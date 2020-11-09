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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) порт (678) сбор (213) Омелян (712)

Омелян: Мне предлагали высокооплачиваемую должность и обещали перестать преследовать, если я перестану критиковать Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Омелян: Мне предлагали высокооплачиваемую должность и обещали перестать преследовать, если я перестану критиковать Зеленского

Экс-минстр инфраструктуры Владимир Омелян, обвинительный акт в отношении которого по делу об уменьшении портовых сборов был сегодня направлен в суд, заявил, что его пытались уговорить перестать критиковать нынешнюю власть.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Самое смешное и самое печальное в этой истории то, что в течение первой недели, после того как мне вручили подозрение, мне была предложена очень неплохая и перспективная должность с прекрасным, как для меня, финансовым обеспечением. В пакете с должностью шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительными органами, если я перестану критиковать Зеленского и Ермака. Предложение я отклонил, дело пошло в ход", - сообщил Омелян.

Он также подчеркнул, что снижение стоимости портовых сборов, за которое его сейчас преследует НАБУ, привело к положительным последствиям, а само Антикоррупционное бюро утверждает, что "у меня отсутствует личный мотив или любые коррупционные действия в этой связи".

Читайте также: Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП

Омелян: Мне предлагали высокооплачиваемую должность и обещали перестать преследовать, если я перестану критиковать Зеленского 01
Омелян: Мне предлагали высокооплачиваемую должность и обещали перестать преследовать, если я перестану критиковать Зеленского 02
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Топ комментарии
+19
Ну арестовича ж купил. Шлюшек подешевле, - сирожу с мустафой тоже купили
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09.11.2020 16:28
+11
Канешно рознь) - мустафу купили Омеляна не смогли
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09.11.2020 16:39
+10
вы, ишаки, понимаете что принцип посадки зависящий от личной преданности фюреру в конце концов прилетит и по вас)
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09.11.2020 16:31
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Запропонували Омельяну бути начальником Гіперлупу))
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09.11.2020 17:59 Ответить
Омелян має рацію. Всім своїм критикантам блаЗєнський закрив роти: Гримчакові, який в прямих ефірах називав блаЗЄнського гівном, Федині_зподругою, Пояркову, що не добирав слів і виразів. Зараз блаЗЄнського послідовно та нищівно критикує лише Омелян.
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09.11.2020 20:01 Ответить
Людям русккаїзіч"єсккємь приємно обгадити українця.
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09.11.2020 22:32 Ответить
опять чушь несёт. на гиперлупе его всегда укачивает.
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09.11.2020 23:01 Ответить
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