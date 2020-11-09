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Украина переходит ко второму этапу реагирования на распространение коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина переходит ко второму этапу реагирования на распространение коронавируса, - Ляшко

По результатам селекторных совещаний под руководством президента и совещания замглавы Офиса Президента с ОГА принято решение о переходе на второй этап реагирования на распространение COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни: мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, в которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Обеспечение кислородом будет осуществлено путем закупки кислородных концентраторов, создание дополнительной сети обеспечения кислородом медучреждений.

"Сейчас отрабатывается каждое конкретное заведение, которое будет поставлять или газообразный кислород, или жидкий кислород в каждую больницу", - сказал Ляшко.

Третьим этапом, по его словам, планируется развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
И просто из-за отмены плановых операций погибнут люди, которые могли бы выжить. Плановые своевременные операции например онкобольным - это вопрос жизни и смерти. Видимо наша зеленая медицина работает уже не на жизнь, а на смерть украинцев.
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09.11.2020 17:26
+6
То есть вторая часть Марлезонского балета еще впереди?
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09.11.2020 17:14
+5
Ляшко, вы со Степановым издеваетесь над украинцами? Почему в больницах не хватает кислорода? Люди без кислорода погибают. Тебе пох? Почему настаиваешь на вакцинации от гриппа, которая на 65% повышает вероятность заболеть короной и другими инфекциями? Ты что совсем опупел? НЕ читаешь исследований ведущих ученых? Падла.
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09.11.2020 17:24
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То есть вторая часть Марлезонского балета еще впереди?
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09.11.2020 17:14 Ответить
Это даже ещё не увертюра...к сожалению.По стране отменены ВСЕ плановые операции! Для особо зелёных поясню просто не хватает анестезиологов. И их будет все меньше и меньше...
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09.11.2020 17:21 Ответить
И просто из-за отмены плановых операций погибнут люди, которые могли бы выжить. Плановые своевременные операции например онкобольным - это вопрос жизни и смерти. Видимо наша зеленая медицина работает уже не на жизнь, а на смерть украинцев.
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09.11.2020 17:26 Ответить
Влада не вміє працювати і приймати рішення. Всі рішення влади направлені на боротьбу з наслідками епідемії а не на подолання причин епідемії, тому такі рішення ЗАВЖДИ будуть недостатніми і не зупинять епідемії! Влада абсолютно непрофесійна і не залучає професіоналів до розробки проектів рішень, а тих професіоналів яких залучають не слухають і не розуміють! Зараз у влади істерія, провал за провалом, провали на місцевих виборах, катастрофічне падіння рейтингу/підтримки виборців, шквальна критика політичних опонентів, слабкість владних інститутів, втрата контролю над ситуацією у всіх сферах життя! Прийшов час глибоко вдохнути і заспокоїтись щоб приймати глибоко продуманні рішення, але вже і в Зеленського виявили короновірус і тут вже почалась паніка на найвищому рівні. Зеленський не сци, ПЛР тести показують як правило що коронавірус вже пройшов, ПЛР тести до 70 діб ще реагують на залишки коронавірусу, який вже не активний! Потрібно вже не кисневі концентратори закуповувати а будувати потужні кисневі станції в кожній лікарні і відновлювати промислове виробництво кисню в кожному обласному центрі, щоб було де заправляти кисневі балони. Потрібно приймати рішення не випередження, а не пливти за течією як шматок лайна! Кисневі концентратори ламаються, вони не пристосовані для роботи в нашій електричній мережі, їм потрібна високостабілізована напруга і безперервне живлення, чого в лікарнях досі немає від слова зовсім. Потрібно терміново проводити модернізацію лікарень, будувати потужні установки безперевного живлення медичного обладнання в кожній лікарні з генераторами та акумуляторами, з установками які відновлюють ідеальну синусоіду з постійного струму. Це потрібно було робити всі 30 років Незалежності, поки медицину вбивали як таку. Але кисневі концентратори вкрай ненадійні і механічно і тому потрібно від них відмовлятись і будувати нормальні кисневі шафи з кисневими балонами, ставити фільтри, прокладати кисневі магістралі до койко-місць і це дозволить в короткий термін забезпечити киснем десятки тисяч койко-місць без дорогих кисневих концентраторів! Влада має приймати розумні рішення а не ідіотські!
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09.11.2020 17:43 Ответить
Лариса, не распостраняйте фейки с дивана. Проводятся плановые операции по всей стране, все беременные, ишемия, травма и онко, все делается.

Один ляпнул, трое подхватили и брэхня дальше уже начинает жить своей жизнью.
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10.11.2020 07:45 Ответить
Ляшко, вы со Степановым издеваетесь над украинцами? Почему в больницах не хватает кислорода? Люди без кислорода погибают. Тебе пох? Почему настаиваешь на вакцинации от гриппа, которая на 65% повышает вероятность заболеть короной и другими инфекциями? Ты что совсем опупел? НЕ читаешь исследований ведущих ученых? Падла.
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09.11.2020 17:24 Ответить
Україна переходить до другого етапу реагування на поширення коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1090
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09.11.2020 17:38 Ответить
они уже давно издеваются!минимум когда ко мне не приехала скорая 23.10!
а вы только счас проснулись!да и двухстороння полигсегментарная пневмония это последствие вовремя не оказания медицинской помощи!а вы и дальше кидатесь дерьмом в мой адрес!авось попустит!
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09.11.2020 17:36 Ответить
Ну раз так, то те 9000 человек в день статистика от балды, реальная по хуже будет.
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09.11.2020 17:43 Ответить
Большинство заводов, производящих кислород не имеют медицинских сертификатов.
Некоторые уже три года ждут, когда рассмотрят их заявление на сертификацию.
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09.11.2020 17:51 Ответить
статистика хреновая!н !а я дома лечу 4 ступинь тяжкости!дома!а моя знакомая выписалась из больницы с 3ст тяжкости!ей повезло у нее диабет и сахар упал и т.д. группа риска!
а у меня группа риска 2группа крови и все!
и все на меня забили!если б я ждала результатов пцр я уже б здохла!
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09.11.2020 18:10 Ответить
це як? заховатися під ковдру?
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09.11.2020 18:13 Ответить
...здеть не мешки ворочать: реально ничего не сделано для больных
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09.11.2020 18:22 Ответить
"...мастера спорта по борьбе с коронавирусом" , так себя называл Зеленский в мае 2020 г. с понедельника отменяют все плановые операции и госпитализации в больницах. У них " ...вкрай напружена ситуація". Может уже пора их дисквалифицировать до окончания суда ? - tZE inform
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09.11.2020 18:55 Ответить
 
 