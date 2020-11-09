За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. Всего в прошлом месяце госпитализировали 51 082 пациента.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ

Указано, что еще более 6 тысяч продолжили свое лечение, которое начали в сентябре.

Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода; 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. - были подключены к аппарату ИВЛ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На данный момент в Украине заняты 18 тысяч коек для больных COVID-19, 23 тысячи - еще в резерве, - Шмыгаль

"Больше всего пациентов с коронавирусом в октябре госпитализировали в Киеве - 5615, а также в Харьковской области - 3629, Днепропетровской - 3625 и Львовской - 3115. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет примерно 17% ", - отметили в ведомстве.

Всего же за апрель-октябрь в медучреждения госпитализированы около 130 тысяч пациентов с коронавирусом, из которых 18% лечились в условиях интенсивной терапии.

"Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2 213 медицинских команд. Средняя нагрузка на одну медицинскую команду - почти 26 пациентов. Для сравнения, в сентябре эта нагрузка составляла более 16 пациентов на медицинскую команду. ... Самая высокая нагрузка зафиксирована в Одесской инфекционной больнице - 129 пациентов на 1 команду. Это означает, что одновременно 1 врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию", - отметили в Нацслужбе здоровья.





