Омелян: Мне предлагали высокооплачиваемую должность и обещали перестать преследовать, если я перестану критиковать Зеленского

Экс-минстр инфраструктуры Владимир Омелян, обвинительный акт в отношении которого по делу об уменьшении портовых сборов был сегодня направлен в суд, заявил, что его пытались уговорить перестать критиковать нынешнюю власть.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Самое смешное и самое печальное в этой истории то, что в течение первой недели, после того как мне вручили подозрение, мне была предложена очень неплохая и перспективная должность с прекрасным, как для меня, финансовым обеспечением. В пакете с должностью шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительными органами, если я перестану критиковать Зеленского и Ермака. Предложение я отклонил, дело пошло в ход", - сообщил Омелян.

Он также подчеркнул, что снижение стоимости портовых сборов, за которое его сейчас преследует НАБУ, привело к положительным последствиям, а само Антикоррупционное бюро утверждает, что "у меня отсутствует личный мотив или любые коррупционные действия в этой связи".

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