Завершено расследование попытки хищения 10,6 млн грн "Укрзализныци" при внедрении е-билета на "Бориспольский экспресс", - НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование покушения на завладение средствами АО "Укрзализныця" при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов, должностные лица "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса для "Бориспольского экспресса". Чиновники сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и, вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

Однако экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования установила, что предоставленное программное обеспечение "Укрзализныци" для продажи билетов на "Бориспольский экспресс" дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса https://booking.uz.gov.ua, а значит - не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

Разработчик указанного сервиса предложил "Укрзализныце" реализовать электронную продажу на "Бориспольский экспресс" бесплатно, добавив соответствующую опцию к сервису по продаже е-билетов на пассажирские поезда, который в работе. Вместо этого "Укрзализныця" выбрала закупку опции по 10,4 млн грн у другой компании, вероятно связанной с бывшими должностными лицами госкомпании.

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Привилегированный поставщик в дальнейшем должен был полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению ИТ-услуг неконкурентным способом - за счет предоставленных должностными лицами "Укрзализныци" преимуществ в заключении договоров поставки. Для этого компания должна была внедрить на "Укрзализныце" свой программный продукт по продаже билетов на "Бориспольский Экспресс", которую впоследствии, под видом модернизации, планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

После начала досудебного расследования и ряда следственных действий руководство "Укрзализныци" остановило расчет за программное обеспечение с выбранной по переговорной процедурой частной компанией. Таким образом 10,4 млн грн остались на счетах государственной компании.

9 ноября пяти подозреваемым открыто материалы перед направлением обвинительного акта в суд.

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Среди подозреваемых:

директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныця" (на момент совершения преступления);

бывший заместитель директора филиала "ГИВЦ "АО "Укрзализныця" (действующий на момент подготовки и начала совершения преступления);

бенефициарный владелец коммерческой компании;

директор коммерческой компании;

заместитель директора коммерческой компании.

Действия всех лиц квалифицированы по ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и САП осуществляли с декабря 2018 года.