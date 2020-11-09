У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"

У президента Зеленского выявили коронавирус.

Об этом президент сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - говорится в сообщении.

Офис Президента в Telegram также сообщил: "Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи".

"Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений", - добавили в ОП.