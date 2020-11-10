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Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности

Украине в части безопасности нужно провести большую домашнюю работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на открытии Львовского форума по безопасности сказал мэр Львова Андрей Садовый.

"За год мир очень изменился. Мы увидели, насколько он хрупкок - как хрусталь. На сегодняшний день вопрос безопасности становится все более актуальным. И не только для Украины, но и для европейских стран, и для всего мира. Очень важно иметь правильные думательные процессы, чтобы предвидеть угрозы, которые будут завтра, и упразднять эти угрозы. Очевидно, что Украина должна выполнить свое очень большое домашнее задание. Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас. Все мудрые идеи, которые будут звучать на Форуме, станут полезными для украинской власти, которая сегодня несет ответственность за ситуацию в стране. По уровню компетентности Львовский форум по безопасности является одной из лучших площадок для разговора о безопасности", - сказал он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности проходит 9-14 ноября в онлайн-формате.

Присоединиться можно по ссылке. Также трансляция ведется на Фейсбук-странице Форума.
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Топ комментарии
+13
ты с мусором разберись "сильный" мля...
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09.11.2020 17:33
+7
Гибкость позвоночника - залог выживания?
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09.11.2020 17:34
+5
да что вы понимаете!.. у Садового шея прямо из трусов начинается) Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 6505
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09.11.2020 17:35
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Львів'яни вирішать твою долю.
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09.11.2020 17:33 Ответить
ты с мусором разберись "сильный" мля...
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09.11.2020 17:33 Ответить
Точно, засирают своим мусором соседние области и кукарекают о национальной безопасности
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09.11.2020 17:49 Ответить
Садовий - "Ми програли війну!" (c) 26.03.2014
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09.11.2020 22:49 Ответить
Гибкость позвоночника - залог выживания?
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09.11.2020 17:34 Ответить
да что вы понимаете!.. у Садового шея прямо из трусов начинается) Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 6505
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09.11.2020 17:35 Ответить
Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 3173
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09.11.2020 17:44 Ответить
так ненавязчиво топим против ЕС и Синютки)
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09.11.2020 17:34 Ответить
Сильнейший - это тот , кто всех обманул и украл больше всех .
Во-всяком случае , на постсоветском пространстве ...
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09.11.2020 17:35 Ответить
Этому миру по...еру слабый, сильный, большой, маленький. И.Т.П. В этом мире решают деньги
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09.11.2020 17:36 Ответить
Чем больше украдешь , тем лучше проживешь
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09.11.2020 17:37 Ответить
сказала "доля" банальщину..., та пішла рішати свї шкурні.... Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 8734
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09.11.2020 17:39 Ответить
Один из немногих действительно проукраинских и достойных политиков .жаль что не он президент Украины
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09.11.2020 17:46 Ответить


Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 235Судьба ласкает молодых и рьяных Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 7794
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09.11.2020 18:22 Ответить
отже, рекламує себе з потрійною силою. А добрі справи реклами не потребують.
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09.11.2020 18:59 Ответить
це отой, що у 14-му кричав: шеф, усьо пропало?
тепер сильним став?
мабуть, самбой займається
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09.11.2020 19:22 Ответить
Так і ти ж нічого не робиш, балабол зацямканий.
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09.11.2020 20:06 Ответить
 
 