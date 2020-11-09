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Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мендель

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала сожаление о состоянии здоровья президента Украины, а через 25 минут исправилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook, Мендель репостнула запись со страницы Офиса Президента и дописала свой текст: "К сожалению… Президент чувствует себя хорошо".

Мендель высказала сожаление, что президент чувствует себя хорошо, а потом объяснила это технической ошибкой 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"

Позднее она исправила формулировку и пояснила: "Друзья… и недруги, к чему этот неуместный шум в соцсетях? Многоточие - как незавершенность предложения о новости. Здравый смысл и человечность должны превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки случаются. Рефлексия по этому поводу много говорит о самых громких".

Мендель высказала сожаление, что президент чувствует себя хорошо, а потом объяснила это технической ошибкой 02

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+46
Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 1937
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09.11.2020 19:19
+41
Юлька, мы тоже сожалеем!
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09.11.2020 19:20
+38
И запомните, ОСЛАБЛЯТЬ - это глагол, а не юля мендель!
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09.11.2020 19:23
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Мендель, не виправдовуйся....ми тебе розуміємо.... То "непорозуміння з булавою" вже всю Країну дістало, не лише тебе
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09.11.2020 19:49 Ответить
Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 4035
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09.11.2020 19:50 Ответить
Тупорила афца таки обмовилась по Фройду. Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 3870
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09.11.2020 19:50 Ответить
Навіщо ж Ви так...
Ну, обділила матінка-природа бідну дівчинку розумом. Ну, не вийде з неї Марії Кюрі...
Але ж щось в неї є добре. Може смачно готує. Чи гарно в'яже светрики. Чи кошенят любить...
Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою - Цензор.НЕТ 1834
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09.11.2020 21:46 Ответить
Обиделась Мендель... Приревновала в Ермаку
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09.11.2020 19:51 Ответить
Айда Вован) с Ленкой не заражался..))
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09.11.2020 19:52 Ответить
Які зебіди-така влада-така безграмотна і тупа Пендель.
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09.11.2020 19:55 Ответить
Если оно сдохнет - значит была корона.
Если через неделю- две будет опять открывать пасть против Украины и сдавать х...лу - значит сейчас п....т как обычно.
Ничего нового.
Боже, избавь нас от этой мрази скорее!!!
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09.11.2020 20:02 Ответить
На все свій час.
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10.11.2020 02:37 Ответить
Баба-да выразила сожаление, что он ПОЧЕМУ-ТО хорошо себя чувствует без нее.
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09.11.2020 20:02 Ответить
А заразив його, схоже, Єрмак.
Коли у темних кулуарах зміцнював президенту внутрішній пополітичний стрижень?
Чи коли робив шкіряний моніторинг тіньових поперацій на вугільному ринку?
А може, під час обіду - коли вони їли ротердамську сосіську з майонезом та макали попенгагенську салямі в діжонську гірчицю?
Хрін його знає.
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09.11.2020 20:05 Ответить
Идиотка выложила скелет высказывания, а потом добавила всё, что нужно. Там просто двузначный IQ, как и у всех зебилоидов - нет причин для паники.
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09.11.2020 20:05 Ответить
я тоже выскажу сожеление, но это не техническая ошибка.
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09.11.2020 20:06 Ответить
Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 4448 Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 4448 ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ.https://www.youtube.com/watch?v=yXN81HMmiS0
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09.11.2020 20:07 Ответить
"Здоровий глузд і людяність мали б перевершити цинізм."
це шо, трохи запізніле звернення мандельвоші до гебельсівських пропагандонів г+г під час президентської кампанії?
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09.11.2020 20:08 Ответить
Як на мене, цей викрутас є наслідком поєднання хитрості і тупості.
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09.11.2020 21:54 Ответить
На жаль... Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров'я. І пісюн у нього маленький.
(с) Юлія Мендель
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09.11.2020 20:11 Ответить
І прийде час, коли одна скаже "На жаль",
А мільйони у відповідь "Нарешті!"
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09.11.2020 20:16 Ответить
От цікаво, а чому Зе заразився від Єрмака (в нього теж корона ж), а не від своєї дружини кілька місяців тому?)))))
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09.11.2020 21:02 Ответить
Орально-крапельним шляхом... Може, вони робили фельчинг?
(тьху, який встид!)
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09.11.2020 23:40 Ответить
Отже, він ані Лєнку, ані Юльку не задовольняє - більше ********, е-е-е, чорний реп-батл на задньому дворі? Запускати Space-XXX у чорну діру? Місити чорне тісто з перцем? Виміряти температуру шкіряним термометром?.. Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою - Цензор.НЕТ 6224
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10.11.2020 01:00 Ответить
Майже, як у класичному анекдоті:
... і Олег Ляшко не знав, радіти йому чи журитися...
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10.11.2020 02:44 Ответить
Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою - Цензор.НЕТ 6227

Йой, невдобно як вийшло...
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10.11.2020 02:38 Ответить
Дура тупая
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09.11.2020 20:12 Ответить
На жаль... Президент почувається добре

Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 3004
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09.11.2020 20:14 Ответить
Йой! Лишенько! І Керміт заслабнув???
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09.11.2020 21:41 Ответить
Не стану бить лежачего, но предположу, что 37.5, это обычно ОРЗ, а учитываю перестраховку, можно, как у Трампа определить коронавирус, так значимей! Во-первых, чувство вины у всего народа, во-вторых, поправить рейтинг, в третьих, сбить возникающий протест в стране, в связи нарастанием эпидемии! Но лежачего не бьют, и я заподозрю шоу и пиар, когда через 3 дня, как у Трампа все пройдет и окажутся в теле антитела, и Зеленский ими начнет делиться со всем миром, а на всю страну заявит, что не так страшен черт, как его рисуют! Дай Бог, ему выздороветь без последствий, не искать, как Юля для мамы, лекарства по всей Украине, и чтобы кислород не окончился! Да, забыл, отберите у него телефон и посалите в изолятор, как он запер в начале пандемии свою министра здравоохранения! В ту же больницу! "Добровольно!" И не давайте ему работать! Он здоровым столько гадостей натворил в стране, что больным его к управлению страной просто опасно подпускать!
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09.11.2020 20:16 Ответить
Это уже новый мэм - техническая ошибка, а не вырвано из контекста. Это и не Луцкая область.
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09.11.2020 20:17 Ответить
дура - дурой , но сосет отменно !!!
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09.11.2020 20:19 Ответить
там Азербайджан тоже по ошибке УШАТАЛ руцкий геликоптер !!! руские стерпели и нам велели.....
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09.11.2020 20:20 Ответить
По Фрейду.. или пьяная " что на уме то и на языке" Сливают Вову ох сливают .. Далеко ему до Кернеса.. тот уже одной ногой на том свете и то побеждает в первом туре .. и рейтинги как " у живого не было".
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09.11.2020 20:22 Ответить
Який през, така ж і прес-секретарка.
Цікаво, жінка в нього язиката, чи тож?
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09.11.2020 20:25 Ответить
дебилка блин. как же у них все по-зеленски...
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09.11.2020 20:26 Ответить
проФФесионализм у ЗеМанды просто зашкаливает...

ЗеБильная срань хоть что-то может сделать нормально?
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09.11.2020 20:26 Ответить
Мабуть, тільки обісратися...
Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою - Цензор.НЕТ 594
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09.11.2020 21:40 Ответить
ну, це вони не втомлюються робити кожного дня та ще й не один раз.)
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09.11.2020 21:43 Ответить
Зауважте: завжди як мінімум якісно і часто - епічно.
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09.11.2020 21:49 Ответить
я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что он, судя по всему, сладко ест, крепко спит, вкусно пьёт-нюхает-ширяется-оттягивается-колбасится и т.д. и т.п.
Что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.
Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не рефлексирует! Не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, *****, скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
Это же ******* ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, бл*ть, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, бл*ть, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
Это 3,14дец, товарищи. Это просто какой-то ******* 3,14дец. Я бы полжизни отдал за то, чтобы стать таким же вусмерть отмороженным, отморозком. Это же так охрененно. Я так замучился думать, переживать и рефлексировать. Но, увы…Отто Йорк
https://tverezo.info/post/125856
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09.11.2020 20:29 Ответить
Приблизно якось так:

Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 793
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09.11.2020 20:40 Ответить
Гундявый заболел и зермак заболел, страной управляет менделина,потому и сожалеет,что клоун чувствует себя хорошо
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09.11.2020 20:30 Ответить
людина яка працює виключно ротом, не має права на такі помилки. Тільки у випадку якщо це Мендель
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09.11.2020 20:31 Ответить
Оговорка по Фрейду. Не чего иметь дело с ослами.
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09.11.2020 20:40 Ответить
какой президент такой и пресс-секретарь )))
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09.11.2020 20:53 Ответить
Біда бідезна, геть чисто Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою - Цензор.НЕТ 6442.
Миші скінчилися, тарганам приготуватися!
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09.11.2020 21:39 Ответить
А давайте його вивеземо в ліс і залишимо...!!!В себірську тайгу.
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09.11.2020 20:56 Ответить
Дайте в жопу мне укол
Капельницу в руку
Мендель меня заразила
Сифилисом......****(с)
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09.11.2020 20:58 Ответить
Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою - Цензор.НЕТ 2393
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09.11.2020 21:10 Ответить
Ой ***** ліл! Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою - Цензор.НЕТ 7590
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09.11.2020 23:42 Ответить
Ого. Люті "сажотруси" дали про себе знати...
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10.11.2020 02:33 Ответить
Нарешті, мендельвошка, нічого не переплутала, а сказала чисту правду
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09.11.2020 21:25 Ответить
Мандель она и в Африке мандель...
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09.11.2020 21:26 Ответить
Іноді краще жувати, ніж говорити (с).
Схоже, пані Мендель була ще дуже юною, коли крутили рекламу жуйки з цією, як виявилось, дуже глибокою думкою. Інакше б не оскандалилась так епічно.
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09.11.2020 21:36 Ответить
Тупая до горя...
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09.11.2020 21:57 Ответить
Это как же надо было НАЖРАТЬСЯ или ОБКУРИТЬСЯ, чтобы такое учюдить.
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09.11.2020 22:07 Ответить
Не обов'язково. У випадку цієї дурепи достатньо лишатися самою собою...
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09.11.2020 23:00 Ответить
я тоже очень сожалею!
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09.11.2020 22:07 Ответить
яке їхало, таке і здибало
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09.11.2020 22:18 Ответить
Дебіл дебілів до себе притягає. У кожного своя компанія.
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09.11.2020 22:39 Ответить
Давно щось мАндель людям не показують. "Поправилась" мабуть сильно.
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09.11.2020 22:41 Ответить
А скільки було екстазу від призначення цієї кобили, яка =виграла конкурс з 4 тисяч кандидатів= і яким брудом обливали українських жінок і возносили цю.
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10.11.2020 03:03 Ответить
Нетушки-нетушки! Померла.так померла.
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10.11.2020 06:06 Ответить
Юлька, "первое слово дороже второго". Мені тоже жаль, що піЗЕдент почувається все ще добре.
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10.11.2020 11:20 Ответить
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