У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У президента Зеленского выявили коронавирус.
Об этом президент сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - говорится в сообщении.
Офис Президента в Telegram также сообщил: "Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи".
"Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений", - добавили в ОП.
Пожалуйста, подождите...
До Кобзона на концерт слабо ?
Слабо.
Украинский блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, он хорошо помнит летний день 2014 года, когда на Донбассе из-за обстрела «ополченцами» погиб ребенок, а в тот же вечер в караулке по телеку на «1+1» между выпусками «ТСН», которым большинство военных тогда еще верило, хохотал коллектив «Студии Квартал 95».
Валерий Прозапас отмечает, тот смех сопровождал всю нашу войну, озорные простые парни из «Квартала» обсмеяли все, что могли, потом даже вместо парадов бойцов устроили парады девушек лёгкого поведения, а извинились только у Кадырова.
Блогер подчеркивает, поэтому те, кто со сложными лицами сейчас едва не требуют эмпатии к насморку президента Зеленского, ничего не понимают в справедливости Вселенной - и будут очень удивлены будущими событиями.
СРОК, КОТОРЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕЛ СЕБЕ, ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ,
ОСТАЛОСЬ ТРИ НЕДЕЛИ...
Пашинян объявил об окончании войны за Карабах: "Я принял условия Алиева"
СМИ: Армения готовит заявление о капитуляции
https://www.dialog.ua/war/218793_1604958852
Голобуцкий заявил, что украинцам запретили рожать, а болеть можно только коронавирусом
По словам политолога, это означает, что родильные отделения отдают больным коронавирусом, тогда как роженицы, образно выражаясь, могут «идти лесом»
Также
«идти лесом» после этого решения власти могут и люди, нуждающиеся в сердечном шунтировании, замене суставов, почек, и так далее. Ведь все это - плановые операции, тогда как у нас коронавирус.
Особенно хочется порадоваться за 73 процента украинских избирателей - ведь эти люди хотели простых решений.
Чтобы вот так вот - раз, и все, запретили войну, взяточников, плохие дороги, болезни, и вообще все плохое. Нужно, чтобы всем стало хорошо.
в которой зарегистрировано уголовное производство в отношении Байдена
А не было ли за гранью людяности не выразить сочувствие Порошенку в связи с кончиной отца?
А не было ли за гранью людяности "пошутить", что Порошенко убил своего брата?
А не было ли за гранью людяности поведение Зюзи, когда умирал Журавель?
- За межею людяності сміятися над жертвами Майдану і Голодомором
- За межею людяності плазувати перед агресором, називаючи свою країну порноакторкою
- За межею людяності співати пісню про підпалений бандитами будинок політичного опонента твого бородатого спонсора
- За межею людяності витрачати податки громадян спрямовані у фонд боротьби з коронавірусом на власний піар і збагачення своїх друзів
- За межею людяності збільшувати бюджет своєму офісу на сотні мільйонів в той час коли людей залишають без роботи і грошей на карантині
- За межею людяності брехати про резиденції, літаки і кортежі
- За межею людяності "брати під особистий контроль", а потім кидати на страшну смерть пораненого бійця
- За межею людяності витрачати дороцінний час України на некомпетентного клоуна.
А реакція людей на твою температуру 37,3 - це просто бумеранг за твою тотальну брехню. Тим паче що всі розуміють, що ти отримаєш будь-яке лікування і тестування. На жаль.
https://www.facebook.com/mr.batov/posts/4611732165566261
Треба, щоб тебе вбили військові.
#Верочка
Ранее холодное утро на Банковой: спешащие служащие Офиса президента кутаются в дорогие пальто, толпясь в высоких дверях третьего подъезда.
На четвертом этаже, в длинном коридоре, застеленном потертой ковровой дорожкой, стоит над открытым пылесосом баба Люба и сердится. Баба Люба одета, как ни странно, в выстиранный синий халат, из кармана выглядывают плоскогубцы, губа закушена, в глазах - злость.
Из-за угла появляется Верочка. Она идет легкой, танцующей походкой, на ней - темное пальто, узкие черные джинсы, волосы распущены, настроение веселое и даже несколько фривольное.
Баба Люба: Ну шо ти будєш дєлать, а? Ломаєцца і ломаєцца, я вже нє знаю, як ото оно терпіти.
Верочка (подходит): Шо случилось, баб Люба? Доброго ранку.
Баба Люба: Та ти ба, доводіт мєня вже. П'ять років робив-робив, ну нє бєз нарікань, конєчно же, но хоч робив? А тепер...
Верочка (игриво): Баба Люба, вы про пылесос или... (обводит рукой) или вообще?
Баба Люба: Ой, доця, от всьо ти понімаєш...
Раздаются шаги, и в коридоре появляются президент и глава его Офиса. Оба в темных костюмах и белых рубашках, в руках у президента - айкос, а глава Офиса прижимает к уху телефон, напряжённо вслушиваясь.
Владимир (с улыбкой): Доброе утро, дамы!
Баба Люба: Куріть - на вулицю! Тут вам нє общага!
Владимир (запинается, улыбка тухнет): Так, позвольте, вообще-то я президент. Я тут решаю, что, кому и где курить. А во-вторых...
