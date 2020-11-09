Фабрикация дел против украинцев - одна из ключевых репрессивных практик РФ в Крыму, - Джапарова

Фабрикация политически мотивированных дел против граждан Украины - одна из ключевых репрессивных практик России во временно оккупированном Крыму.

Об этом написала в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"По сути, фабрикация политически мотивированных дел против граждан Украины является одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов в Крыму", - отметила она, комментируя арест четыре года тому назад трех граждан Украины - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку за якобы подготовку диверсий в Крыму.

"Такие дела - пример активных действий ФСБ по наполнению мифов о "шпионах" и "победной борьбе" с ними", - подчеркнула замминистра.

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