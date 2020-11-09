Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Приморский районный суд Одессы полностью удовлетворил иск вынужденной переселенки с востока Украины Ольги Абдуллаевой к Российской Федерации и обязал последнюю компенсировать женщине материальный и моральный ущерб, причиненный агрессией РФ в отношении нашей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", такое решение судья Лариса Чернявская вынесла в конце октября.
"Свои требования истец обосновывает тем, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая выразилась в проявлениях нарушений прав человека, она вместе с малолетним сыном были вынуждены в августе 2014 года оставить оккупированную часть территории Донецкой области и переехать из Горловки (Донецкая область, Украина) сначала в Киев, а позже в Одессу, в результате чего им был нанесен существенный моральный вред", - говорится в документе, опубликованном в государственно реестре.
Судья приняла решение взыскать с РФ в пользу Абдуллаевой 116,5 тыс. грн материального ущерба и 1,015 млн грн морального ущерба. Такую же сумму морального ущерба суд присудил ее ребенку.
Решение суда пока не вступило в силу, у РФ есть возможность подать апелляцию.
В случае вступления решения в силу у истца будет возможность обратить взыскание на имущество ответчика в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
Ему за это зарплату платят, а не толко за аукционьі тюремньіх камер.
Та до біса чого є.
ПС. Скора и я типе на лярд ****.
ПС. Значит битай аттрахаю.
Так кто куда будет подавать апелляцию??? Иди уроки учи.
Взагалі виходить, що цими позовами можна відібрати рашкіне посольство.
********* естествнно платить не будет
на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
Молодей, Путин тебе вымет и даст из своего кармана
Горловки сторонник Путина и большой фанат Шария.