить
За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны с целью раскачивания ситуации в регионе, - СБУ - Цензор.НЕТ 5241
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09.11.2020 16:16 Ответить
Шо, пукину мало было в лифтах гадить, решил в консульство пульнуть? Вот жеж цкатина.
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09.11.2020 16:01 Ответить
Харьков и харьковчане, мягко сказать странный народ. Был "народ Донбасса", теперь появился "народ Харькова". Это какими же ды#ами надо быть чтобы выбрать себе в мэры полумёртвого Гепу, который не вложил в модернизацию больниц Харькова ни копейки и чтобы не сдохнуть сбежал лечиться в Германию, бросив своё стадо. А оно всё равно его выбрало и таких же сепаров как он из банды ОПЗаЖопу.Осталось им его мумию привезти, поставить вместо Ленина на пьедестал и молиться.А так же ходить по улицам Сталина,Жукова, Берии, Ленина и пр.,которые скоро переименуют новые депутаты, выбранные харьковскими ды#ами.
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09.11.2020 16:05 Ответить
какие "люди" такой и мэр .
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09.11.2020 16:17 Ответить
Да какие на хр.. "третьи силы", чи мало армян в Харькове, желающих ну хоть как то отметиться в "патриотизме" проявив его на стеклянной двери, ночью.. Не городите на пустом месте конспирологическую версию. ( хотя могли и просто местные хулиганы просто так по ходу бузануть, авось не найдут не более того) Чи не "теракт", вон мужик десятерых ножом среди бела дня порезал вот это да.. А тут то убытки ..больше шума.
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09.11.2020 16:10 Ответить
а четвёртые и пятые там не стоят ?
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09.11.2020 16:16 Ответить
а еще марсиане и рептилоиды.
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09.11.2020 16:33 Ответить
Назви країн в студію.
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09.11.2020 16:31 Ответить
А что там с автопробегом с турецкими и айзерскими флагами и стрельбой из автоматов в воздух на Крещатике? Тоже "3-я страна"?
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09.11.2020 16:32 Ответить
Сєпери по завданню РФ обстріляли. Проте це не матиме жодних наслідків, бо інформаційно-народна підтримка операції Азербайджану у нас достатньо масова, і зрозуміло що це не наших рук справа.
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09.11.2020 20:01 Ответить
Та які там треті?! Вона одна і зовуть її мокшандія За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны с целью раскачивания ситуации в регионе, - СБУ - Цензор.НЕТ 4115
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09.11.2020 20:44 Ответить
А сбу трахается через простынку? Скромные какие - третья сторона. Незнаете кто? кернес с добкиным. Они вам по дебильному пресрелиз написали.
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09.11.2020 20:48 Ответить
Кто - нибудь ожидал от авакова другого мнения?
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09.11.2020 20:51 Ответить
 
 