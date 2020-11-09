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Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на пропускном пункте "Каланчак" руководителя так называемого "Управления транспорта Республики Крым", который причастен к преследованию украинских граждан на временно оккупированном полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, фигурант "решал" на подконтрольной украинской власти территории личные дела. Установлено, что находясь на "должности", он способствовал незаконным вооруженным формированиям в проведении противоправных действий против украинцев, проживающих в АР Крым.

Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

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Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ 01
Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ 02
Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Обережно з затриманням, хлопці.

Затримані за держзраду чиновники зазвичай стають депутами.
Краще вбити "під час затримання" або "при спробі втечі", чи щось подібне Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3266
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09.11.2020 17:14
+6
Спортивная рыбалка - поймал , отпусти !
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09.11.2020 17:13
+3
хоть би не обміняли цього зрадника...
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09.11.2020 17:12
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хоть би не обміняли цього зрадника...
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09.11.2020 17:12 Ответить
Спортивная рыбалка - поймал , отпусти !
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09.11.2020 17:13 Ответить
...пОймал. пАцелуй. атпусті. Так по-спортивному
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09.11.2020 19:55 Ответить
Обережно з затриманням, хлопці.

Затримані за держзраду чиновники зазвичай стають депутами.
Краще вбити "під час затримання" або "при спробі втечі", чи щось подібне Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3266
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09.11.2020 17:14 Ответить
На жаль, наразі, та й на каденції Порошенка, це було б єдиним шансом покарати відступників та ворогів України. Бо в лапках справедливий суд карає таких осіб виключно погрозою пальцем. Вони ж не волонтери чи добровольці у війні проти Москви.
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09.11.2020 17:39 Ответить
Та отож...

До речі, це одна з причин, чому Пеця програв вибори.
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09.11.2020 17:44 Ответить
Пристрелить хача.
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09.11.2020 17:14 Ответить
Интересно, если вдруг переловить всех агентов Расеи в офисе президента, в Раде, "честных" украинских судах и СБУ, сколько сотрудников. депутатов и судей там останется Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9467 ?
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09.11.2020 17:30 Ответить
Я здивований. Можливо це перший.
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09.11.2020 17:33 Ответить
Давайте откроем ставки на то как быстро отпустят этого чела назад в Крым под личную подписку.
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09.11.2020 17:34 Ответить
Сучій суд відпусте. Марне витрачання коштів та часу силовиків.
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09.11.2020 17:35 Ответить
Звісно. І коли він їхав сюди, то все про вже було домовлено. А вистава для 73% ідіотів.
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09.11.2020 19:56 Ответить
Зачем рожу закрывать?
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09.11.2020 17:37 Ответить
Федорян? Чи не біженець ..із Шуші?
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09.11.2020 17:49 Ответить
А откуда у этой собаки руской наш биометрический з/п ????
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09.11.2020 17:50 Ответить
Стопудов какое то наследство продавал-оформлял...жадность фраера сгубила.
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09.11.2020 18:22 Ответить
На фото и русский паспорт и наш. А шо так можно было?
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09.11.2020 18:55 Ответить
А чому ви морду цього бика-зрадника замалювали? Хай всі бачать чмошника, який отримував гроші із бюджету України, а коли прийшов час її захищати - зрадив. Ще воно лізе до нас. Їдь у свою засрашку, ти ж думало, що робило, коли перейшло на бік ворога?
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10.11.2020 09:49 Ответить
 
 