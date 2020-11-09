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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Из-за нарушения тайны голосования суд постановил провести повторные выборы в Броварах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из-за нарушения тайны голосования суд постановил провести повторные выборы в Броварах

Киевский окружной административный суд обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

В сообщении отмечается: "Сегодня Киевский окружной административный суд удовлетворил иск кандидата на должность Броварского городского головы от партии "Голос" Андрея Саука и обязал Броварскую городскую ТИК повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской ОТГ.

Основанием для иска стали зафиксированные кандидатами и наблюдателями "Голоса" нарушения тайны голосования на участках в городе Бровары. Каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать и сопоставлять номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.

"Это первая инстанция и, конечно, должны дождаться результатов апелляции. Впрочем, это прямое нарушение избирательного законодательства. Поэтому мы надеемся, что закон будет соблюден, а в Броварах будут проведены повторные честные и беспристрастные выборы", - прокомментировал народный депутат, председатель Киевской областной территориальной организации политической партии" Голос "Ярослав Железняк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
А може й повторні за 21.04.2019 ?
Шоб два раза не ходити.
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09.11.2020 18:38
+1
Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах - Цензор.НЕТ 8167
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09.11.2020 18:49
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Сумнівне рішення суду. Зафіксовані випадки не відносяться до значного числа виборців і тому не можуть впливнути на результати голосування. До того ж люди могли не заходити в кабінки через побоювання коронавірусу. Відмінити вибори рішенням суду це мають бути залізобетонні підстави! Можно не враховувати результати по тим дільницям де стались порушення, але відмінити всі вибори по всім дільницям це нонсенс, суд вийшов за межі власних повноважень і втрутився не в сферу повноважнь виборчкому.
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09.11.2020 18:37 Ответить
Бюлетні були не встановленої форми - на корінцях і бюлетнях були нанесені цифри, які дозволяють встановити особу, що голосувала. Це порушення таємниці голосування. Ці бюлетні були виготовлені на типографії одного з кандидатів у мери від СН - Дмитра Ратнікова. Так що, зелебобіки, ви прольоті. Суд ухвалив справедливе рішення.
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09.11.2020 21:18 Ответить
Ого, не знав, що бюлетні окремо друкують для кожної дільниці)
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09.11.2020 22:38 Ответить
Вообще то да))) Для каждой ДВК отдельно, на них номер ДВК отпечатан)
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10.11.2020 00:04 Ответить
тоді 99% вірогідність фальсифікації таких "виборів")
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10.11.2020 12:10 Ответить
Почему?) Их для всей Украины печатают в одном месте( Комбинат "Украина"), они отличаются только номерами ДВК... Как раз наоборот если бы они были без номеров участков, то фальсифицировать было бы легче... Бюллетени можно было бы перебрасывать с участка на участок... Или "лишние" подвозить)))
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10.11.2020 12:30 Ответить
Думав їх друкють на місці власними типографіями. Виходить Комбінат надрукував бюлетні за індивідуальним замовленням і пронумерував кожен бюлетень?). Але всі знають, що фальсифікують вибори не через бюлетні, як було раніше, а під час підрахунку, фальсифікацією протоколів. І цим займаються твк з цвк)
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10.11.2020 18:12 Ответить
Ты только заголовок статьи прочитал?)))
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10.11.2020 00:03 Ответить
А може й повторні за 21.04.2019 ?
Шоб два раза не ходити.
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09.11.2020 18:38 Ответить
за чей счет банкет ?
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09.11.2020 18:43 Ответить
Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах - Цензор.НЕТ 8167
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09.11.2020 18:49 Ответить
Це останный шанс Трампа
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09.11.2020 19:04 Ответить
Каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать и сопоставлять номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.
------------------
Сколько раз не голосовал и членом комиссии был так всегда задавался этим вопросом, почему если голосование тайное номера на талоне и бюллетене совпадают? Почему это только сейчас всплыло в Броварах если всегда эти номера совпадают и по подписи можно определить кто за кого голосовал? И на выборах президента и ВР такая же ситуация.
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09.11.2020 19:19 Ответить
В каком селе такие чудеса? Я если бы такое увидел поднял бы сразу всех наблюдателей и полицию!
Сам был главой комиссии, не говоря о наблюдателях, такой чуши даже теоретически представить не могу!
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09.11.2020 19:33 Ответить
Ни разу не видел номеров как на талонах, так и на самих бюллетенях)))
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10.11.2020 00:19 Ответить
Может вы с отпечатанным номером ДВК попутали?)
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10.11.2020 00:07 Ответить
что-то мне подсказывает, что слуга народа в Броварах не лидировал.
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09.11.2020 19:39 Ответить
что-то мне подсказывает, что слуга народа в Броварах не лидировал.
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09.11.2020 19:43 Ответить
...і тому було дано команду: "Голос!" Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах - Цензор.НЕТ 9519
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09.11.2020 19:51 Ответить
 
 