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Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ

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Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ

Приморский районный суд Одессы полностью удовлетворил иск вынужденной переселенки с востока Украины Ольги Абдуллаевой к Российской Федерации и обязал последнюю компенсировать женщине материальный и моральный ущерб, причиненный агрессией РФ в отношении нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", такое решение судья Лариса Чернявская вынесла в конце октября.

"Свои требования истец обосновывает тем, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая выразилась в проявлениях нарушений прав человека, она вместе с малолетним сыном были вынуждены в августе 2014 года оставить оккупированную часть территории Донецкой области и переехать из Горловки (Донецкая область, Украина) сначала в Киев, а позже в Одессу, в результате чего им был нанесен существенный моральный вред", - говорится в документе, опубликованном в государственно реестре.

Судья приняла решение взыскать с РФ в пользу Абдуллаевой 116,5 тыс. грн материального ущерба и 1,015 млн грн морального ущерба. Такую же сумму морального ущерба суд присудил ее ребенку.

Решение суда пока не вступило в силу, у РФ есть возможность подать апелляцию.

В случае вступления решения в силу у истца будет возможность обратить взыскание на имущество ответчика в Украине.

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Топ комментарии
+31
Правильная переселенка. Все бы переселенцы делали так.
Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
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09.11.2020 17:02
+9
Если бы все донбасситы подавали в суд на ********* и выигрывали дела
********* естествнно платить не будет
на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
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09.11.2020 17:09
+8
Все правильно, дальше больше, за все нужно платить...
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09.11.2020 17:02
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Правильная переселенка. Все бы переселенцы делали так.
Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
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09.11.2020 17:02 Ответить
Как одесские судебные приставы будут выполнять постановление одесского суда??? Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7473
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09.11.2020 19:08 Ответить
Пусть Малюска думает как вьіполнить решение суда.
Ему за это зарплату платят, а не толко за аукционьі тюремньіх камер.
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09.11.2020 19:33 Ответить
суть тут не в тому. Зрозуміло що пристави нічого конфіскувати не зможуть. Це прицинденти для подання в європейські суди і там в рашки все конфісковувати і продавати з молотка.
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09.11.2020 19:49 Ответить
Є Сбербанк, є газ який йде по трубі.
Та до біса чого є.
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09.11.2020 20:45 Ответить
Для начала надо что бы это решение подтвердил Верховный суд Украины, потом Конституционный суд Украины. И только после этого подается в ЕСПЧ. Где ее будут рассматривать только тогда, когда подтвердится что в этом виновата именно Россия, а не местные сепаратисты. Хотя школьникам про юриспруденцию рассказывать еще ооочень рано. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3217
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09.11.2020 20:55 Ответить
Мардва то у типе у мардовии вирхавный ссуть и касрыссуссыциванной ссуть нада, у нас нех. Сасать мардва сиравно придецца не пирижувай. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 341 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7750 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7750
ПС. Скора и я типе на лярд ****. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8766 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8290 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8290
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09.11.2020 22:33 Ответить
Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9858
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09.11.2020 22:50 Ответить
А я думал ты чилавег, а ты мардовский людоед вона какой. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8946 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8946 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8946
ПС. Значит битай аттрахаю. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720
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09.11.2020 22:58 Ответить
6 лет. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6402
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09.11.2020 23:19 Ответить
Я стваго ссаря мардовскава апосранава каврик у сартир сделаю, а с типе иго акантовку. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 266 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 266 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 266
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09.11.2020 23:31 Ответить
73% Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255
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09.11.2020 23:40 Ответить
********** шоли. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7678 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7678 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7678 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9580 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2475
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10.11.2020 00:35 Ответить
Зеленский .... президент! Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377
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10.11.2020 00:41 Ответить
Апосраный ссарь мардвы. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4260 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7815 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1607
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11.11.2020 00:43 Ответить
Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4682 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4682 От не школьнік ))) Конституційний ой ржу. Ой не можу. КСУ займається виключно питаннями зміни Конституції він не займається цивільними справами. Ото мамкин юриспрудент. Мовчав би виглядав би розумнішим. Якщо вже на те пішло, то наступний суд повинен бути апеляційний, якщо рашка подасть апеляцію ))) І тільки якщо одну із сторін не задовільнить апеляція, вони можуть звернутись в верховний. Для подачі апеляції є певний період якщо її не подають, то після закінчення цього періоду її подати вже не можна і відповідно вже подати до верховного суду. Так шо рано тобі дитсадовцю про юриспруденцію роздумувати. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6796 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6796 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6796 Іди уроки вчи мамкин юрист, а потім піди на вулицю побігай і пасочки в пісочниці поліпи.
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10.11.2020 09:18 Ответить
Для России, как и для других стран, решение хоть одесского суда, хоть Верховного суда Украины, хоть Конституционного суда Украины не имеют никакой юридической силы. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2566
Так кто куда будет подавать апелляцию??? Иди уроки учи. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4237 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4237 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4237
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10.11.2020 21:24 Ответить
Да ну насрать на пида рассийский ссуть, ана мине должна, значит на мыталлабрухт ейные заводы и парежу. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 И тока как свыня вижать будет. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250
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11.11.2020 00:50 Ответить
а никак, главное прокукарекать
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09.11.2020 20:57 Ответить
Єта Габібулаєвва я їшь чьйобь гандуррасскєй суд виєграла...
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09.11.2020 22:11 Ответить
Все правильно, дальше больше, за все нужно платить...
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09.11.2020 17:02 Ответить
Коли їй ті гроші заплатять..
Взагалі виходить, що цими позовами можна відібрати рашкіне посольство.
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09.11.2020 17:03 Ответить
майно посольства і консульства підпадають під дію конвенції і їх не можна так просто пустити з молотка.
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09.11.2020 17:07 Ответить
И поселить туда переселенцев.
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09.11.2020 17:08 Ответить
Кто будет отбирать? Украинская исполнительная служба? Не смешите!
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09.11.2020 18:11 Ответить
Уже кацапскія карраблі за наших бранців-моряків повідбирали...
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09.11.2020 22:12 Ответить
В Україні працює багато державних установ парашії, так що було б бажання. А саме головне - це визнання судами, що засрашка напала на Україну і має кломпенсувати збитки. Рано, чи пізніше, але прийдеться це робити.
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10.11.2020 09:45 Ответить
Вітаю, тепер нехай спробує отримати. Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5843
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09.11.2020 17:05 Ответить
А я вот в Крыму любил отдыхать до окупации,хочу сто лямов за неудобства
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09.11.2020 17:05 Ответить
необхідно звертатися до суду і хто знає,можливо колись таки вдасться отримати компенсації.
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09.11.2020 17:11 Ответить
Переселенка из Горловки,иск на 2 млн. та еще и в Одесском суде - прямо как новости в парралельной вселенной.Неужели в Одессе есть хоть один судья не ватный на всю голову?
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09.11.2020 17:06 Ответить
за о......ну тысячу ублей вата с головы слетает.
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09.11.2020 17:09 Ответить
Одесский судья что хочешь решит. Не ему же это свое "решение" исполнять. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4040
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09.11.2020 19:10 Ответить
Если бы все донбасситы подавали в суд на ********* и выигрывали дела
********* естествнно платить не будет
на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
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09.11.2020 17:09 Ответить
Естественно не будет, для них, как впрочем и для нас решение наших\их судов до лампочки, но это возможность продолжить в ЕСПЧ. И хотя решения этого суда курятнику тоже до лампочки, но имущество курятника может быть арестовано и продано, и таким лбразом выплачены суммы. Потому как для ЕСПЧ решения куриных судов о не признании решений ЕСПЧ тоже до лампочки.
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09.11.2020 18:23 Ответить
Конечно черный юмор, но бежать, Карл из Горловки в Киев!, а потом в Одессу даже не каждый житель мирного города сможет.
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09.11.2020 17:11 Ответить
Вот, судьи из этого суда должны сидеть в Конституционном суде, а те, что сейчас в КС должны просто сидеть. Ну, или висеть. Кроме тех четверых, что были против запрета деклараций.
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09.11.2020 17:12 Ответить
Молодец.
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09.11.2020 17:13 Ответить
Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млр грн

