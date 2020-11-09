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От гриппа в первую очередь вакцинируют медиков инфекционных больниц и экстренной помощи, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

От гриппа в первую очередь вакцинируют медиков инфекционных больниц и экстренной помощи, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что медицинские работники инфекционных больниц и экстренной медицинской помощи будут приоритетно вакцинированы против гриппа за государственные средства.

Об этом Ляшко сказал во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня глобальный дефицит вакцины. Но Минздрав с этого понедельника начало развозить первые дозы вакцины против гриппа, они будут направлены медицинским работникам, которые первыми встречают больных с коронавирусом. Инфекционные больницы, экстренная медицинская помощь - это те медицинские работники, которые приоритетно будут вакцинированы против гриппа за государственные средства", - сказал Ляшко.

Он отметил, что только путем плановых, а также внеплановых, если они были пропущены, прививок мы сможем эффективно и качественно влиять на эпидситуацию.

По его словам, нужно делать прививки, чтобы дополнительно не нагружать систему здравоохранения больными дифтерией, корью, краснухой, паротитом и другими инфекционными болезнями.

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Сатана Ляшко, по исследованиям калифорнийских ученых прививка от гриппа увеличивает вероятность заболеть другими инфекциями и коронавирусом на 65%, не гарантирует ничего и даже не защищает толком от гриппа.Вакцина от гриппа не препятствует распространению гриппа. Что ты, падла, навязывешь людям?
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09.11.2020 17:11 Ответить
я предполагаю что после калифорнийских исследований вакцины от гриппа переизбыток и цена нулевая.

ну так почему бы зе-проходимцам не нажиться на этом и заодно дальше подорвать медицину, выводя врачей из строя...
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09.11.2020 17:43 Ответить
"Кончается кислород, помоги": перед смертью прислал смс (c ) От гриппа в первую очередь вакцинируют медиков инфекционных больниц и экстренной помощи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2014
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09.11.2020 17:16 Ответить
Ой дебил .... Хотя в доле по откатам с вакцины- к гадалке не ходи...
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09.11.2020 17:38 Ответить
 
 