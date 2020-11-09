Украина переходит ко второму этапу реагирования на распространение коронавируса, - Ляшко
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По результатам селекторных совещаний под руководством президента и совещания замглавы Офиса Президента с ОГА принято решение о переходе на второй этап реагирования на распространение COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни: мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, в которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
Обеспечение кислородом будет осуществлено путем закупки кислородных концентраторов, создание дополнительной сети обеспечения кислородом медучреждений.
"Сейчас отрабатывается каждое конкретное заведение, которое будет поставлять или газообразный кислород, или жидкий кислород в каждую больницу", - сказал Ляшко.
Третьим этапом, по его словам, планируется развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях.
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Один ляпнул, трое подхватили и брэхня дальше уже начинает жить своей жизнью.
а вы только счас проснулись!да и двухстороння полигсегментарная пневмония это последствие вовремя не оказания медицинской помощи!а вы и дальше кидатесь дерьмом в мой адрес!авось попустит!
Некоторые уже три года ждут, когда рассмотрят их заявление на сертификацию.
а у меня группа риска 2группа крови и все!
и все на меня забили!если б я ждала результатов пцр я уже б здохла!