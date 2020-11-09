РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12957 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиЗдоровье
1 570 5
грипп (572) КГГА (2931) Киев (24531)

В Киеве рост заболеваемости гриппом, за неделю более 11 тыс. новых случаев, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В Киеве рост заболеваемости гриппом, за неделю более 11 тыс. новых случаев, - КГГА

В Киеве за неделю зарегистрировано 11 286 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице за 45-ю неделю 2020 г. зарегистрировано 11 286 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 380,3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 4 379 (рост на 13,3%), взрослых - 6 907 (рост на 14,7%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за прошедшую неделю гриппом заболели 163 тыс. человек, - Минздрав

В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 22,5% - зарегистрировано 2 125 случаев. В медицинские учреждения за неделю госпитализировано 39 человек, из них 34 - дети.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гриппом ли?
показать весь комментарий
09.11.2020 16:43 Ответить
Але Київ не в червоній зоні, бо влада не знає що робити з Києвом під час зупинки транспорту.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:44 Ответить
в пятницу разговаривал с корешом из засрашки. у них прививка от гриппа бесплатно, всем кто хочет. что бы не было скоплений в поликлиниках, по городу стоят медицинские автобусы, зашел, двинулся, пошел дальше. больным на С19 в легкой форме, домой привозят лекарства, бесплатно. ПЦР 1000р = 400 грн, тому кто с подозрением - на шару. хотите верьте хотите нет.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:59 Ответить
Думаете, этот поверит?
У Києві зростання захворюваності на грип, за тиждень понад 11 тис. нових випадків, - КМДА - Цензор.НЕТ 9720
показать весь комментарий
09.11.2020 17:31 Ответить
 
 