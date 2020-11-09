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С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

С начала текущих суток, 9 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В течение текущих суток, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что "обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил".

Также отмечается, что саперами ГСЧС разминировано более гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 8 найденных взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, 8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября, - пресс-центр
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Тримайте, друзі, фоточку Джилл Байден, майбутньої першої Леді США з нашою неперевершеною Мариною Порошенко. Київський шпиталь, 2014 рік. Для обох реабілітація військових справа честі. Джилл в США, Марина - в Україні!С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9977
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09.11.2020 17:41 Ответить
Тем времене ЗЕленые предатели делают свое дело.
Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9280

«Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
Зокрема, за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.

Если куто не понял, армию теперь будут кормить снова, как при Януковиче.
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09.11.2020 19:28 Ответить
Тобто, як худобу.
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09.11.2020 19:38 Ответить
Сдается мне, что в нормальных странах даже скот кормят лучше.
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09.11.2020 19:39 Ответить
Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения"
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09.11.2020 20:59 Ответить
 
 