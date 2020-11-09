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Крым (26016) Севастополь (1701) водоснабжение (697) вода (880)

Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить
Фото: РОСБАЛТ

Объем Чернореченского водохранилища в оккупированном Севастополе за неделю после ливней снизился. На утро 9 ноября он составляет 14,412 млн кубометров.

Об этом рассказал и. о. российского замглавы Севастополя Владимир Базаров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На сегодняшнее утро объем Чернореченского водохранилища 14,412 млн кубометров. Средний расход за последнюю неделю составил 95 тыс. кубов в сутки", - сообщил Базаров.

Власти Севастополя рассказали, как пытаются решить вопрос дефицита воды.

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"У нас сейчас ведутся работы по четырем направлениям: строительство водозабора на Бельбеке, общая строительная готовность более 14 %. Всего на объекте работает 259 человек и 116 единиц техники. Строительная готовность на Кадыковском карьере 21%. На объекте работает 31 человек и 8 единиц техники. Траншея уже практически готова, работы продолжаются. По нашим двум объектам ремонта сетей на проспекте Октябрьской революции и в Инкермане завершаются работы по монтажу временной линии байпаса - выполнено 80% сбора сети. По скважинам - на трех гидроузлах ведутся буровые работы", - рассказал Базаров.

Подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить работу по оборудованию бюджетных учреждений датчиками подачи воды с целью ее экономии.

Напомним, 2 ноября российское правительство оккупированного Севастополя сообщало, что во время дождей объем Чернореченского водохранилища составлял 14,933 млн куб м.

Также читайте: Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
- Копайте, копайте, ребята, - сказал Сильвер с холодной насмешкой. - Авось выкопаете два-три земляных ореха. Их так любят свиньи.
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09.11.2020 17:36
+6
Будут смывать 2 раза в неделю. Утром в понедельник и вечером в пятницу. Можно и домой не ходить для экономии. Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 4582
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09.11.2020 17:37
+6
Для Рашки это не проблема. Даже если все крымчане от жажды вымрут, главное чтобы у солдафонов в казармах вода была.
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09.11.2020 17:37
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Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 3287
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09.11.2020 17:34 Ответить
единица учета воды на счетчиках в Севастополе - 1 (одна) КАПЕЛЬКА Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 5890
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09.11.2020 17:42 Ответить
- Копайте, копайте, ребята, - сказал Сильвер с холодной насмешкой. - Авось выкопаете два-три земляных ореха. Их так любят свиньи.
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09.11.2020 17:36 Ответить
Будут смывать 2 раза в неделю. Утром в понедельник и вечером в пятницу. Можно и домой не ходить для экономии. Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 4582
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09.11.2020 17:37 Ответить
Для Рашки это не проблема. Даже если все крымчане от жажды вымрут, главное чтобы у солдафонов в казармах вода была.
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09.11.2020 17:37 Ответить
Как я понял они собираются накапливать воду Бельбека в заброшенном Кадыковском карьере? Любопытное решение, может сработать.
Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 3396
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09.11.2020 17:43 Ответить
Как в фантастическом романе «Дюна».
Правда там жители планеты ходили со специальными сборниками влаги при дыхании.
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09.11.2020 17:48 Ответить
эт точно. если кадыковский карьер решили взять за кадык, то кырдык ему! традиционный результат таких па рашных надуваний живота ))
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09.11.2020 17:57 Ответить
Кацапня превратит Крым в клоаку!!
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09.11.2020 17:46 Ответить
Норма водопотребления , по- совковому ванна, туалет , газколонка - 200л / сутки.
А в Севастополе имеем 380000 жителей , значить в сутки необходимо до 70 000 м3 воды.
Вот и весь запас выпили.
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09.11.2020 17:55 Ответить
хочется верить, что все эти па рашные усилия по наполнению в одних местах и откачки в других увенчаются таки успехом и такое перераспределение масс скоро приведёт к знаменитому крымскому землетрясению 202Х года ))) камни и бетон с потолков - гарантия получения всем крысчанам, а не только воякам )
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09.11.2020 18:01 Ответить
датчиками подачи воды с целью ее экономии. /-счётчиками с расходомерами.
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09.11.2020 18:02 Ответить
Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 8995 Бюджетний датчик.
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09.11.2020 18:05 Ответить
ХОРОШОЕ ВРЕМЯ ОТРАВИТЬ ИМ ВОДУ КАК ОНИ ТРАВЯТ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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09.11.2020 19:48 Ответить
 
 