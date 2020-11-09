Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала сожаление о состоянии здоровья президента Украины, а через 25 минут исправилась.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook, Мендель репостнула запись со страницы Офиса Президента и дописала свой текст: "К сожалению… Президент чувствует себя хорошо".
Позднее она исправила формулировку и пояснила: "Друзья… и недруги, к чему этот неуместный шум в соцсетях? Многоточие - как незавершенность предложения о новости. Здравый смысл и человечность должны превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки случаются. Рефлексия по этому поводу много говорит о самых громких".
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Пожалуйста, подождите...
Ну, обділила матінка-природа бідну дівчинку розумом. Ну, не вийде з неї Марії Кюрі...
Але ж щось в неї є добре. Може смачно готує. Чи гарно в'яже светрики. Чи кошенят любить...
Если через неделю- две будет опять открывать пасть против Украины и сдавать х...лу - значит сейчас п....т как обычно.
Ничего нового.
Боже, избавь нас от этой мрази скорее!!!
Коли у темних кулуарах зміцнював президенту внутрішній пополітичний стрижень?
Чи коли робив шкіряний моніторинг тіньових поперацій на вугільному ринку?
А може, під час обіду - коли вони їли ротердамську сосіську з майонезом та макали попенгагенську салямі в діжонську гірчицю?
Хрін його знає.
це шо, трохи запізніле звернення мандельвоші до гебельсівських пропагандонів г+г під час президентської кампанії?
(с) Юлія Мендель
А мільйони у відповідь "Нарешті!"
(тьху, який встид!)
... і Олег Ляшко не знав, радіти йому чи журитися...
Йой, невдобно як вийшло...
Цікаво, жінка в нього язиката, чи тож?
ЗеБильная срань хоть что-то может сделать нормально?
Что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.
Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не рефлексирует! Не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, *****, скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
Это же ******* ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, бл*ть, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, бл*ть, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
Это 3,14дец, товарищи. Это просто какой-то ******* 3,14дец. Я бы полжизни отдал за то, чтобы стать таким же вусмерть отмороженным, отморозком. Это же так охрененно. Я так замучился думать, переживать и рефлексировать. Но, увы…Отто Йорк
https://tverezo.info/post/125856
Миші скінчилися, тарганам приготуватися!
Капельницу в руку
Мендель меня заразила
Сифилисом......****(с)
Схоже, пані Мендель була ще дуже юною, коли крутили рекламу жуйки з цією, як виявилось, дуже глибокою думкою. Інакше б не оскандалилась так епічно.