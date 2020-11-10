Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности

Украине в части безопасности нужно провести большую домашнюю работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на открытии Львовского форума по безопасности сказал мэр Львова Андрей Садовый.

"За год мир очень изменился. Мы увидели, насколько он хрупкок - как хрусталь. На сегодняшний день вопрос безопасности становится все более актуальным. И не только для Украины, но и для европейских стран, и для всего мира. Очень важно иметь правильные думательные процессы, чтобы предвидеть угрозы, которые будут завтра, и упразднять эти угрозы. Очевидно, что Украина должна выполнить свое очень большое домашнее задание. Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас. Все мудрые идеи, которые будут звучать на Форуме, станут полезными для украинской власти, которая сегодня несет ответственность за ситуацию в стране. По уровню компетентности Львовский форум по безопасности является одной из лучших площадок для разговора о безопасности", - сказал он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности проходит 9-14 ноября в онлайн-формате.

Присоединиться можно по ссылке. Также трансляция ведется на Фейсбук-странице Форума.