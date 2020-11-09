Желаю Зеленскому выздоровления, но он и его команда были примером пренебрежения противоэпидемическими правилами, - Ткач

Журналист Михаил Ткач заявил, что желает президенту Зеленскому выздоровления, он отмечает, что "именно президент и его команда были примером на самом высоком уровне пренебрежение противоэпидемических правил и безнаказанного нарушения карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Журналист отметил: "Я желаю президенту и его команде скорейшего выздоровления и крепкого здоровья

Но надо признать, что именно президент и его команда были примером на самом высоком уровне пренебрежения противоэпидемическими правилами и безнаказанного нарушения карантинных ограничений.

- несоблюдение масочного режима

- несоблюдение социальной дистанции

- кофе в кафе которое должно быть закрытым

- работа ресторанов людей из команды президента, которые должны быть закрытыми

- посещение ресторанов во время, когда они должны быть закрытыми

- посещение футбольных матчей, которые должны проходить без зрителей

- посещение Рината Ахметова

И т.д

Это очень негативный пример. И люди, которые смотрят на поведение власти и президента могли сделать неправильные выводы и для своей безопасности и безопасности окружающих. Как говорит Юлия Мендель: "к сожалению".

Ответственность есть и остается даже если ее не чувствуешь".

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