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За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. Всего в прошлом месяце госпитализировали 51 082 пациента.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ

Указано, что еще более 6 тысяч продолжили свое лечение, которое начали в сентябре.

Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода; 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. - были подключены к аппарату ИВЛ.

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"Больше всего пациентов с коронавирусом в октябре госпитализировали в Киеве - 5615, а также в Харьковской области - 3629, Днепропетровской - 3625 и Львовской - 3115. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет примерно 17% ", - отметили в ведомстве.

Всего же за апрель-октябрь в медучреждения госпитализированы около 130 тысяч пациентов с коронавирусом, из которых 18% лечились в условиях интенсивной терапии.

"Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2 213 медицинских команд. Средняя нагрузка на одну медицинскую команду - почти 26 пациентов. Для сравнения, в сентябре эта нагрузка составляла более 16 пациентов на медицинскую команду. ...  Самая высокая нагрузка зафиксирована в Одесской инфекционной больнице - 129 пациентов на 1 команду. Это означает, что одновременно 1 врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию", - отметили в Нацслужбе здоровья.

За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья 01
За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья 02
За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья 03
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Господи, помоги остановить китайскую заразу! За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья - Цензор.НЕТ 6053
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09.11.2020 17:21 Ответить
Одеса має бути в червоній зоні. Те що Одесу не віднесли до червоної зони карантину - це злочин влади! В Одесі потрібно запровадити пряме Президентське правління та створити військово-цивільну адміністрацію для подолання наслідків епідемії коронавірусу!
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09.11.2020 17:27 Ответить
1 врач на 100 тяжелых...Это апокалипсис. Зепокалипсис. Смешно Вам За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла на 80%. Найвище навантаження на медиків в Одесі: один лікар майже на 100 пацієнтів, - Нацслужба здоров'я - Цензор.НЕТ 4777 И хуже будет.
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09.11.2020 18:00 Ответить
Україна серед інших країн дуже зацікавлена в зменшені кількості пенсіонерів - грошей на пенсії то нема. В Канаді теж чомусь преважна більшість жертв ковіда - постояльці будинків пристарілих.
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09.11.2020 21:38 Ответить
Недавно видел в Одессе,что никто не носит маски в автобусах и т.д. Всем пох! Так что их прооще отгородить,чем вылечить.
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09.11.2020 21:58 Ответить
 
 