Молодей, Путин тебе вымет и даст из своего кармана
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09.11.2020 17:13 Ответить
Вот ты тупой неграмотный татаро-мордвин- чебураха , во- первых не то ,что ты написал, а ***** или Тупин зовут этого военного преступника ,по которому веревка в Гааге плачет , во - вторых -*вымет*, ну ты же животное ,скурившее букварь еще в 1м классе ...
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09.11.2020 17:38 Ответить
Только эта переселенка исключение из общего правила. У нас работает так же беженец из
Горловки сторонник Путина и большой фанат Шария.
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09.11.2020 17:16 Ответить
Купите ему билет в один конец до Горловки.
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09.11.2020 18:41 Ответить
пока поезда под откос не пускают, им терпимо там
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09.11.2020 20:54 Ответить
От у ***** нехай і вимагають. Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 8394
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09.11.2020 17:19 Ответить
фитялю, ну ты редкостный подонок , у ***** что-либо требовать бесполезно, а вот заСраху судебными исками засыпать , в этом есть сенс ,но надо еще в евросуд
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09.11.2020 17:44 Ответить
Фитялю, хоспади, посмотрела кто тебя *читают* раз по 5-6 , так там одни рашистские пдрсы и коллаборанты ! Вывод- ты один из них ,такой же негодяй и чмырь!
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09.11.2020 17:49 Ответить
Я з ************ тварюками не спілкуюсь .Від тебе смердить ******.
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09.11.2020 17:58 Ответить
Цікаво, як тепер отримати ту компенсацію. Можливо прийдеться в міжнародний суд позиватися.
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09.11.2020 17:24 Ответить
Да никак, но иски подавать надо.
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09.11.2020 17:41 Ответить
Номер дела?
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09.11.2020 17:52 Ответить
і шо? як він стягне? невже забере якусь власність не в рашці.
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09.11.2020 19:02 Ответить
Так після цього і можна подавати в міжнародні суди, додаючи до цього, моральний стан затрачений час, і тд. і тд.
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09.11.2020 18:26 Ответить
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ОДНА ВЫИГРАЛА !!!???
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09.11.2020 18:58 Ответить
інші стадо, зелене і ватне.а може ні на шо подавать, або ні за шо.
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09.11.2020 19:03 Ответить
Пообещала одесскому судье ооочень хороший откат. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6436
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09.11.2020 19:13 Ответить
Бо інші подають ці позови на Україну.
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10.11.2020 09:47 Ответить
На такі гроші навіть хати в Одесі не купиш... А моральних відшкодувань тут і близько немає. Треба було два лімони єврів вимагати. І повинен бути міжнародний закон про те, якщо обвинувачувана сторона вчасно ці кошти не виплачує, тоді вмикається "лічильник". І з кожним днем сума зростає. Чому це у всіх країнах таке положення по відношенню до фізичних і юридичних осіб діє, а по відношенню до країн -- не діє ?!
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09.11.2020 19:40 Ответить
 
 