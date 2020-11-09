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Желаю Зеленскому выздоровления, но он и его команда были примером пренебрежения противоэпидемическими правилами, - Ткач

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Желаю Зеленскому выздоровления, но он и его команда были примером пренебрежения противоэпидемическими правилами, - Ткач

Журналист Михаил Ткач заявил, что желает президенту Зеленскому выздоровления, он отмечает, что "именно президент и его команда были примером на самом высоком уровне пренебрежение противоэпидемических правил и безнаказанного нарушения карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Журналист отметил: "Я желаю президенту и его команде скорейшего выздоровления и крепкого здоровья
Но надо признать, что именно президент и его команда были примером на самом высоком уровне пренебрежения противоэпидемическими правилами и безнаказанного нарушения карантинных ограничений.

- несоблюдение масочного режима
- несоблюдение социальной дистанции
- кофе в кафе которое должно быть закрытым
- работа ресторанов людей из команды президента, которые должны быть закрытыми
- посещение ресторанов во время, когда они должны быть закрытыми
- посещение футбольных матчей, которые должны проходить без зрителей
- посещение Рината Ахметова
И т.д

Это очень негативный пример. И люди, которые смотрят на поведение власти и президента могли сделать неправильные выводы и для своей безопасности и безопасности окружающих. Как говорит Юлия Мендель: "к сожалению".

Ответственность есть и остается даже если ее не чувствуешь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
У Украины появился шанс .... ))))))))))))
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09.11.2020 19:19
+11
Тілько асфальтні процедури, інші йому протипоказані.
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09.11.2020 19:29
+9
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 8096
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09.11.2020 19:47
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Правила форума Совет форумчан
У Украины появился шанс .... ))))))))))))
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09.11.2020 19:19 Ответить
Какой шанс, Вы думаете его будут лечить в бараках для рабов ?
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09.11.2020 19:24 Ответить
ну не Доктор Хаус...
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09.11.2020 19:27 Ответить
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 8096
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09.11.2020 19:47 Ответить
в бункері
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09.11.2020 20:24 Ответить
42 роки дуже малий шанс
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09.11.2020 19:24 Ответить
Ой, ли?
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09.11.2020 20:04 Ответить
Желаю Зеленскому выздоровления, но он и его команда были примером пренебрежения противоэпидемическими правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 1942
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09.11.2020 19:26 Ответить
А хтось десь науково довів цю маячню? Чому саме 1,5 метри, а не 2, або 3?
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09.11.2020 19:30 Ответить
Попустись.
Цей постер не для тебе.
Це для тих, у кого IQ>100.
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09.11.2020 19:46 Ответить
Появился слабый шанс, что зеленский внезапно сдохнет! Зажмем кулачки!
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09.11.2020 19:27 Ответить
І хор вьіживших под віртуозную игру піаніно грянет: «Кто угодно, только не Порошенко !»
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09.11.2020 19:30 Ответить
Тю, так это просто пугалово для народа? Тогда через пару-тройку дней ждем у них ухудшения состояния - трехстороннюю пневмонию с больничкой и т. п.
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09.11.2020 19:28 Ответить
Скорішого видужання пан президенте!!!
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09.11.2020 19:28 Ответить
Тілько асфальтні процедури, інші йому протипоказані.
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09.11.2020 19:29 Ответить
Слушна думка, прикласти б його об цілющий асвальт, і відправити в санаторій в заповідній чорнобильській зоні Юнеско.
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09.11.2020 20:32 Ответить
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 6629
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09.11.2020 20:33 Ответить
Сказал зенитчик кобзону,
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09.11.2020 21:53 Ответить
желаю обратного
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09.11.2020 19:39 Ответить
Последний пункт - посещение Рината - это просто атас... Ринат ОЧЕНЬ не любит болеть...
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09.11.2020 19:41 Ответить
Значит у Вовки ещё и жопа болеть будет
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09.11.2020 19:52 Ответить
Шмаркля и его подельники априори будут обеспечены лучшим в Украине медобслуживанием, а при необходимости и западным. Поэтому они срать хотели на все правила и карантин, а вот для многих украинцев из-за *********** власть имущих эта пандемия может стать последним в жизни испытанием.
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09.11.2020 19:51 Ответить
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 7254
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09.11.2020 19:52 Ответить
Выздоравливать от чего? От вируса? Надо для начала понять, есть ли он у него. Или излечиться от тупости и ущербности? Это врожденное, тут журналиста пожелания не помогут. Тогда от чего?
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09.11.2020 20:05 Ответить
Якщо тобі сказали, що є, а тобі "надо понять", то є "тупость" чи "ущербность"?
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09.11.2020 20:24 Ответить
И что, что мне что-то сказали? Что из этого? Я должен верить существу, которое постоянно врет?
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09.11.2020 20:32 Ответить
все залежить від лікарів...
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09.11.2020 20:23 Ответить
Зе, конечно, существо без принципов и интеллекта, но обвинять его в распостранение эпидемии нечестно. Такое ощущение что Ткач ( это стремненький такой, который Щур, наверное?) выполняет функцию отведения внимания от главной проблемы. А главная проблема коррупция. Фонд разворовали по ковиду, назначают пачками дорогие антибиотики и ненужные тяжелые препараты (угадайте зачем?), не подготовились абсолютно к осенней вспышке. Вот в чем ЗЕ надо обвинять. А то что он там по кафе ходил, вообще по фиг. Президента сажать надо,. за то что нацию поставил в тяжелые ковид условия, а эта Крыса про какие-то кафе трет.
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09.11.2020 20:34 Ответить
Съездил попиариться на луганщину с открытием КППВ и тут его и накрыло.. Бог ведь не Тимошка... Открытие КППВ в момент катастрофического развития событий вокруг коронавируса , особенно на оккупированных территориях, это по сути преступление. Ответка с выше пришла незамедлительно.. Ну это ж не наш киевский апелляционный суд...
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09.11.2020 20:35 Ответить
 
 