Баба Люба (тут же добавляет): І це найголовніше...
Владимир: ... Верочка вон вообще в приемной курит, и ничего!
Баба Люба: Та то ж Вєрочка. Ви ж нє сравнюйте!
Владимир: Эээ... вот сейчас не понял...
Андрей Е. (радостно): Дозвонился, дозвонился! Уууу блин, сколько на линии висеть пришлось... Ща, ща... Володя, не уходи, щас с Байденом соединят...
Владимир (начинает возбужденно выдирать телефон): Дай, дай сюда! Эээ... диар мистер Байден! Конгратьюлейшенз виз а вин... а? Шо? ***! (швыряет трубку Андрею).
Верочка: Что случилось, Владимир Александрович?
Владимир (недовольно): Андрей, переведи, шо там.
Андрей (вслушиваясь): Ээээ... Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии. Ваш номер в очереди - шесть.
Верочка (делая шаг к дверив приемную): Может, кофе?
Баба Люба (видя, как все уходят): О-о-о, шановні! Ви куди? А шо з пилєсосом то робить?
Владимир (заинтересованно): Верочка, открывайте кабинет пока... А что с пылесосом?
Баба Люба: Ой, зара розкажу, ви зразу узнаєте знайому картіну. Корочє п'ять років робив-робив, ну нє бєз нарєканій, конєшно, но хоч було понятно, куди воно всьо двіжеться, в якому напрямку ...
Владимир (холодно): Ближе к сути, пожалуйста!
Баба Люба: Так я ж про то й говОрю. От тепер - так робить, шо луччє б совсєм не робив. Ломаєцца шо той Шмигаль на бюджеті. Як пороблено йому, чи шо, я не знаю. П'ять років - нормас, а теперь - кожного дня якась *****. То єсть я хотєла сказать, шо якось все...
Владимир (отходя): Понятно. Дякую, дуже дякую. Можно было и обойтись без ваших грубых намеков.
Баба Люба (скромно): Так а працювати як?
Владимир: В бюджете денег нет, все ушли в асфальт. Может...
Андрей (радостно): Дозвонился, дозвонился!!!
Верочка (выглядывает из приемной): Кофе готов, Владимир Александрович!
Андрей (вслушивается): Тааак... таак... ***! Ваш звонок очень важен... номер в очереди - пятнадцать! (Обводит всех взглядом) Да они издеваются! Как такое вообще возможно?
Владимир: Может у них поломалось что-то?
Верочка (вздыхает): Это не у них, Владимир Александрович. Это у нас. Пять лет работало-работало, ну не без нареканий, конечно, но хоть было понятно, в каком направлении. А вот теперь...
То з його постика. От падла лицемірна.
З іншого боку, бачу й те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові «експерти» від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов'язково й стократно.
Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.
Но он не хныкал как Зюзя, что его "абижают"
Обидчивое, мстительное самовлюбленное сцыкло.
Таким нельзя идти в презы.
В стране б ни одного целого байана бы не осталось!
А коли на Майдані беркутня била студентів, а ти зі своїми клоунами зі сцени над ними насміхався: "Виктор Федорович. Если беркуту выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электричество", - тоді це не було "за гранью человечности"?
https://news.24tv.ua/ru/95_kvartal_shutki_pro_ukrainu_vojnu_majdan_kvartal_95_politicheskie_shutki_n1222278
А "Голріла хата палала" Ці твої люди і ти разом з ними, коли раділи з трагедії з якою совістю були, "с ампутированной"?
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI&feature=emb_logo
Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
Видимо сейчас он решил, что время пришло.
Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
Зеленский жив и здоров
Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
Г-н Зеленский, напоминаем, что в стране:
1. Фактический срыв местных выборов спровоцированный бездарностью и не профессиональностью избранных с вашей подачи членов ЦВК.
2. Эпидемия COVID-19, обвальный рост числа заболевших и умерших спровоцированный бездарностью и не профессиональностью вас, ваших министров и вашего "монобольшинства"
3. Полный провал антикоррупционной политики спровоцированный вашим неуемным желанием все контролировать и полным отсутствием умения что то делать.
4. Полный провал бюджетного процесса, когда на рассмотрение Верховной Рады выносится бюджет с фальсифицированными данными по основным показателям.
5. Провал сотрудничества с международными финансовыми институциями вызванный невыполнением вами и вашими структурами власти подписанных вами договоров и взятых вами обязательств.
6. Начавшийся процесс "внутреннего дефолта" вызванный элементарным невежеством вас и ваших структур власти.
7 Разграбленный государственный резерв и вывезенный госрезерв зерна.
8. Ваш "мир на Донбассе" оборачивается размыванием государственного суверинитета, потерей территорий и предательством в высших эшелонах власти.
Ваша власть банкрот -
моральный, финансовый и политический.
P.S. После того, как вы поместите сообщение о вашей болезни на официальный сайт Президента, мы расскажем Вам, что вы еще забыли ...
А ще сказав, що зло повертається стократ.
А те, що реакція людей на його хворобу і є поверненням його власного зла, він не розуміє.
Нова хвороба - Ефект Даннінга-зеленського !
А ще с..... обіцяє швидко одужати 😄
может произойти чтото очень.... ну очень... а у него справка от врача.....