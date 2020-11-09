Ткаченко не поддерживает введение карантина выходного дня: Сотни тысяч людей сферы культуры могут потерять работу

Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, Министерство культуры и информационной политики не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы.

Об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Министерства культуры и информационной политики, отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.

Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости - нет. Ведь учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не проще всего: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требований Минздрава, - решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индуйстрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более", - подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, по словам министра, во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу - это настоящая эмоциональная разгрузка, которая делает людей счастливее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Президент Зеленский заявил, что карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна.

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