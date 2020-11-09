Ткаченко не поддерживает введение карантина выходного дня: Сотни тысяч людей сферы культуры могут потерять работу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, Министерство культуры и информационной политики не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы.
Об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Министерства культуры и информационной политики, отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.
Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости - нет. Ведь учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не проще всего: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требований Минздрава, - решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индуйстрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более", - подчеркнул Ткаченко.
Кроме того, по словам министра, во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу - это настоящая эмоциональная разгрузка, которая делает людей счастливее.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Президент Зеленский заявил, что карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна.
Пожалуйста, подождите...
Как же я буду без Потапа , Насти и прочих титанов украинской культурки ???
Захирею и помру ...
и к клоунам тоже, это остатки совполитпропа, я бы закрыл эту статью, разве библиотеки оставил
Я совсем не прячусь.
Сыграем роли, управляешь мною, мною управляй.
Давай-давай, позиции меняй.
Хочешь встану вот так?
Или сяду вот так вот?
Я хочу увидеть твой взгляд.
Это очень приятно.
Мне плевать на твое лавэ.
Мне плевать на дома и тачки.
Я хочу, чтобы ты смотрел.
На мой стиль собачки.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав,... I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Больше концертов , где заразится еще больше людей.
Пир во время чумы.
А мы шо пишем на доске мелом в театре им. Леси Українки ?!
Или деятелям культур-мультуры нет мозгов допендрить , шо с интеретом им за эфиры в зомбоящике скоро башлять не нужно будет за реклам-мекламу ?!
Дай бог простым работягом иметь стоко возможностей через новые технологии , как у деятелей культур-мультуры . Вообще-то другое название этих деятелей -- интеллигенция , шо имеет в своей основе корень "интел" , т.е. разум !
Ещё "креативным классом" ся называют , а требуют к се внимание как спивающиеся шахтёры , интеллектуально-девственные в своём роде .
Вот честно -- поёт Ткаченко об культур-мультуре , а разит от него Колей Оболонским и его "Велюром" .
Это для дорогих кабаков нет альтернативы . Это лабухи-то "деятели культуры" .
Хотя вот где проверяется кабак на качество -- хороший шеф , прекрасная кухня гарантирует не разориться с помощью доставки на дом .
Заклади культури: оперні театри, театри оперети, філармонії, консерваторії, в яких працює багато високопрофесійних діячів. Зазвичай масове їх відвідування - вихідні дні. В залах давно вже крісла "демонтовані" у шахматному порядку і контроль температури і все інше. Музиканти, співаки, танцюристи ходять протягом тижня на репетиції у холодних приміщеннях. Мета - виступ на вихідних.